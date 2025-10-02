Угорщина підписала найбільшу в своїй історії угоду про закупівлю газу з Франції. Це має зменшити залежність від Росії

Угорщина 2 жовтня підписала свою найбільшу в історії угоду про закупівлю скрапленого природного газу у французької компанії Engie.

Як пише Reuters, це вже друга угода за два місяці, яка допоможе диверсифікувати поставки та зменшити залежність від Росії.

Президент США Дональд Трамп минулого місяця заявив, що закликатиме Угорщину припинити купувати російську нафту, що є частиною спроби чинити тиск на союзників по НАТО, щоб вони розірвали енергетичні зв'язки з Росією через розв'язану нею повномасштабну війну проти України.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що відмова від російської енергетики стане катастрофою для економіки Угорщини.

Утім, 2 жовтня угорський оптовий постачальник природного газу MVM CEEnergy погодився купувати 400 млн кубометрів газу на рік у Engie між 2028 і 2038 роками. Враховуючи, що Угорщина споживає близько 8 млпд кубометрів газу на рік, це покриє 5% її попиту.

Ця угода доповнює контракт, укладений минулого місяця з компанією Shell, за яким із січня 2026 року Угорщина купуватиме 200 млн кубометрів газу на рік, що складає близько 2,5% попиту.

Більше читайте в нашому Telegram-каналі

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив на церемонії підписання угоди з Engie, що це найдовший контракт на СПГ в історії Угорщини, який слугуватиме основою енергетичної безпеки країни.

"Диверсифікація для нас не означає, що ми замінюємо існуючі, добре функціонуючі відносини з постачанням іншими", – додав він.

Engie не уточнила походження газу, який поставлятиме Угорщині. Європейські покупці та трейдери скрапленого газу часто закуповують газ у кількох виробників, включно з США, Близьким Сходом, Африкою, Австралією та іноді Росією.

У 2021 році Угорщина підписала 15-річну угоду з Росією про щорічну купівлю 4,5 млрд кубометрів газу та збільшила закупівлі у російського "Газпрому" минулого року, імпортувавши близько 7,5 млрд кубометрів російського газу через трубопровід "Турецький потік".

Сійярто заявив минулого місяця, що Угорщина імпортувала 5 млд кубометрів газу через "Турецький потік" до кінця серпня, а це означає, що імпорт газу через "Турецький потік" цього року може досягти рекордного рівня.

Раніше міністр закордонних справ Петер Сійярто заявив, що Угорщина не припинятиме закупівлі російської нафти попри вимогу США.

У червні Європейська Комісія ухвалила законодавчу пропозицію, яка передбачає поступову відмову від імпорту російського газу та нафти в країни Європейського Союзу до кінця 2027 року.

За оцінками Єврокомісії, загалом імпорт російського газу до ЄС знизився зі 150 млрд кубометрів у 2021 році до 52 млрд кубометрів у 2024 році, при цьому частка імпорту російського газу зменшилася із 45% до 19%.