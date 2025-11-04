Орбан – Зеленскому: Венгрия "ничего не должна" Украине, мы не просили о защите
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил президента Украины Владимира Зеленского в "неблагодарности" за предоставленную Будапештом помощь. Венгерский политик в очередной раз отказался поддержать членство Киева в ЕС.
Об этом он написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.
О поддержке Украины
В частности, в своем посте Орбан перечислил поддержку, которую Венгрия оказала украинцам с начала полномасштабного вторжения РФ. В частности, он упомянул о приеме "более 14 миллионов украинских беженцев", восстановлении трех украинских школ и поставках электроэнергии Украине.
"На данный момент мы потратили в общей сложности 200 миллионов евро на гуманитарную помощь украинцам. Обидно, если это ничего не значит для президента Зеленского", - написал он.
Орбан также отметил, что поддержка, которую Украина получает от ЕС, включает и венгерские деньги: "Мы не рады этому, но это факт".
О блокировании евроинтеграции Украины
Кроме того, венгерский премьер опроверг, что Венгрия "что-то должна Украине".
"Я должен отвергнуть утверждение, что Венгрия что-то должна Украине. Украина не защищает Венгрию от кого-то или чего-то. Мы не просили об этом и никогда не будем просить. Безопасность Венгрии гарантируется нашими национальными оборонными возможностями и НАТО, членом которого Украина (к счастью) не является", - заявил Орбан.
В конце своего поста политик сказал, что решение о вступлении страны в ЕС принимается государствами-членами единогласно, а Венгрия не поддерживает и не будет поддерживать членство Украины в Евросоюзе, поскольку "это приведет к войне в Европе и выводу денег венгров в Украину".
"Мы считаем, что Союз должен заключить стратегическое партнерство с Украиной без членства в ЕС. Это наше предложение. Мы будем придерживаться этой позиции и в будущем, поскольку имеем на это полное право", - добавил Орбан.
- Напомним, Владимир Зеленский во время своего выступления на саммите по вопросам расширения ЕС 4 ноября заявил, что блокированием Украины на пути в ЕС премьер Венгрии Виктор Орбан поддерживает Россию.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
гнида
У квітні 1942 р. на Східний фронт було відправлено найбільш боєздатне військове об'єднання Угорщини часів Другої світової війни - 2-у угорську армію (209 тис. ос.) на чолі з генераллейтенантом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_%D0%AF%D0%BD%D1%96 Густавом Яні, яка у складі армійської групи «Б» (група армій «Південь») взяла участь в літньо-осінньому стратегічному наступі вермахту та союзників на Сталінград (операція «Блау»)https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B9_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96#cite_note-4 [4].
Під Сталінградом 2-га угорська армія була практично розгромлена: із 203 тис. у її складі залишилось 64 тис. осіб, все озброєння було кинуте на полі боюhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B9_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96#cite_note-5 [5].
Варто лише якось зберегти цих рашистів коли вони будуть робити подорож по території України, українці дикі і можуть їх анулювати всіх кацапів до досягнення Угорщини.