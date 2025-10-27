Орбан обговорив з Папою Римським "антивоєнні зусилля" Угорщини щодо завершення війни в Україні. ФОТО

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час зустрічі з Папою Римським Левом XIV попросив підтримки у "антивоєнних зусиллях" своєї країни.

Про це Орбан повідомив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

За словами прем’єра, він обговорив із Папою "антивоєнні ініціативи" Угорщини, спрямовані на завершення війни в Україні, та попросив підтримки цих зусиль під час приватної аудієнції у Ватикані.

Як зазначає Vatican News, у пресслужбі Святого Престолу повідомили, що під час переговорів сторони підкреслили "міцні двосторонні відносини" між Ватиканом і Угорщиною. Окрему увагу було приділено війні в Україні, ситуації на Близькому Сході та європейським питанням.

