Будапешт формує антиукраїнський альянс у ЄС, залучаючи Словаччину та Чехію, - Politico

Орбан шукає союзників у ЄС для антиукраїнської коаліції

Угорщина прагне об'єднатися з Чехією та Словаччиною, щоб сформувати в ЄС антиукраїнський альянс.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Politico, про це заявив політичний директор і радник прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана Балаж Орбан.

"Орбан сподівається об'єднатися з Андреєм Бабішем, чия правопопулістська партія перемогла на нещодавніх парламентських виборах у Чехії, а також зі словацьким прем'єр-міністром Робертом Фіцо, щоб узгодити позиції перед зустрічами лідерів ЄС, включаючи проведення попередніх нарад перед самітом", - наголосив радник прем'єр-міністра Угорщини.

Politico зазначає, що до створення міцного політичного альянсу ще далеко, але його формування може значно перешкодити зусиллям ЄС щодо фінансової та військової підтримки України.

Відродження Вишеградської четвірки

Як уточнив представник Орбана, новий блок буде відновленням діяльності групи "V4", до складу якої традиційно входили Угорщина, Чехія, Словаччина та Польща. Раніше, після 2015 року, "V4" виступала за жорсткі зовнішні кордони ЄС і проти обов’язкового розподілу мігрантів між країнами.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну альянс розпався, оскільки Польща зайняла жорстку позицію щодо Москви, а Угорщина - протилежну.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Словаччина не підтримає план "репараційного кредиту" для України, – Фіцо

Новий альянс - без Польщі

За словами Орбана, новий Вишеградський альянс налічуватиме три країни, оскільки Польща з прем’єрством Дональда Туска не приєднається через підтримку України.

Разом із тим, Фіцо  і Бабіш підтримали позицію Орбана, закликаючи до діалогу з Москвою, а не до економічного тиску.

Бабіш зазнав критики за скептичне ставлення до подальшої допомоги Україні. Міністр закордонних справ Чехії заявив, що Бабіш може діяти як "маріонетка Орбана" за столом Євроради.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Санкції Трампа проти російської нафти - помилка, - Орбан

Угорщина (2566) Словаччина (1239) Чехія (1742) Фіцо Роберт (278) Орбан Віктор (678) Бабіш Андрій (45)
+12
******** немає покою
показати весь коментар
28.10.2025 07:59 Відповісти
+11
Онуки гітлера
показати весь коментар
28.10.2025 08:02 Відповісти
+7
Другими словами ,формується європейська ось зла...
показати весь коментар
28.10.2025 08:05 Відповісти
об'єднані військові сили будуть?
показати весь коментар
28.10.2025 08:05 Відповісти
дай бог той потужной армаде 50 танков набрать и тыс 25 армии на троих)))чего стоит только моща словакия с населением как половина киева))))
показати весь коментар
28.10.2025 08:39 Відповісти
Другими словами ,формується європейська ось зла...
показати весь коментар
28.10.2025 08:05 Відповісти
Трохи забули вони всі часи совецької окупації.....
показати весь коментар
28.10.2025 08:07 Відповісти
Навпаки, у них ностальгія...
показати весь коментар
28.10.2025 08:13 Відповісти
Відкрив рота проти України - зник без вісті.
показати весь коментар
28.10.2025 08:05 Відповісти
Не верю, Венгрия же остров мира
показати весь коментар
28.10.2025 08:06 Відповісти
орбан , формуй не формуй все одно получиш ...
показати весь коментар
28.10.2025 08:12 Відповісти
Який все таки абсурд вміють продукувати кацапські гроші.
показати весь коментар
28.10.2025 08:15 Відповісти
"Я усвідомив давно: не можна йти проти природи, тещі та божевільних українців", - російський телеканал підрізав цитату з американського фільму
показати весь коментар
28.10.2025 08:16 Відповісти
фільм - «Пограбування по-італійськи»
показати весь коментар
28.10.2025 08:19 Відповісти
На це Орбана надихнула зустріч з Папою Левом XIV, котрому він полоскав мізки розмовами про мир в Україні?
показати весь коментар
28.10.2025 08:18 Відповісти
Невдахам завжди потрібно когось ненавидіти.
показати весь коментар
28.10.2025 08:25 Відповісти
Цього б не було, давайте кащати так як воно є, якщоб ЄС взяло по справжньому ща сраку орбана і фіцо, яких зневадає власний народ, і країни яких тримаються виключно на дотаціях ЄС.
Тому саме ЄС, забезпечує такий антиукраїнський союз, заради того щоб кивати на нього, пояснюючі свою кволість і блокаду їх «надпотужним» прагненням допогти Україні всім, що мають.
Торбан, фріцо, і бздалиш, це добре знають і знають свої ролі маріонеток у яких в сраці одразу кілька рук аби ними керувати. Їх влаштовує така принизлива роль.
показати весь коментар
28.10.2025 08:29 Відповісти
Скільки грошей ху... лостану коштує цей орбанутий. Мабуть ЄС вже пора накласти податки на цього виродка, а не витрачати кошти на нього. ЄС пора вже передивитися як працюватиме далі. Та гнати посіпак ху...ла зі своїх лав
показати весь коментар
28.10.2025 08:31 Відповісти
В цьому їм непогано допомагаю кодла міндічів, шурмів, шефірів і аристовичів.
показати весь коментар
28.10.2025 09:58 Відповісти
 
 