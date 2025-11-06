Україна сподівається, що США вплинуть на Угорщину у питанні євроінтеграції, - Тарас Качка
Віцепремʼєр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка вважає, що розмова президента Угорщини Віктора Орбана і президента США Дональда Трампа може допомогти розблокувати рух України до Європейського Союзу.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Качка сказав під час спілкування з журналістами в четвер, відповідаючи на запитання "Укрінформу".
За його словами, для України важливо, щоб США розуміли, чому згода Угорщини потрібна для початку переговорів про вступ до ЄС.
"Ми приділили цьому питанню багато уваги, і президент Зеленський про це говорив. Чи буде це обговорюватися під час зустрічі Трампа і Орбана? Є очікування, що буде", – сказав Качка.
Україна сподівається на підтримку
Качка наголосив, що хоча зустріч Орбана і Трампа може бути корисною, головне - це прямі переговори України з Угорщиною.
"Це може допомогти, також допоможе позиція лідерів країн ЄС, які близькі до Орбана за поглядами. Ми працюємо по всіх напрямках. Навіть з японським урядом говорили про це", – додав він.
Що передувало
Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що просив президента США Дональда Трампа вплинути на президента Угорщини Віктора Орбана, який блокує євроінтеграційний рух України.
Зустріч Орбана і Трампа запланована у Вашингтоні 7 листопада.
Качка покрякала , а учора Посольство ЄС запросили до себе САП та НАБУ на килимок розповісти шо й як ...
над Міндічем вже працює ФБР - Трибушна ЄП за матеріалами з УП ... А шо там в законі 14057, сайт ФБР не погрожують закрити за те, що до суду подає матеріали про мародерів ?
Юрій Ніколов доповідає , як операцію МІН ДІЧ розпочали вже у США...
Що може?!! Про що можуть говорити дикий ханти-мансієць з деменційним американцем?