РУС
Новости Позиция Венгрии относительно Украины
Венгрия не хочет быть в ЕС с Украиной, потому что ее судьба быть рядом с РФ, - Орбан

Орбан о войне: ЕС уже проиграл

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что венгры не желают быть в одном Евросоюзе с украинцами, аргументируя это тем, что Украина имеет "очень сложную судьбу" из-за соседства с Россией.

Об этом он сказал в эфире радио Kossuth Radio, сообщает Цензор.НЕТ.

Орбан заявил, что, по его мнению, пребывание в федеративной или тесной союзнической структуре означает общую судьбу, в том числе и риски, связанные с военными конфликтами. "Если вы находитесь с кем-то в федеративном устройстве, вы разделяете его судьбу, а Украина - страна с очень сложной судьбой. Почему мы должны делить эту сложную судьбу?", - сказал он.

В то же время Орбан отметил, что Венгрия имеет "легкую судьбу" и хочет поддерживать Украину, но не брать на себя риски или обязательства, которые, по его мнению, могут привести к потерям. "Нам их жаль, мы им сочувствуем, они героически борются, мы должны их поддерживать, но мы не хотим с ними общей судьбы", - добавил он.

Премьер также подчеркнул, что не желает, чтобы венгры оказались в ситуации, когда придется отправлять солдат "умирать за Украину", если страны находятся в более тесной интеграции или федеративных связях.

Венгрия (2169) Орбан Виктор (558) война в Украине (6398)
+25
Ну, так зібрали валізи - та на історичну батьківщину - на Урал, до родичів - до мордви.
03.10.2025 14:59 Ответить
+19
вонючий хряк видит себя решателем судеь народов))) попрошайка ссаная
03.10.2025 14:59 Ответить
+13
Доля України - створити ядерну зброю, тоді різні угорщини не будуть здіти.
03.10.2025 14:59 Ответить
Як завжди... Ай на не
03.10.2025 16:06 Ответить
03.10.2025 15:08 Ответить
Карта не правильна. Крим то Україна
03.10.2025 15:17 Ответить
Карта ж кацапська.
03.10.2025 15:28 Ответить
Це все пояснює
03.10.2025 15:33 Ответить
А чого ж кацапня не ФсЄ новиє рЄгіони відобразила? НЄуспЄлі ше?
03.10.2025 15:57 Ответить
Тоді озеро Балатон збільшиться з 590 до 93 000 км квадратних.
03.10.2025 15:17 Ответить
буде чудовий родоновий урановий СПА курорт з завжди теплою водичкою

03.10.2025 15:42 Ответить
Ти її хоч мільярди створи. Толку ,якщо захищатись від їхньої не можеш. Тре фундаментально змінювати підхід і створити можливість повністю невілювати загрозу її застосування будь ким. Тоді вона втратить своє значення. А рано чи пізно це хтось таки зробить. Чому не ми і чому не зараз?
03.10.2025 16:01 Ответить
Ну то хай кочують назад на Ханти-Мансійськ. Туди, звідки колись прибули.
показать весь комментарий
03.10.2025 15:00 Ответить
03.10.2025 15:01 Ответить
Сусіда не вибирають - їбанат!
03.10.2025 15:02 Ответить
нажаль!
в України що зі сходу, що з заходу сусіди мокши

03.10.2025 15:45 Ответить
Це заява на вихід з ЄС. 👍
03.10.2025 15:03 Ответить
тайга тягне, ніц з угрською душею НЕ зробиш.

