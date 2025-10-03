Венгрия не хочет быть в ЕС с Украиной, потому что ее судьба быть рядом с РФ, - Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что венгры не желают быть в одном Евросоюзе с украинцами, аргументируя это тем, что Украина имеет "очень сложную судьбу" из-за соседства с Россией.

Об этом он сказал в эфире радио Kossuth Radio, сообщает Цензор.НЕТ.

Орбан заявил, что, по его мнению, пребывание в федеративной или тесной союзнической структуре означает общую судьбу, в том числе и риски, связанные с военными конфликтами. "Если вы находитесь с кем-то в федеративном устройстве, вы разделяете его судьбу, а Украина - страна с очень сложной судьбой. Почему мы должны делить эту сложную судьбу?", - сказал он.

В то же время Орбан отметил, что Венгрия имеет "легкую судьбу" и хочет поддерживать Украину, но не брать на себя риски или обязательства, которые, по его мнению, могут привести к потерям. "Нам их жаль, мы им сочувствуем, они героически борются, мы должны их поддерживать, но мы не хотим с ними общей судьбы", - добавил он.

Премьер также подчеркнул, что не желает, чтобы венгры оказались в ситуации, когда придется отправлять солдат "умирать за Украину", если страны находятся в более тесной интеграции или федеративных связях.

