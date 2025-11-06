Україна сподівається, що США вплинуть на Угорщину у питанні євроінтеграції, - Тарас Качка

Віцепремʼєр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка вважає, що розмова президента Угорщини Віктора Орбана і президента США Дональда Трампа може допомогти розблокувати рух України до Європейського Союзу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Качка сказав під час спілкування з журналістами в четвер, відповідаючи на запитання "Укрінформу".

За його словами, для України важливо, щоб США розуміли, чому згода Угорщини потрібна для початку переговорів про вступ до ЄС.

"Ми приділили цьому питанню багато уваги, і президент Зеленський про це говорив. Чи буде це обговорюватися під час зустрічі Трампа і Орбана? Є очікування, що буде", – сказав Качка.

Україна сподівається на підтримку

Качка наголосив, що хоча зустріч Орбана і Трампа може бути корисною, головне - це прямі переговори України з Угорщиною.

"Це може допомогти, також допоможе позиція лідерів країн ЄС, які близькі до Орбана за поглядами. Ми працюємо по всіх напрямках. Навіть з японським урядом говорили про це", – додав він.

Що передувало

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що просив президента США Дональда Трампа вплинути на президента Угорщини Віктора Орбана, який блокує євроінтеграційний рух України.

Зустріч Орбана і Трампа запланована у Вашингтоні 7 листопада.

