РУС
2 380 21

Орбан – Зеленскому: Венгрия "ничего не должна" Украине, мы не просили о защите

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил президента Украины Владимира Зеленского в "неблагодарности" за предоставленную Будапештом помощь. Венгерский политик в очередной раз отказался поддержать членство Киева в ЕС.

Об этом он написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

О поддержке Украины

В частности, в своем посте Орбан перечислил поддержку, которую Венгрия оказала украинцам с начала полномасштабного вторжения РФ. В частности, он упомянул о приеме "более 14 миллионов украинских беженцев", восстановлении трех украинских школ и поставках электроэнергии Украине.

"На данный момент мы потратили в общей сложности 200 миллионов евро на гуманитарную помощь украинцам. Обидно, если это ничего не значит для президента Зеленского", - написал он.

Орбан также отметил, что поддержка, которую Украина получает от ЕС, включает и венгерские деньги: "Мы не рады этому, но это факт".

О блокировании евроинтеграции Украины

Кроме того, венгерский премьер опроверг, что Венгрия "что-то должна Украине".

"Я должен отвергнуть утверждение, что Венгрия что-то должна Украине. Украина не защищает Венгрию от кого-то или чего-то. Мы не просили об этом и никогда не будем просить. Безопасность Венгрии гарантируется нашими национальными оборонными возможностями и НАТО, членом которого Украина (к счастью) не является", - заявил Орбан.

В конце своего поста политик сказал, что решение о вступлении страны в ЕС принимается государствами-членами единогласно, а Венгрия не поддерживает и не будет поддерживать членство Украины в Евросоюзе, поскольку "это приведет к войне в Европе и выводу денег венгров в Украину".

"Мы считаем, что Союз должен заключить стратегическое партнерство с Украиной без членства в ЕС. Это наше предложение. Мы будем придерживаться этой позиции и в будущем, поскольку имеем на это полное право", - добавил Орбан.

  • Напомним, Владимир Зеленский во время своего выступления на саммите по вопросам расширения ЕС 4 ноября заявил, что блокированием Украины на пути в ЕС премьер Венгрии Виктор Орбан поддерживает Россию.

Під@р не просив і не благав про захист? То ******* йому ще раз по дружбі.
04.11.2025 21:54 Ответить
+11
Чего вы от Угоршины хотите? Они во Вторую Мировую воевали за Гитлера! В Третью Мировую будут воевать за путина1
04.11.2025 21:58 Ответить
+9
орбан щоб ти розумів-ми самі в аху... від нашого наркомана. але ти гандон закрий рот на рахунок України.
04.11.2025 21:54 Ответить
Кожну добу по 30тисяч баррелів нафти.
04.11.2025 21:56 Ответить
завдяки зеленському. хай подякує йому
04.11.2025 21:58 Ответить
якщо поритися в архівах новин, можна знайти, як мадяри у лютому 22гого стояли на кордоні і чекали нашої смерті...
гнида
04.11.2025 21:56 Ответить
1956 можемо повторити 🔪🐷
04.11.2025 21:56 Ответить
Чего вы от Угоршины хотите? Они во Вторую Мировую воевали за Гитлера! В Третью Мировую будут воевать за путина1
04.11.2025 21:58 Ответить
Трианон-2 хочемо 😁
04.11.2025 22:11 Ответить
А они воевали? Я не помню, чтобы где-то отметились дивизии из Венгрии.
04.11.2025 22:25 Ответить
ну тіпа так

У квітні 1942 р. на Східний фронт було відправлено найбільш боєздатне військове об'єднання Угорщини часів Другої світової війни - 2-у угорську армію (209 тис. ос.) на чолі з генераллейтенантом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_%D0%AF%D0%BD%D1%96 Густавом Яні, яка у складі армійської групи «Б» (група армій «Південь») взяла участь в літньо-осінньому стратегічному наступі вермахту та союзників на Сталінград (операція «Блау»)https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B9_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96#cite_note-4 [4].

Під Сталінградом 2-га угорська армія була практично розгромлена: із 203 тис. у її складі залишилось 64 тис. осіб, все озброєння було кинуте на полі боюhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B9_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96#cite_note-5 [5].
04.11.2025 22:34 Ответить
пара ешелонів з озброєними рашистами владнає проблемку.
Варто лише якось зберегти цих рашистів коли вони будуть робити подорож по території України, українці дикі і можуть їх анулювати всіх кацапів до досягнення Угорщини.
04.11.2025 22:01 Ответить
Троянський кінь в Європі
04.11.2025 22:03 Ответить
Поверніть гроші цьому підору, тільки нехай завалить своє завафлене їбало.
04.11.2025 22:13 Ответить
…навпаки - баришня лягли і просють 🤮
04.11.2025 22:13 Ответить
Угри ще за Корюківку у 2-й світовій війні не відповіли. Знищили 7000 українців.
04.11.2025 22:14 Ответить
Як хтось казав- "я вам нічего не должен".
04.11.2025 22:19 Ответить
Жаба зізналась, що вона в Євросоюзі тільки для того, щоб паскудити у всьому на догоду кремлю.
04.11.2025 22:21 Ответить
цей фуфел товстозадий постійно рахує чужі гроші, прям відчувається - йому болить
04.11.2025 22:21 Ответить
24 жовтня 1956 року СРСР придушив антисовєтскє повстання в Угорщині.
04.11.2025 22:26 Ответить
ось так виглядає троянський кінь ЄС…всі про це знають і ради дать не можуть…
04.11.2025 22:41 Ответить
 
 