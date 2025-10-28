РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9996 посетителей онлайн
Новости Антиукраинский альянс в ЕС
3 266 20

Будапешт формирует антиукраинский альянс в ЕС, привлекая Словакию и Чехию, - Politico

Орбан ищет союзников в ЕС для антиукраинской коалиции

Венгрия стремится объединиться с Чехией и Словакией, чтобы сформировать в ЕС антиукраинский альянс.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico, об этом заявил политический директор и советник премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Балаж Орбан.

"Орбан надеется объединиться с Андреем Бабишем, чья правопопулистская партия победила на недавних парламентских выборах в Чехии, а также со словацким премьер-министром Робертом Фицо, чтобы согласовать позиции перед встречами лидеров ЕС, включая проведение предварительных совещаний перед саммитом", - подчеркнул советник премьер-министра Венгрии.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Politico отмечает, что до создания прочного политического альянса еще далеко, но его формирование может значительно помешать усилиям ЕС по финансовой и военной поддержке Украины.

Возрождение Вышеградской четверки

Как уточнил представитель Орбана, новый блок будет восстановлением деятельности группы "V4", в состав которой традиционно входили Венгрия, Чехия, Словакия и Польша. Ранее, после 2015 года, "V4" выступала за жесткие внешние границы ЕС и против обязательного распределения мигрантов между странами.

После полномасштабного вторжения России в Украину альянс распался, поскольку Польша заняла жесткую позицию в отношении Москвы, а Венгрия - противоположную.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Словакия не поддержит план "репарационного кредита" для Украины, - Фицо

Новый альянс - без Польши

По словам Орбана, новый Вышеградский альянс будет насчитывать три страны, поскольку Польша с премьерством Дональда Туска не присоединится из-за поддержки Украины.

Вместе с тем, Фицо и Бабиш поддержали позицию Орбана, призывая к диалогу с Москвой, а не к экономическому давлению.

Бабиш подвергся критике за скептическое отношение к дальнейшей помощи Украине. Министр иностранных дел Чехии заявил, что Бабиш может действовать как "марионетка Орбана" за столом Евросовета.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Санкции Трампа против российской нефти - ошибка, - Орбан

Автор: 

Венгрия (2205) Словакия (1087) Чехия (1822) Фицо Роберт (248) Орбан Виктор (580) Бабиш Андрей (41)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+12
******** немає покою
показать весь комментарий
28.10.2025 07:59 Ответить
+11
Онуки гітлера
показать весь комментарий
28.10.2025 08:02 Ответить
+7
Другими словами ,формується європейська ось зла...
показать весь комментарий
28.10.2025 08:05 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
******** немає покою
показать весь комментарий
28.10.2025 07:59 Ответить
Онуки гітлера
показать весь комментарий
28.10.2025 08:02 Ответить
об'єднані військові сили будуть?
показать весь комментарий
28.10.2025 08:05 Ответить
дай бог той потужной армаде 50 танков набрать и тыс 25 армии на троих)))чего стоит только моща словакия с населением как половина киева))))
показать весь комментарий
28.10.2025 08:39 Ответить
Другими словами ,формується європейська ось зла...
показать весь комментарий
28.10.2025 08:05 Ответить
Трохи забули вони всі часи совецької окупації.....
показать весь комментарий
28.10.2025 08:07 Ответить
Навпаки, у них ностальгія...
показать весь комментарий
28.10.2025 08:13 Ответить
Відкрив рота проти України - зник без вісті.
показать весь комментарий
28.10.2025 08:05 Ответить
Не верю, Венгрия же остров мира
показать весь комментарий
28.10.2025 08:06 Ответить
орбан , формуй не формуй все одно получиш ...
показать весь комментарий
28.10.2025 08:12 Ответить
Який все таки абсурд вміють продукувати кацапські гроші.
показать весь комментарий
28.10.2025 08:15 Ответить
https://www.facebook.com/censor.net?__tn__=-UC

"Я усвідомив давно: не можна йти проти природи, тещі та божевільних українців", - російський телеканал підрізав цитату з американського фільму
показать весь комментарий
28.10.2025 08:16 Ответить
фільм - «Пограбування по-італійськи»
показать весь комментарий
28.10.2025 08:19 Ответить
На це Орбана надихнула зустріч з Папою Левом XIV, котрому він полоскав мізки розмовами про мир в Україні?
показать весь комментарий
28.10.2025 08:18 Ответить
Невдахам завжди потрібно когось ненавидіти.
показать весь комментарий
28.10.2025 08:25 Ответить
Цього б не було, давайте кащати так як воно є, якщоб ЄС взяло по справжньому ща сраку орбана і фіцо, яких зневадає власний народ, і країни яких тримаються виключно на дотаціях ЄС.
Тому саме ЄС, забезпечує такий антиукраїнський союз, заради того щоб кивати на нього, пояснюючі свою кволість і блокаду їх «надпотужним» прагненням допогти Україні всім, що мають.
Торбан, фріцо, і бздалиш, це добре знають і знають свої ролі маріонеток у яких в сраці одразу кілька рук аби ними керувати. Їх влаштовує така принизлива роль.
показать весь комментарий
28.10.2025 08:29 Ответить
Скільки грошей ху... лостану коштує цей орбанутий. Мабуть ЄС вже пора накласти податки на цього виродка, а не витрачати кошти на нього. ЄС пора вже передивитися як працюватиме далі. Та гнати посіпак ху...ла зі своїх лав
показать весь комментарий
28.10.2025 08:31 Ответить
В цьому їм непогано допомагаю кодла міндічів, шурмів, шефірів і аристовичів.
показать весь комментарий
28.10.2025 09:58 Ответить
Про Чехію Орбан перегнув. Чеську весну 1968го ніхто не забув, на відміну від розстрілу угорців 1956го
показать весь комментарий
28.10.2025 10:11 Ответить
 
 