Київ узгоджує мовні норми з Будапештом у сфері навчання

Новий освітній документ подано на розгляд угорській стороні

Україна направила Угорщині законопроєкт щодо освітнього законодавства, який частково враховує вимоги угорської сторони стосовно мовного питання.

Про це повідомив віцепрем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Про що йдеться

За словами Качки, у законопроєкті враховано 5 із 11 вимог, висунутих Будапештом. Він не уточнив, яких саме пунктів це стосується.

"Якщо їх влаштує, то будемо навіть подавати його в Раду. Очікуємо фідбеку найближчими днями", - зазначив він.

Стан угорських шкіл в Україні

Качка повідомив, що:

  • у двох третіх із близько 100 угорських шкіл мовою викладання є угорська з кількома предметами українською;

  • у решті шкіл навчання ведеться українською, а угорською викладають кілька ключових предметів.

"На сьогодні, де-факто, ми повністю покриваємо запит угорської громади на освіту, яка задовольняє їх інтереси. Те, що просить угорський уряд, стосується точкових речей", – додав Тарас Качка.

У вересні після зустрічі з главою МЗС Угорщини Петером Сійярто Качка заявляв, що Україна має рішення щодо всіх 11 вимог угорської сторони у питанні мови освіти.

Нагадаємо, премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан повідомив, що їде з візитом до США, де зустрінеться з американським президентом Дональдом Трампом. Говоритимуть, зокрема, й війну РФ проти України.

Топ коментарі
+13
Які мовні норми?! У біса! У мадярських селах живуть люди з українським паспортом , які слова українського не чули. Дикі, ненависні до держави мадяри, що не хотять чути нічого про Україну.
+13
І коли угорці почнуть вивчати українську?
+12
А як щодо іспиту державної мови у країнах Балтії, наприклад? Не знаєш мови - живи тут але без громадянства.

І щось я не чув щоб хтось у ЄС бив на сполох.
Закарпатські мадяри вимагають для себе преференцій українську мову не знати. А щоб державні посадовці зверталися до них через перекладача.
І що по вашому з ними робить???
Замість Чардаша вчити гопак танцювати😭
Гумор це здорово, ну а якщо без жартів? Що робити? У вас є думки з цього приводу? гнати на владу, можна скільки завгодно, і зауважу - у всі часи, запропонувати щось справді правильне, у деяких судячи з усього, просто мізків не вистачає, а законопроект, це крок, у вирішенні питання, хоч би якийсь, але крок.
Десь ми таке чули, про росісйькомовних жителів дамбасу
Орбан піджимає і толерантна Європа його підтримає
Навіщо ви транслюєте зелену пропаганду?Толерантна Європа А ми от патужні, препатужні.Тільки от алкаш Кулеба на сульчику перед Сіярто сидів с краєчку, а рулив Єрмак
Ніколи. Саме для цього й розробляються ці норми.
Я не мав на увазі громадян україни угорського походження.
Нижче Oleg Weis спитав те ж саме іншими словами.
В Угорщині 400 тисяч уніатів,а українських шкіл скільки?
Угорщина вже в ЄС, а Україна ні. Тому Угорщина буде висувати вимоги, а Україна буде їх виконувати для вступу.
Всім притомним зрозуміло, що вимоги Угорщини (принаймні діючого уряду) не припиняться допоки Закарпаття в складі України.
Правильно, Україну будуть годувати сніданками про "шлях в ЄС" і одночасно висувати вимоги, які неможливо виконати. А буде це робити Угорщина, Польща чи яка-небуть Чехія або Словаччина - не так важливо.
А претензії до кого мають бути?
Для кацапо-ханти-мансійців мова - це зброя.
А може досить вже підмахувати мадярам
4-й рік повномасштабки - кацапська нафта , через територію України , до них спокійно йде весь час !
Ясне діло, що йде, бо Зелі це вигідно
Досить, але хто має сказати це досить?Зеля-зрадник,чи що?
Схоже, українська влада збирається виконувати все, що попросить угорський уряд. То, чого дивуватись, що русня, теж хоче, щоб ми виконували їхні забаганки. В українських державних навчальних закладах, єдиною мовою викладання, має бути - українська. В приватних навчальних закладах - будь-яка.
Та Зелька сам погодився на всі забаганки мадярів.Що ви тут верещите
Пред'являйте претензії до Зелі
Язик - головна зброя рашенфашистів!
А можливо пропозиція: скільки шкіл українських в мадьярії і в орді стільки мадьярських і рашенфашистських в Україні?
