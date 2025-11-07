Трамп "рассматривает" освобождение Венгрии от санкций за покупку российской нефти
Президент США Дональд Трамп заявляет, что "рассматривает" возможность освобождения Венгрии от санкций в отношении закупки российской нефти, поскольку у страны нет выхода к морю.
Об этом он заявил на пресс-конференции с Виктором Орбаном в Белом доме, передает Цензор.НЕТ.
О нефти РФ
Трампа спросили, готов ли он освободить Орбана от санкций в отношении российской нефти.
"Мы рассматриваем этот вопрос, поскольку ему очень сложно получать нефть и газ из других регионов. Как вы знаете, у них нет выхода к морю, что является их преимуществом. У них нет портов, поэтому у них есть проблема. Если посмотреть на то, что происходит в Европе, то многие из этих стран не имеют таких проблем и покупают много нефти и газа в России, и, как они знают, меня это очень беспокоит", - сказал он.
Орбан заявил, что российская нефть будет "одной из тем сегодняшнего дня" во время его переговоров с Трампом. Также война России против Украины.
Он говорит, что "четко объяснит, какие последствия для венгерского народа и венгерской экономики будет иметь отказ от нефти и газа из России".
О войне в Украине
Трамп и Орбан также согласились, что для победы Украины нужно "чудо".
Трамп спросил Орбана: "Так вы считаете, что Украина не может выиграть эту войну?"
Тот ответил: "Знаете, чудеса случаются".
Трамп добавил: "Да, это правда".
