Орбан должен что-то предложить Украине, которая защищает всю Европу от РФ, - Зеленский

Зеленский сделал заявление об Орбане, который блокирует членство в ЕС

Президент Зеленский считает, что блокированием Украины на пути в ЕС премьер Венгрии Орбан поддерживает Россию.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом глава государства заявил во время саммита по расширению ЕС.

"Я не думаю, что я должен что-то предложить Виктору Орбану. Я думаю, что Виктор Орбан должен предложить что-то Украине, которая защищает всю Европу от России. И даже сейчас, во время этой войны, мы не получили от него никакой поддержки, поддержки нашего видения жизни", - подчеркнул он.

По словам Зеленского, Украина не хотела бы, чтобы Орбан поддерживал Россию.

Читайте также: Санкции Трампа против российской нефти - ошибка, - Орбан

"Потому что блокирование Украины в ЕС является очень конкретной поддержкой Путина. И это, по моему мнению, точно не очень хорошо", - добавил глава государства.

В то же время Зеленский отметил, что венгры поддерживают украинцев, так же как и украинцы уважают любую нацию Европы.

"Мы как лидеры не имеем права думать о себе и о наших выборах, потому что это лишь одна минута в истории наших народов. Это ничто по сравнению с тем, что может быть разрушено, разрушены отношения между людьми. Самое важное - не потерять это добрососедство", - подытожил он.

Что предшествовало?

Издание Politico сообщало, что Венгрия стремится объединиться с Чехией и Словакией, чтобы сформировать в ЕС антиукраинский альянс.

Виктор Орбан заявлял, что Венгрия не хочет быть в ЕС с Украиной, потому что ее судьба – быть рядом с РФ.

Также он говорил, что Украина не является суверенным государством, потому что ее содержит ЕС.

Читайте: Орбан: Запад якобы делит Украину, а Россия "уже победила"

