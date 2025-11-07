Орбан будет убеждать Трампа встретиться с Путиным, - The Guardian

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время визита в Вашингтон будет пытаться убедить Дональда Трампа провести встречу с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом пишет The Guardian, информирует Цензор.НЕТ.

Цель визита

По словам собеседников издания, приоритетом Орбана будет приглашение Трампа в Венгрию.

Советники венгерского премьера считают, что визит Трампа укрепит роль Орбана как государственного деятеля и активизирует его консервативную базу.

Читайте также: Украина надеется, что США повлияют на Венгрию в вопросе евроинтеграции, - Тарас Качка

"Орбан хочет, чтобы Трамп приехал в Будапешт до выборов. Это ключевой приоритет. Они будут обсуждать вопрос российского газа, но больше всего Орбана волнуют выборы", - отметил собеседник, работающий в венгерском правительственном учреждении по вопросам внешней политики.

Руководитель аппарата Орбана Гергей Гуяш считает, что встреча Орбана и Трампа станет возможностью для двух глав государств определить дорожную карту, которая может привести к встрече США и России, а следовательно, к российско-украинскому мирному соглашению.

Читайте: Будапештский саммит по Украине возможен в любой момент, - Орбан

Встреча Трампа и Орбана

Лидер США и венгерский премьер проведут встречу 7 ноября 2025 года.

По словам Орбана, с Трампом будут говорить, в частности, и о войне РФ против Украины.

Трамп ранее заявлял, что Орбан просил сделать исключение из санкций США против нефти РФ. Однако ему отказали.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