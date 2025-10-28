Будапешт формирует антиукраинский альянс в ЕС, привлекая Словакию и Чехию, - Politico
Венгрия стремится объединиться с Чехией и Словакией, чтобы сформировать в ЕС антиукраинский альянс.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico, об этом заявил политический директор и советник премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Балаж Орбан.
"Орбан надеется объединиться с Андреем Бабишем, чья правопопулистская партия победила на недавних парламентских выборах в Чехии, а также со словацким премьер-министром Робертом Фицо, чтобы согласовать позиции перед встречами лидеров ЕС, включая проведение предварительных совещаний перед саммитом", - подчеркнул советник премьер-министра Венгрии.
Politico отмечает, что до создания прочного политического альянса еще далеко, но его формирование может значительно помешать усилиям ЕС по финансовой и военной поддержке Украины.
Возрождение Вышеградской четверки
Как уточнил представитель Орбана, новый блок будет восстановлением деятельности группы "V4", в состав которой традиционно входили Венгрия, Чехия, Словакия и Польша. Ранее, после 2015 года, "V4" выступала за жесткие внешние границы ЕС и против обязательного распределения мигрантов между странами.
После полномасштабного вторжения России в Украину альянс распался, поскольку Польша заняла жесткую позицию в отношении Москвы, а Венгрия - противоположную.
Новый альянс - без Польши
По словам Орбана, новый Вышеградский альянс будет насчитывать три страны, поскольку Польша с премьерством Дональда Туска не присоединится из-за поддержки Украины.
Вместе с тем, Фицо и Бабиш поддержали позицию Орбана, призывая к диалогу с Москвой, а не к экономическому давлению.
Бабиш подвергся критике за скептическое отношение к дальнейшей помощи Украине. Министр иностранных дел Чехии заявил, что Бабиш может действовать как "марионетка Орбана" за столом Евросовета.
"Я усвідомив давно: не можна йти проти природи, тещі та божевільних українців", - російський телеканал підрізав цитату з американського фільму
Тому саме ЄС, забезпечує такий антиукраїнський союз, заради того щоб кивати на нього, пояснюючі свою кволість і блокаду їх «надпотужним» прагненням допогти Україні всім, що мають.
Торбан, фріцо, і бздалиш, це добре знають і знають свої ролі маріонеток у яких в сраці одразу кілька рук аби ними керувати. Їх влаштовує така принизлива роль.