УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10457 відвідувачів онлайн
Новини Позиція Угорщини щодо членства України в ЄС
4 916 49

Угорщина не хоче бути в ЄС з Україною, бо її доля - бути поряд з РФ, - Орбан

Орбан про війну: ЄС вже програв

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що угорці не бажають бути в одному Євросоюзі з українцями, аргументуючи це тим, що Україна має "дуже складну долю" через сусідство з Росією.

Про це він сказав в ефірі радіо Kossuth Radio, повідомляє Цензор.НЕТ.

Орбан заявив, що, на його думку, перебування у федеративній або тісній союзницькій структурі означає спільну долю, у тому числі й ризики, пов’язані з військовими конфліктами. "Якщо ви перебуваєте з кимось у федеративному устрої, ви поділяєте його долю, а Україна - країна з дуже складною долею. Чому ми повинні ділити цю складну долю?" - сказав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Угорщина підписала найбільшу в своїй історії угоду про закупівлю газу з Франції. Це має зменшити залежність від Росії

Водночас Орбан зазначив, що Угорщина має "легшу долю" і хоче підтримувати Україну, але не брати на себе ризики чи зобов’язання, які, на його думку, можуть призвести до втрат. "Нам їх шкода, ми їм співчуваємо, вони героїчно борються, ми повинні їх підтримувати, але ми не хочемо з ними спільної долі", - додав він.

Прем’єр також наголосив, що не бажає, щоб угорці опинилися у ситуації, коли доведеться відправляти солдатів "вмирати за Україну", якщо країни перебувають у тіснішій інтеграції чи федеративних зв’язках.

Більше новин в Телеграм-каналі Цензор.НЕТ!

Автор: 

Угорщина (2526) Орбан Віктор (654) війна в Україні (6447)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+27
Ну, так зібрали валізи - та на історичну батьківщину - на Урал, до родичів - до мордви.
показати весь коментар
03.10.2025 14:59 Відповісти
+20
вонючий хряк видит себя решателем судеь народов))) попрошайка ссаная
показати весь коментар
03.10.2025 14:59 Відповісти
+15
Доля України - створити ядерну зброю, тоді різні угорщини не будуть здіти.
показати весь коментар
03.10.2025 14:59 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
вонючий хряк видит себя решателем судеь народов))) попрошайка ссаная
показати весь коментар
03.10.2025 14:59 Відповісти
Як завжди... Ай на не
показати весь коментар
03.10.2025 16:06 Відповісти
Ну, так зібрали валізи - та на історичну батьківщину - на Урал, до родичів - до мордви.
показати весь коментар
03.10.2025 14:59 Відповісти
показати весь коментар
03.10.2025 15:08 Відповісти
Карта не правильна. Крим то Україна
показати весь коментар
03.10.2025 15:17 Відповісти
Карта ж кацапська.
показати весь коментар
03.10.2025 15:28 Відповісти
Це все пояснює
показати весь коментар
03.10.2025 15:33 Відповісти
А чого ж кацапня не ФсЄ новиє рЄгіони відобразила? НЄуспЄлі ше?
показати весь коментар
03.10.2025 15:57 Відповісти
Доля України - створити ядерну зброю, тоді різні угорщини не будуть здіти.
показати весь коментар
03.10.2025 14:59 Відповісти
Тоді озеро Балатон збільшиться з 590 до 93 000 км квадратних.
показати весь коментар
03.10.2025 15:17 Відповісти
буде чудовий родоновий урановий СПА курорт з завжди теплою водичкою

.
показати весь коментар
03.10.2025 15:42 Відповісти
Ти її хоч мільярди створи. Толку ,якщо захищатись від їхньої не можеш. Тре фундаментально змінювати підхід і створити можливість повністю невілювати загрозу її застосування будь ким. Тоді вона втратить своє значення. А рано чи пізно це хтось таки зробить. Чому не ми і чому не зараз?
показати весь коментар
03.10.2025 16:01 Відповісти
Ну то хай кочують назад на Ханти-Мансійськ. Туди, звідки колись прибули.
показати весь коментар
03.10.2025 15:00 Відповісти
показати весь коментар
03.10.2025 15:01 Відповісти
Сусіда не вибирають - їбанат!
показати весь коментар
03.10.2025 15:02 Відповісти
нажаль!
в України що зі сходу, що з заходу сусіди мокши

.
показати весь коментар
03.10.2025 15:45 Відповісти
Це заява на вихід з ЄС. 👍
показати весь коментар
03.10.2025 15:03 Відповісти
тайга тягне, ніц з угрською душею НЕ зробиш.

