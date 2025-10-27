Санкції Трампа проти російської нафти - помилка, - Орбан

Прем’єр-міністр Віктор Орбан заявив, що американські санкції проти великих російських нафтовидобувних компаній були помилковими, оскільки Угорщина сильно залежить від постачання енергоносіїв із РФ.

Про це він сказав в інтерв’ю La Reppubblica, повідомляє Цензор.НЕТ.

Орбан зазначив, що невдовзі поїде до Вашингтона, де обговорить питання санкцій із президентом США Дональдом Трампом. За його словами, Угорщина шукає способи зберегти стабільність своєї економіки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Орбан обговорив з Папою Римським "антивоєнні зусилля" Угорщини щодо завершення війни в Україні. ФОТО

"Ми розмірковуємо над тим, як побудувати стійку систему для економіки моєї країни, тому що Угорщина дуже залежить від російської нафти і газу. Без них ціни на енергоносії злетять до небес, що спричинить дефіцит наших запасів", - сказав Орбан.

Відповідаючи на запитання, чи не був Трамп надто жорстким у своїй політиці, угорський прем’єр зазначив: "З угорського погляду - так. Тому ми спробуємо знайти вихід, особливо для Угорщини".

Що передувало?

Нагадаємо, раніше глава Мінфіну США Скотт Бессент заявляв, що США збираються оголосити про значне посилення санкцій проти Росії 23 або 24 жовтня.

Згодом Мінфін США повідомив про запровадження санкцій проти великих російських нафтових компаній - "Роснєфть" та "Лукойл". Причина додаткових санкцій - відсутність серйозної готовності Росії до мирного процесу з метою припинення війни в Україні.

Глава Мінфіну США Бессент вважає, що нові санкції Трампа зменшать нафтові доходи Росії на 30%.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Орбан і Трамп зустрінуться у Вашингтоні для обговорення санкцій США проти нафти РФ, - Сійярто