Будапешт формує антиукраїнський альянс у ЄС, залучаючи Словаччину та Чехію, - Politico
Угорщина прагне об'єднатися з Чехією та Словаччиною, щоб сформувати в ЄС антиукраїнський альянс.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Politico, про це заявив політичний директор і радник прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана Балаж Орбан.
"Орбан сподівається об'єднатися з Андреєм Бабішем, чия правопопулістська партія перемогла на нещодавніх парламентських виборах у Чехії, а також зі словацьким прем'єр-міністром Робертом Фіцо, щоб узгодити позиції перед зустрічами лідерів ЄС, включаючи проведення попередніх нарад перед самітом", - наголосив радник прем'єр-міністра Угорщини.
Politico зазначає, що до створення міцного політичного альянсу ще далеко, але його формування може значно перешкодити зусиллям ЄС щодо фінансової та військової підтримки України.
Відродження Вишеградської четвірки
Як уточнив представник Орбана, новий блок буде відновленням діяльності групи "V4", до складу якої традиційно входили Угорщина, Чехія, Словаччина та Польща. Раніше, після 2015 року, "V4" виступала за жорсткі зовнішні кордони ЄС і проти обов’язкового розподілу мігрантів між країнами.
Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну альянс розпався, оскільки Польща зайняла жорстку позицію щодо Москви, а Угорщина - протилежну.
Новий альянс - без Польщі
За словами Орбана, новий Вишеградський альянс налічуватиме три країни, оскільки Польща з прем’єрством Дональда Туска не приєднається через підтримку України.
Разом із тим, Фіцо і Бабіш підтримали позицію Орбана, закликаючи до діалогу з Москвою, а не до економічного тиску.
Бабіш зазнав критики за скептичне ставлення до подальшої допомоги Україні. Міністр закордонних справ Чехії заявив, що Бабіш може діяти як "маріонетка Орбана" за столом Євроради.
