Встреча Трампа и Орбана
951 17

Орбан будет убеждать Трампа встретиться с Путиным, - The Guardian

Цель визита Орбана в США. Хочет организовать встречу с Путиным

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время визита в Вашингтон будет пытаться убедить Дональда Трампа провести встречу с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом пишет The Guardian, информирует Цензор.НЕТ.

Цель визита

По словам собеседников издания, приоритетом Орбана будет приглашение Трампа в Венгрию.

Советники венгерского премьера считают, что визит Трампа укрепит роль Орбана как государственного деятеля и активизирует его консервативную базу.

Читайте также: Украина надеется, что США повлияют на Венгрию в вопросе евроинтеграции, - Тарас Качка

"Орбан хочет, чтобы Трамп приехал в Будапешт до выборов. Это ключевой приоритет. Они будут обсуждать вопрос российского газа, но больше всего Орбана волнуют выборы", - отметил собеседник, работающий в венгерском правительственном учреждении по вопросам внешней политики.

Руководитель аппарата Орбана Гергей Гуяш считает, что встреча Орбана и Трампа станет возможностью для двух глав государств определить дорожную карту, которая может привести к встрече США и России, а следовательно, к российско-украинскому мирному соглашению.

Читайте: Будапештский саммит по Украине возможен в любой момент, - Орбан

Встреча Трампа и Орбана

Лидер США и венгерский премьер проведут встречу 7 ноября 2025 года.

По словам Орбана, с Трампом будут говорить, в частности, и о войне РФ против Украины.

Трамп ранее заявлял, что Орбан просил сделать исключение из санкций США против нефти РФ. Однако ему отказали.

Топ комментарии
+3
Гарно ж цю циганську суку КГБ вербануло під час його навчання у Масквє на початку 80-х?
показать весь комментарий
07.11.2025 09:21 Ответить
+1
Так це ж, вже було…
показать весь комментарий
07.11.2025 09:15 Ответить
+1
Цікаво, заїди ця стара жирна жаба на кічу після того як програє вибори чи ні?
показать весь комментарий
07.11.2025 09:19 Ответить
Так це ж, вже було…
показать весь комментарий
07.11.2025 09:15 Ответить
Вітряна жінка (легкої поведінки) - як тінь: ти за нею - вона від тебе, ти від неї - вона за тобою. 😊
показать весь комментарий
07.11.2025 10:03 Ответить
Цікаво, заїди ця стара жирна жаба на кічу після того як програє вибори чи ні?
показать весь комментарий
07.11.2025 09:19 Ответить
Швидше за все - ні. Такі помирають від ініаркту, або коли розбирають сувенірну зброю. 😊 Згадайте, як ліквідували Чаушеску - територіального сусіда Орбана. Там і мови не могло бути про споавжній суд, а тим паче про тюрму. Адже його прибрали його ж соратники, щоб відповідальність не стада більш справедливою - колегіальною.
показать весь комментарий
07.11.2025 10:08 Ответить
Гарно ж цю циганську суку КГБ вербануло під час його навчання у Масквє на початку 80-х?
показать весь комментарий
07.11.2025 09:21 Ответить
запрошує на тройнічок....
показать весь комментарий
07.11.2025 09:22 Ответить
та активізує його консервативну базу...
показать весь комментарий
07.11.2025 09:28 Ответить
Потрібо в ЗМІ написати гарну викривальну статтю про цього виродка. Щоб Тампон боявся з ним срати на одному полі через шалену критику
показать весь комментарий
07.11.2025 09:35 Ответить
А у США немає розвідки,яка може надати інформацію про мутні дєлішкі гнилого вітька? Напевно немає. Розчинилася на просторах поля для гольфу.
показать весь комментарий
07.11.2025 09:49 Ответить
А то він не має такої інформації, все знає, але гроші не пахнуть
показать весь комментарий
07.11.2025 10:02 Ответить
Зустрічатися з шісткою ***** та вислуховувати його маячню. Це зашквар,трампон.
показать весь комментарий
07.11.2025 09:35 Ответить
******** получило вказівку від *****, вмовити куколда посмоктати кацапського прутня ще раз
показать весь комментарий
07.11.2025 09:36 Ответить
Дон, но как узнать, кто из них предатель? -
Тот, кто первый предложит тебе договориться с врагом и пообещает защиту.
показать весь комментарий
07.11.2025 09:38 Ответить
Цікаво, скільки він на цьому заробив, ху...до мабуть добре платить своїм агентам. А тут зустрічаються відразу два, хоча може один резидент, буде давати інструктаж агенту.
показать весь комментарий
07.11.2025 10:00 Ответить
 
 