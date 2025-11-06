Украина надеется, что США повлияют на Венгрию в вопросе евроинтеграции, - Тарас Качка

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка считает, что разговор президента Венгрии Виктора Орбана и президента США Дональда Трампа может помочь разблокировать движение Украины в Европейский Союз.

об этом Качка сказал во время общения с журналистами в четверг, отвечая на вопрос "Укрінформ".

По его словам, для Украины важно, чтобы США понимали, почему согласие Венгрии необходимо для начала переговоров о вступлении в ЕС.

"Мы уделили этому вопросу много внимания, и президент Зеленский об этом говорил. Будет ли это обсуждаться во время встречи Трампа и Орбана? Есть ожидания, что будет", – сказал Качка.

Украина надеется на поддержку

Качка подчеркнул, что хотя встреча Орбана и Трампа может быть полезной, главное – это прямые переговоры Украины с Венгрией.

"Это может помочь, также поможет позиция лидеров стран ЕС, которые близки к Орбану по взглядам. Мы работаем по всем направлениям. Даже с японским правительством говорили об этом", – добавил он.

Что предшествовало

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что просил президента США Дональда Трампа повлиять на президента Венгрии Виктора Орбана, который блокирует евроинтеграционное движение Украины.

Встреча Орбана и Трампа запланирована в Вашингтоне 7 ноября.

