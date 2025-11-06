Київ узгоджує мовні норми з Будапештом у сфері навчання
Україна направила Угорщині законопроєкт щодо освітнього законодавства, який частково враховує вимоги угорської сторони стосовно мовного питання.
Про це повідомив віцепрем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Про що йдеться
За словами Качки, у законопроєкті враховано 5 із 11 вимог, висунутих Будапештом. Він не уточнив, яких саме пунктів це стосується.
"Якщо їх влаштує, то будемо навіть подавати його в Раду. Очікуємо фідбеку найближчими днями", - зазначив він.
Стан угорських шкіл в Україні
Качка повідомив, що:
-
у двох третіх із близько 100 угорських шкіл мовою викладання є угорська з кількома предметами українською;
-
у решті шкіл навчання ведеться українською, а угорською викладають кілька ключових предметів.
"На сьогодні, де-факто, ми повністю покриваємо запит угорської громади на освіту, яка задовольняє їх інтереси. Те, що просить угорський уряд, стосується точкових речей", – додав Тарас Качка.
У вересні після зустрічі з главою МЗС Угорщини Петером Сійярто Качка заявляв, що Україна має рішення щодо всіх 11 вимог угорської сторони у питанні мови освіти.
Нагадаємо, премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан повідомив, що їде з візитом до США, де зустрінеться з американським президентом Дональдом Трампом. Говоритимуть, зокрема, й війну РФ проти України.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
І щось я не чув щоб хтось у ЄС бив на сполох.
Пред'являйте претензії до Зелі