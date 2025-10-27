Орбан обсудил с Папой Римским "антивоенные усилия" Венгрии по завершению войны в Украине. ФОТО

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи с Папой Римским Львом XIV попросил поддержки в "антивоенных усилиях" своей страны.

Об этом Орбан сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По словам премьера, он обсудил с Папой "антивоенные инициативы" Венгрии, направленные на завершение войны в Украине, и попросил поддержки этих усилий во время частной аудиенции в Ватикане.

Как отмечает Vatican News, в пресс-службе Святого Престола сообщили, что во время переговоров стороны подчеркнули "крепкие двусторонние отношения" между Ватиканом и Венгрией. Отдельное внимание было уделено войне в Украине, ситуации на Ближнем Востоке и европейским вопросам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Христианская мораль обязывает Венгрию помочь Украине заключить мир, - Орбан