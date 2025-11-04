Орбан – Зеленскому: Венгрия "ничего не должна" Украине, мы не просили о защите

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил президента Украины Владимира Зеленского в "неблагодарности" за предоставленную Будапештом помощь. Венгерский политик в очередной раз отказался поддержать членство Киева в ЕС.

О поддержке Украины

В частности, в своем посте Орбан перечислил поддержку, которую Венгрия оказала украинцам с начала полномасштабного вторжения РФ. В частности, он упомянул о приеме "более 14 миллионов украинских беженцев", восстановлении трех украинских школ и поставках электроэнергии Украине.

"На данный момент мы потратили в общей сложности 200 миллионов евро на гуманитарную помощь украинцам. Обидно, если это ничего не значит для президента Зеленского", - написал он.

Орбан также отметил, что поддержка, которую Украина получает от ЕС, включает и венгерские деньги: "Мы не рады этому, но это факт".

О блокировании евроинтеграции Украины

Кроме того, венгерский премьер опроверг, что Венгрия "что-то должна Украине".

"Я должен отвергнуть утверждение, что Венгрия что-то должна Украине. Украина не защищает Венгрию от кого-то или чего-то. Мы не просили об этом и никогда не будем просить. Безопасность Венгрии гарантируется нашими национальными оборонными возможностями и НАТО, членом которого Украина (к счастью) не является", - заявил Орбан.

В конце своего поста политик сказал, что решение о вступлении страны в ЕС принимается государствами-членами единогласно, а Венгрия не поддерживает и не будет поддерживать членство Украины в Евросоюзе, поскольку "это приведет к войне в Европе и выводу денег венгров в Украину".

"Мы считаем, что Союз должен заключить стратегическое партнерство с Украиной без членства в ЕС. Это наше предложение. Мы будем придерживаться этой позиции и в будущем, поскольку имеем на это полное право", - добавил Орбан.

