Киев согласовывает языковые нормы с Будапештом в сфере обучения
Украина направила Венгрии законопроект об образовательном законодательстве, который частично учитывает требования венгерской стороны по языковому вопросу.
Об этом сообщил вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
О чем идет речь
По словам Качки, в законопроекте учтены 5 из 11 требований, выдвинутых Будапештом. Он не уточнил, к каким именно пунктам это относится.
"Если их это устроит, то будем даже подавать его в Раду. Ожидаем фидбека в ближайшие дни", - отметил он.
Состояние венгерских школ в Украине
Качка сообщил, что:
-
в двух третях из около 100 венгерских школ языком преподавания является венгерский с несколькими предметами на украинском языке;
-
в остальных школах обучение ведется на украинском языке, а на венгерском преподают несколько ключевых предметов.
"На сегодняшний день, де-факто, мы полностью покрываем запрос венгерской общины на образование, которое удовлетворяет их интересы. То, что просит венгерское правительство, касается точечных вещей", - добавил Тарас Качка.
В сентябре после встречи с главой МИД Венгрии Петером Сийярто Качка заявлял, что Украина имеет решение по всем 11 требованиям венгерской стороны в вопросе языка образования.
Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что едет с визитом в США, где встретится с американским президентом Дональдом Трампом. Будут обсуждать, в частности, и войну РФ против Украины.
