Київ узгоджує мовні норми з Будапештом у сфері навчання

Україна направила Угорщині законопроєкт щодо освітнього законодавства, який частково враховує вимоги угорської сторони стосовно мовного питання.

Про це повідомив віцепрем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Про що йдеться

За словами Качки, у законопроєкті враховано 5 із 11 вимог, висунутих Будапештом. Він не уточнив, яких саме пунктів це стосується.

"Якщо їх влаштує, то будемо навіть подавати його в Раду. Очікуємо фідбеку найближчими днями", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Водій таксі у Харкові грубо відмовився обслуговувати пасажирку українською мовою. Його оштрафували

Стан угорських шкіл в Україні

Качка повідомив, що:

у двох третіх із близько 100 угорських шкіл мовою викладання є угорська з кількома предметами українською;

у решті шкіл навчання ведеться українською, а угорською викладають кілька ключових предметів.

"На сьогодні, де-факто, ми повністю покриваємо запит угорської громади на освіту, яка задовольняє їх інтереси. Те, що просить угорський уряд, стосується точкових речей", – додав Тарас Качка.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Мовна омбудсменка Івановська закликала заборонити законом публічне виконання російськомовних пісень

У вересні після зустрічі з главою МЗС Угорщини Петером Сійярто Качка заявляв, що Україна має рішення щодо всіх 11 вимог угорської сторони у питанні мови освіти.

Нагадаємо, премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан повідомив, що їде з візитом до США, де зустрінеться з американським президентом Дональдом Трампом. Говоритимуть, зокрема, й війну РФ проти України.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі