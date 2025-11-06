Україна сподівається, що США вплинуть на Угорщину у питанні євроінтеграції, - Тарас Качка

Зустріч Орбана і Трампа: чи допоможе Україні вступити в ЄС

Віцепремʼєр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка вважає, що розмова президента Угорщини Віктора Орбана і президента США Дональда Трампа може допомогти розблокувати рух України до Європейського Союзу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Качка сказав під час спілкування з журналістами в четвер, відповідаючи на запитання "Укрінформу".

За його словами, для України важливо, щоб США розуміли, чому згода Угорщини потрібна для початку переговорів про вступ до ЄС.

"Ми приділили цьому питанню багато уваги, і президент Зеленський про це говорив. Чи буде це обговорюватися під час зустрічі Трампа і Орбана? Є очікування, що буде", – сказав Качка.

Україна сподівається на підтримку

Качка наголосив, що хоча зустріч Орбана і Трампа може бути корисною, головне - це прямі переговори України з Угорщиною.

"Це може допомогти, також допоможе позиція лідерів країн ЄС, які близькі до Орбана за поглядами. Ми працюємо по всіх напрямках. Навіть з японським урядом говорили про це", – додав він.

Що передувало

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що просив президента США Дональда Трампа вплинути на президента Угорщини Віктора Орбана, який блокує євроінтеграційний рух України.

Зустріч Орбана і Трампа запланована у Вашингтоні 7 листопада.

БЛД оця Качка крякала спочатку про констіитуційність закону проти САП та НАБУ... Пару днів тому нахвалював "прекрасні оцінки "від ЄС для Українскього шляху до членства...( ну типу вовки уявним членом по роялю)
Качка покрякала , а учора Посольство ЄС запросили до себе САП та НАБУ на килимок розповісти шо й як ...
06.11.2025 20:12 Відповісти
Це качка
06.11.2025 20:15 Відповісти
Трамп забив великий болт на ЄС, яке йому діло до розширення цього клубу недолугих балаболів?
06.11.2025 20:16 Відповісти
Якось товсто навіть для неадеквата.🥴
06.11.2025 20:22 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=dM13NxWBre4

над Міндічем вже працює ФБР - Трибушна ЄП за матеріалами з УП ... А шо там в законі 14057, сайт ФБР не погрожують закрити за те, що до суду подає матеріали про мародерів ?



Юрій Ніколов доповідає , як операцію МІН ДІЧ розпочали вже у США...
06.11.2025 20:13 Відповісти
це все -таки УТКА ( маючи на увазі потрійне значення цього слова в рашистькій мові )
А де фото Качки? Чи вже в кадр не влазить?
🦆 - досить схематично, але думаю згодиться.
"...розмова Орбана і Трампа може..."
Що може?!! Про що можуть говорити дикий ханти-мансієць з деменційним американцем?
А навіщо це Трампу ?
і цей дебіл
