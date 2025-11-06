РУС
Новости Встреча Трампа и Орбана
246 11

Украина надеется, что США повлияют на Венгрию в вопросе евроинтеграции, - Тарас Качка

Встреча Орбана и Трампа: поможет ли Украине вступить в ЕС

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка считает, что разговор президента Венгрии Виктора Орбана и президента США Дональда Трампа может помочь разблокировать движение Украины в Европейский Союз.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Качка сказал во время общения с журналистами в четверг, отвечая на вопрос "Укрінформ".

По его словам, для Украины важно, чтобы США понимали, почему согласие Венгрии необходимо для начала переговоров о вступлении в ЕС.

"Мы уделили этому вопросу много внимания, и президент Зеленский об этом говорил. Будет ли это обсуждаться во время встречи Трампа и Орбана? Есть ожидания, что будет", – сказал Качка.

Читайте также: Орбан – Зеленскому: Венгрия "ничего не должна" Украине, мы не просили о защите

Украина надеется на поддержку

Качка подчеркнул, что хотя встреча Орбана и Трампа может быть полезной, главное – это прямые переговоры Украины с Венгрией.

"Это может помочь, также поможет позиция лидеров стран ЕС, которые близки к Орбану по взглядам. Мы работаем по всем направлениям. Даже с японским правительством говорили об этом", – добавил он.

Также читайте: В Венгрии считают, что Европарламент "политически мотивированно атакует" из-за позиции относительно войны в Украине

Что предшествовало

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что просил президента США Дональда Трампа повлиять на президента Венгрии Виктора Орбана, который блокирует евроинтеграционное движение Украины.

Встреча Орбана и Трампа запланирована в Вашингтоне 7 ноября.

Автор: 

Венгрия (2219) Трамп Дональд (7029) Орбан Виктор (592)
Топ комментарии
+5
БЛД оця Качка крякала спочатку про констіитуційність закону проти САП та НАБУ... Пару днів тому нахвалював "прекрасні оцінки "від ЄС для Українскього шляху до членства...( ну типу вовки уявним членом по роялю)
Качка покрякала , а учора Посольство ЄС запросили до себе САП та НАБУ на килимок розповісти шо й як ...
06.11.2025 20:12 Ответить
+3
Це качка
06.11.2025 20:15 Ответить
+3
Трамп забив великий болт на ЄС, яке йому діло до розширення цього клубу недолугих балаболів?
06.11.2025 20:16 Ответить
Щоб бути у ЄС, треба перемогти корупцію. А головний корупціонер України зараз депутат ВР і лідер опозиції.
06.11.2025 20:09 Ответить
Якось товсто навіть для неадеквата.🥴
06.11.2025 20:22 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=dM13NxWBre4

над Міндічем вже працює ФБР - Трибушна ЄП за матеріалами з УП ... А шо там в законі 14057, сайт ФБР не погрожують закрити за те, що до суду подає матеріали про мародерів ?



Юрій Ніколов доповідає , як операцію МІН ДІЧ розпочали вже у США...
06.11.2025 20:13 Ответить
Це качка
це все -таки УТКА ( маючи на увазі потрійне значення цього слова в рашистькій мові )
06.11.2025 20:18 Ответить
Трамп забив великий болт на ЄС, яке йому діло до розширення цього клубу недолугих балаболів?
06.11.2025 20:16 Ответить
А де фото Качки? Чи вже в кадр не влазить?
06.11.2025 20:23 Ответить
🦆 - досить схематично, але думаю згодиться.
06.11.2025 20:25 Ответить
"...розмова Орбана і Трампа може..."
Що може?!! Про що можуть говорити дикий ханти-мансієць з деменційним американцем?
06.11.2025 20:26 Ответить
А навіщо це Трампу ?
06.11.2025 20:56 Ответить
 
 