.
показати весь коментар
03.10.2025 15:46 Відповісти
Так валить нах до Китаю, він же ж поблизу твоєй історичній батьківщини з якій сдриситнули ваші пращюри при першому шухері. І взагалі, притомних людей не цикавить думка старий воровитой МУДЬЯрсткій жаби.
показати весь коментар
03.10.2025 15:06 Відповісти
От же ж - підступний ЄС обманом заманив союзника Гітлера в свої тенета і не відпускає.
А їм би до Гітлера 2 (х@йла)прєднатися.
Як член Осі, Угорщина надавала підтримку Німеччині, брала участь у військовій співпраці та була залучена до Голокосту, вбиваючи євреїв або передаючи їх під контроль Німеччини.
показати весь коментар
03.10.2025 15:10 Відповісти
Немає такої країни як рф, є терористичне угрупування кацапстан, а в Угорщині засіли кацапи які разом з орбаном повинні бути знищені!
показати весь коментар
03.10.2025 15:10 Відповісти
Нарешті! "Розродився!" Так в чому ж проблема? Росія вже давно говорить, що вона воює з НАТО. Раз так - хай "збирають манатки", виходять з НАТО, і до ОДКБ... Ми не заперечуємо...
показати весь коментар
03.10.2025 15:12 Відповісти
Заодно виходять і із ЄС якщо їм так Україна муляє, тварюка жабоподібна!
показати весь коментар
03.10.2025 15:58 Відповісти
Таке враження, що Угорщина є засновником ЄС та має найбільшу та найпотужнішу економіку, що субсидує інші країни)))
показати весь коментар
03.10.2025 15:14 Відповісти
Ну так. Віддає в ЄС мільярд євро, а отримує 2,5 мільярда. Найбідніша країна ЄС, зате Орбан найбагатший з усіх європейських лідерів
показати весь коментар
03.10.2025 15:29 Відповісти
Той чморбан дiе, як "зубожiле" чмо баб тюлька.
показати весь коментар
03.10.2025 15:39 Відповісти
Не розумію, навіщо взагалі цю потвору згадувати?! Навіщо ви робите йому піар, а це саме чого він прагне роблячі такі заяви? Гроші хоч за розміщення цих висерів ***** та орбана змі беруть?
показати весь коментар
03.10.2025 15:18 Відповісти
До яких пір буде цитування маячні цього глиста? Це мазохізм?
показати весь коментар
03.10.2025 15:20 Відповісти
Угри, ви ще за Корюківку не відповіли, де під час Другої світової війни вами вбито у звірячий спосіб 7000 українців. Кацапи і угри історично походять з однієї місцини басейну ріки Волга. Там ваша резервація.
показати весь коментар
03.10.2025 15:21 Відповісти
Орбан думає, що якщо пупа вирішує долю угорщини, то має право вирішувати і долю України.
показати весь коментар
03.10.2025 15:22 Відповісти
Обран шось роззвиздівся
показати весь коментар
03.10.2025 15:35 Відповісти
*****....
показати весь коментар
03.10.2025 15:42 Відповісти
ути-пути-пути - большой хурал Европы не хочет быть в Евросоюзе... Остановка за малым: чюмадан-ваакзал-симбирские тэрэны... чморбан, лэтсгоу, быстрее своего поросячьего вереску.
показати весь коментар
03.10.2025 15:43 Відповісти
Якщо б в ЄС були нормальні країни, вони б давно винесли на європейський референдум, що не хочуть бути з Угорщиною в ЄС, якщо ті проросійські. Але всі в ЄС позасовували язики в дупи І мовчать. Отже, їх нічого не турбує.
показати весь коментар
03.10.2025 15:46 Відповісти
таке саме орбан скаже і балт країнам-фінам і іншим країнам по блоку нато і євро в війні їх всіх проти росфї завтра---чи вони це знають ?
показати весь коментар
03.10.2025 15:48 Відповісти
Дурне дурним язиком про дурне...
показати весь коментар
03.10.2025 15:48 Відповісти
орбан, я твой пробор в волосах шатал
показати весь коментар
03.10.2025 15:58 Відповісти
Орбану пора кликати психіатрів
показати весь коментар
03.10.2025 15:59 Відповісти
Фіцо оказався розумніше Орбана - сказав що болен і не поїхав , БО РОЗУМІВ ЩО ОРБАН НАЛЯПАЄ ЯЗИКОМ І ФІЦО ПРИСТЕГНЕ ДО СЕБЕ
показати весь коментар
03.10.2025 16:01 Відповісти
"Інший мадяр,може,й не винен,що він мадяр!-сказав Швейк. -Як то не винен?!-розхвилювався старий сапер Водічка-як на мене,то якщо мадяр-то вже винен і край!
показати весь коментар
03.10.2025 15:59 Відповісти
А ВОТ ОЧКО И ЗАИГРАЛО !) КИЛЯЙТЕ ПАДЛУ !!!
показати весь коментар
03.10.2025 16:04 Відповісти
Цікаво , а громадяне Угорщини У КУРСАХ ЩО ОРБАН ХОЧЕ ПОВʼЯЗАТИ ЇХ ЖИТТЯ З РАШЕЮ ?
показати весь коментар
03.10.2025 16:05 Відповісти
показати весь коментар
03.10.2025 16:06 Відповісти
Так если, не дай Бог, раша Украину завоюет, то Венгрия тоже будет рядом с россией.
показати весь коментар
03.10.2025 16:07 Відповісти
показати весь коментар
03.10.2025 16:10 Відповісти
Буде нова влада -буде нова розмова.
А поки що,хто всерйоз буде говорити з рос.агентами.
показати весь коментар
03.10.2025 16:14 Відповісти
Политически Орбан себя ведёт крайне недальновидно (если верит добросовестно в то, что говорит), потому что сейчас есть исторический шанс раз и навсегда стреножить россию, а на венгерской границе навсегда (а не временно) получить доброго, мирного и предсказуемого соседа (Украину). Глупо такой шанс упускать, рискуя, что у тебя на границе опять Орда будет.
Ну либо он понимает, что творит и спецом подножку ставит, надеясь, что поражение и падение Украины даст ему возможность откусить себе Закарпатье (если недобросовестно себя ведёт, что более вероятно).

