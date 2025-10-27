Орбан обсудил с Папой Римским "антивоенные усилия" Венгрии по завершению войны в Украине. ФОТО
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи с Папой Римским Львом XIV попросил поддержки в "антивоенных усилиях" своей страны.
Об этом Орбан сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.
По словам премьера, он обсудил с Папой "антивоенные инициативы" Венгрии, направленные на завершение войны в Украине, и попросил поддержки этих усилий во время частной аудиенции в Ватикане.
Как отмечает Vatican News, в пресс-службе Святого Престола сообщили, что во время переговоров стороны подчеркнули "крепкие двусторонние отношения" между Ватиканом и Венгрией. Отдельное внимание было уделено войне в Украине, ситуации на Ближнем Востоке и европейским вопросам.
хтось накінець озвучить пряму мову щодо цього торбана?
Коли саме він закликав пуйла вивести свої віська з України, або.де і коли він закликав пуйла не гатити по.мфстам і селам України.та не вбивати людей?
Жаба, то де можна послухати твої миротворчі промови?
Отак цей виродок бачить "мир"...