03.10.2025 15:46 Ответить
Так валить нах до Китаю, він же ж поблизу твоєй історичній батьківщини з якій сдриситнули ваші пращюри при першому шухері. І взагалі, притомних людей не цикавить думка старий воровитой МУДЬЯрсткій жаби.
03.10.2025 15:06 Ответить
От же ж - підступний ЄС обманом заманив союзника Гітлера в свої тенета і не відпускає.
А їм би до Гітлера 2 (х@йла)прєднатися.
Як член Осі, Угорщина надавала підтримку Німеччині, брала участь у військовій співпраці та була залучена до Голокосту, вбиваючи євреїв або передаючи їх під контроль Німеччини.
03.10.2025 15:10 Ответить
Немає такої країни як рф, є терористичне угрупування кацапстан, а в Угорщині засіли кацапи які разом з орбаном повинні бути знищені!
03.10.2025 15:10 Ответить
Нарешті! "Розродився!" Так в чому ж проблема? Росія вже давно говорить, що вона воює з НАТО. Раз так - хай "збирають манатки", виходять з НАТО, і до ОДКБ... Ми не заперечуємо...
03.10.2025 15:12 Ответить
Заодно виходять і із ЄС якщо їм так Україна муляє, тварюка жабоподібна!
03.10.2025 15:58 Ответить
Таке враження, що Угорщина є засновником ЄС та має найбільшу та найпотужнішу економіку, що субсидує інші країни)))
03.10.2025 15:14 Ответить
Ну так. Віддає в ЄС мільярд євро, а отримує 2,5 мільярда. Найбідніша країна ЄС, зате Орбан найбагатший з усіх європейських лідерів
03.10.2025 15:29 Ответить
Той чморбан дiе, як "зубожiле" чмо баб тюлька.
03.10.2025 15:39 Ответить
Не розумію, навіщо взагалі цю потвору згадувати?! Навіщо ви робите йому піар, а це саме чого він прагне роблячі такі заяви? Гроші хоч за розміщення цих висерів ***** та орбана змі беруть?
03.10.2025 15:18 Ответить
До яких пір буде цитування маячні цього глиста? Це мазохізм?
03.10.2025 15:20 Ответить
Угри, ви ще за Корюківку не відповіли, де під час Другої світової війни вами вбито у звірячий спосіб 7000 українців. Кацапи і угри історично походять з однієї місцини басейну ріки Волга. Там ваша резервація.
03.10.2025 15:21 Ответить
Орбан думає, що якщо пупа вирішує долю угорщини, то має право вирішувати і долю України.
03.10.2025 15:22 Ответить
Обран шось роззвиздівся
03.10.2025 15:35 Ответить
*****....
03.10.2025 15:42 Ответить
ути-пути-пути - большой хурал Европы не хочет быть в Евросоюзе... Остановка за малым: чюмадан-ваакзал-симбирские тэрэны... чморбан, лэтсгоу, быстрее своего поросячьего вереску.
03.10.2025 15:43 Ответить
Якщо б в ЄС були нормальні країни, вони б давно винесли на європейський референдум, що не хочуть бути з Угорщиною в ЄС, якщо ті проросійські. Але всі в ЄС позасовували язики в дупи І мовчать. Отже, їх нічого не турбує.
03.10.2025 15:46 Ответить
таке саме орбан скаже і балт країнам-фінам і іншим країнам по блоку нато і євро в війні їх всіх проти росфї завтра---чи вони це знають ?
03.10.2025 15:48 Ответить
Дурне дурним язиком про дурне...
03.10.2025 15:48 Ответить
орбан, я твой пробор в волосах шатал
03.10.2025 15:58 Ответить
Орбану пора кликати психіатрів
03.10.2025 15:59 Ответить
Фіцо оказався розумніше Орбана - сказав що болен і не поїхав , БО РОЗУМІВ ЩО ОРБАН НАЛЯПАЄ ЯЗИКОМ І ФІЦО ПРИСТЕГНЕ ДО СЕБЕ
03.10.2025 16:01 Ответить
"Інший мадяр,може,й не винен,що він мадяр!-сказав Швейк. -Як то не винен?!-розхвилювався старий сапер Водічка-як на мене,то якщо мадяр-то вже винен і край!
03.10.2025 15:59 Ответить
А ВОТ ОЧКО И ЗАИГРАЛО !) КИЛЯЙТЕ ПАДЛУ !!!
03.10.2025 16:04 Ответить
Цікаво , а громадяне Угорщини У КУРСАХ ЩО ОРБАН ХОЧЕ ПОВʼЯЗАТИ ЇХ ЖИТТЯ З РАШЕЮ ?
03.10.2025 16:05 Ответить
03.10.2025 16:06 Ответить
Так если, не дай Бог, раша Украину завоюет, то Венгрия тоже будет рядом с россией.
03.10.2025 16:07 Ответить
03.10.2025 16:10 Ответить
 
 