Проблема только в том, что не зависимо от его мотивов (если сесть на его место, а место сидения определяет точку зрения) он имеет полное право не хотеть вступать с нами в конфедеративные связи (а ЕС - по сути конфедерация). Можно его проклинать за шашни с русскими, можно упрекать за недальновидность, можно говорить о подлости или тупости, но сложно отрицать одно - насильно мил не будешь. Он не обязан на нас "жениться", если не хочет. Даже если это выглядит подлым предательством и несправедливостью по отношению к пролитой нами за европейский выбор крови.

Тут выход один - пересидеть Орбана, дождаться смены власти в Будапеште и решить вопрос уже с новой венгерской властью (ну и способствовать этому, только аккуратно и ювелирно, чтобы не слушать потом вопли о вмешательстве во внутренние дела Венгрии). Будет ли это доброе решение идеологически близкой нам новой власти Венгрии или их придётся чем-то соблазнять - это уже отдельная тема. Но уже без Орбана это всё будет.
показати весь коментар
03.10.2025 16:18 Відповісти
"Нам їх шкода, ми їм співчуваємо, вони героїчно борються, ми повинні їх підтримувати, але ми не хочемо з ними спільної долі", - додав він. СПІВЧУВАЮТЬ ПОКИДЬКИ, ДРУЗІ ДОПОМАГАЮТЬ І ЇХНЯ ДОПОМОГА Є НАЙКРАЩИМ ВИЯВОМ СПІВЧУТТЯ ДЛЯ УКРАЇНИ І ЇЇ НАРОДУ....ТАКА ВЖЕ ДОЛЯ У МАДЯРСЬКИХ СПІВЧУТЛИВИХ ПРОРАШИСТСЬКИХ СРАКОЛИЗІВ..МАДЯРИ,ТАКА Ж КУЄТА КУЄТА.ЯК І ЇХНЯ ДОЛЯ ,КОТРУ В СВОЇХ КРОВАВИХ РУКАХ ТРИМАЄ ,КУЙЛО
показати весь коментар
03.10.2025 16:19 Відповісти
 
 