Угорщина не хоче бути в ЄС з Україною, бо її доля - бути поряд з РФ, - Орбан

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що угорці не бажають бути в одному Євросоюзі з українцями, аргументуючи це тим, що Україна має "дуже складну долю" через сусідство з Росією.

Про це він сказав в ефірі радіо Kossuth Radio, повідомляє Цензор.НЕТ.

Орбан заявив, що, на його думку, перебування у федеративній або тісній союзницькій структурі означає спільну долю, у тому числі й ризики, пов’язані з військовими конфліктами. "Якщо ви перебуваєте з кимось у федеративному устрої, ви поділяєте його долю, а Україна - країна з дуже складною долею. Чому ми повинні ділити цю складну долю?" - сказав він.

Водночас Орбан зазначив, що Угорщина має "легшу долю" і хоче підтримувати Україну, але не брати на себе ризики чи зобов’язання, які, на його думку, можуть призвести до втрат. "Нам їх шкода, ми їм співчуваємо, вони героїчно борються, ми повинні їх підтримувати, але ми не хочемо з ними спільної долі", - додав він.

Прем’єр також наголосив, що не бажає, щоб угорці опинилися у ситуації, коли доведеться відправляти солдатів "вмирати за Україну", якщо країни перебувають у тіснішій інтеграції чи федеративних зв’язках.

