Будапешт формирует антиукраинский альянс в ЕС, привлекая Словакию и Чехию, - Politico

Венгрия стремится объединиться с Чехией и Словакией, чтобы сформировать в ЕС антиукраинский альянс.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico, об этом заявил политический директор и советник премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Балаж Орбан.

"Орбан надеется объединиться с Андреем Бабишем, чья правопопулистская партия победила на недавних парламентских выборах в Чехии, а также со словацким премьер-министром Робертом Фицо, чтобы согласовать позиции перед встречами лидеров ЕС, включая проведение предварительных совещаний перед саммитом", - подчеркнул советник премьер-министра Венгрии.

Politico отмечает, что до создания прочного политического альянса еще далеко, но его формирование может значительно помешать усилиям ЕС по финансовой и военной поддержке Украины.

Возрождение Вышеградской четверки

Как уточнил представитель Орбана, новый блок будет восстановлением деятельности группы "V4", в состав которой традиционно входили Венгрия, Чехия, Словакия и Польша. Ранее, после 2015 года, "V4" выступала за жесткие внешние границы ЕС и против обязательного распределения мигрантов между странами.

После полномасштабного вторжения России в Украину альянс распался, поскольку Польша заняла жесткую позицию в отношении Москвы, а Венгрия - противоположную.

Новый альянс - без Польши

По словам Орбана, новый Вышеградский альянс будет насчитывать три страны, поскольку Польша с премьерством Дональда Туска не присоединится из-за поддержки Украины.

Вместе с тем, Фицо и Бабиш поддержали позицию Орбана, призывая к диалогу с Москвой, а не к экономическому давлению.

Бабиш подвергся критике за скептическое отношение к дальнейшей помощи Украине. Министр иностранных дел Чехии заявил, что Бабиш может действовать как "марионетка Орбана" за столом Евросовета.

