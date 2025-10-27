Орбан обговорив з Папою Римським "антивоєнні зусилля" Угорщини щодо завершення війни в Україні. ФОТО
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час зустрічі з Папою Римським Левом XIV попросив підтримки у "антивоєнних зусиллях" своєї країни.
Про це Орбан повідомив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.
За словами прем’єра, він обговорив із Папою "антивоєнні ініціативи" Угорщини, спрямовані на завершення війни в Україні, та попросив підтримки цих зусиль під час приватної аудієнції у Ватикані.
Як зазначає Vatican News, у пресслужбі Святого Престолу повідомили, що під час переговорів сторони підкреслили "міцні двосторонні відносини" між Ватиканом і Угорщиною. Окрему увагу було приділено війні в Україні, ситуації на Близькому Сході та європейським питанням.
хтось накінець озвучить пряму мову щодо цього торбана?
Коли саме він закликав пуйла вивести свої віська з України, або.де і коли він закликав пуйла не гатити по.мфстам і селам України.та не вбивати людей?
Жаба, то де можна послухати твої миротворчі промови?
Отак цей виродок бачить "мир"...