Угорщина не хоче бути в ЄС з Україною, бо її доля - бути поряд з РФ, - Орбан
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що угорці не бажають бути в одному Євросоюзі з українцями, аргументуючи це тим, що Україна має "дуже складну долю" через сусідство з Росією.
Про це він сказав в ефірі радіо Kossuth Radio, повідомляє Цензор.НЕТ.
Орбан заявив, що, на його думку, перебування у федеративній або тісній союзницькій структурі означає спільну долю, у тому числі й ризики, пов’язані з військовими конфліктами. "Якщо ви перебуваєте з кимось у федеративному устрої, ви поділяєте його долю, а Україна - країна з дуже складною долею. Чому ми повинні ділити цю складну долю?" - сказав він.
Водночас Орбан зазначив, що Угорщина має "легшу долю" і хоче підтримувати Україну, але не брати на себе ризики чи зобов’язання, які, на його думку, можуть призвести до втрат. "Нам їх шкода, ми їм співчуваємо, вони героїчно борються, ми повинні їх підтримувати, але ми не хочемо з ними спільної долі", - додав він.
Прем’єр також наголосив, що не бажає, щоб угорці опинилися у ситуації, коли доведеться відправляти солдатів "вмирати за Україну", якщо країни перебувають у тіснішій інтеграції чи федеративних зв’язках.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
родоновийурановий СПА курорт з завжди теплою водичкою
.
в України що зі сходу, що з заходу сусіди мокши
.
.
А їм би до Гітлера 2 (х@йла)прєднатися.
Як член Осі, Угорщина надавала підтримку Німеччині, брала участь у військовій співпраці та була залучена до Голокосту, вбиваючи євреїв або передаючи їх під контроль Німеччини.
А поки що,хто всерйоз буде говорити з рос.агентами.
Ну либо он понимает, что творит и спецом подножку ставит, надеясь, что поражение и падение Украины даст ему возможность откусить себе Закарпатье (если недобросовестно себя ведёт, что более вероятно).
Проблема только в том, что не зависимо от его мотивов (если сесть на его место, а место сидения определяет точку зрения) он имеет полное право не хотеть вступать с нами в конфедеративные связи (а ЕС - по сути конфедерация). Можно его проклинать за шашни с русскими, можно упрекать за недальновидность, можно говорить о подлости или тупости, но сложно отрицать одно - насильно мил не будешь. Он не обязан на нас "жениться", если не хочет. Даже если это выглядит подлым предательством и несправедливостью по отношению к пролитой нами за европейский выбор крови.
Тут выход один - пересидеть Орбана, дождаться смены власти в Будапеште и решить вопрос уже с новой венгерской властью (ну и способствовать этому, только аккуратно и ювелирно, чтобы не слушать потом вопли о вмешательстве во внутренние дела Венгрии). Будет ли это доброе решение идеологически близкой нам новой власти Венгрии или их придётся чем-то соблазнять - это уже отдельная тема. Но уже без Орбана это всё будет.