Санкції Трампа проти російської нафти - помилка, - Орбан
Прем’єр-міністр Віктор Орбан заявив, що американські санкції проти великих російських нафтовидобувних компаній були помилковими, оскільки Угорщина сильно залежить від постачання енергоносіїв із РФ.
Про це він сказав в інтерв’ю La Reppubblica, повідомляє Цензор.НЕТ.
Орбан зазначив, що невдовзі поїде до Вашингтона, де обговорить питання санкцій із президентом США Дональдом Трампом. За його словами, Угорщина шукає способи зберегти стабільність своєї економіки.
"Ми розмірковуємо над тим, як побудувати стійку систему для економіки моєї країни, тому що Угорщина дуже залежить від російської нафти і газу. Без них ціни на енергоносії злетять до небес, що спричинить дефіцит наших запасів", - сказав Орбан.
Відповідаючи на запитання, чи не був Трамп надто жорстким у своїй політиці, угорський прем’єр зазначив: "З угорського погляду - так. Тому ми спробуємо знайти вихід, особливо для Угорщини".
Що передувало?
Нагадаємо, раніше глава Мінфіну США Скотт Бессент заявляв, що США збираються оголосити про значне посилення санкцій проти Росії 23 або 24 жовтня.
Згодом Мінфін США повідомив про запровадження санкцій проти великих російських нафтових компаній - "Роснєфть" та "Лукойл". Причина додаткових санкцій - відсутність серйозної готовності Росії до мирного процесу з метою припинення війни в Україні.
Глава Мінфіну США Бессент вважає, що нові санкції Трампа зменшать нафтові доходи Росії на 30%.
і як тільки ти знову відкриєш свого рота до трампа що той неправий - то угорщина стане зайвим членом нато
Це, що Торбан зараз звинуватив Трампа і прямо каже, що той помилився?! Цей торбан не.багато на себе взяв щоб вчиняти перевірку дій Трампа і публічно звинувачивати його, піддаюсі сумніву заяву самого Трампа, де він прямо сказав «Я ніколи не помиляюся!».
Торбан, це ти не завилику на себе роль взяв? Дивись щоб тобі в торбу Трамп не насуляв підсрачників, за публічне його приниження.
У Орбана, "на носі", зустріч з Трампом, стосовно поставок нафти, до Угорщини - а він на Трампа "ногу задирає"...