Орбан обсудил с Папой Римским "антивоенные усилия" Венгрии по завершению войны в Украине. ФОТО

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи с Папой Римским Львом XIV попросил поддержки в "антивоенных усилиях" своей страны.

Об этом Орбан сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

Орбан и Папа Римский

По словам премьера, он обсудил с Папой "антивоенные инициативы" Венгрии, направленные на завершение войны в Украине, и попросил поддержки этих усилий во время частной аудиенции в Ватикане.

Как отмечает Vatican News, в пресс-службе Святого Престола сообщили, что во время переговоров стороны подчеркнули "крепкие двусторонние отношения" между Ватиканом и Венгрией. Отдельное внимание было уделено войне в Украине, ситуации на Ближнем Востоке и европейским вопросам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Христианская мораль обязывает Венгрию помочь Украине заключить мир, - Орбан

Йому краще з ****** поговорити за мир. А то й з кабздоном би...
показать весь комментарий
27.10.2025 17:11 Ответить
Пусть еще с далай ламой встретится.
показать весь комментарий
27.10.2025 17:11 Ответить
краще з кабзоном
показать весь комментарий
27.10.2025 17:17 Ответить
А в чому полягає миротворча місія торбана?
хтось накінець озвучить пряму мову щодо цього торбана?
Коли саме він закликав пуйла вивести свої віська з України, або.де і коли він закликав пуйла не гатити по.мфстам і селам України.та не вбивати людей?
Жаба, то де можна послухати твої миротворчі промови?
показать весь комментарий
27.10.2025 17:21 Ответить
Весь цей час він лише закликав припинити підтримку України.
Отак цей виродок бачить "мир"...
показать весь комментарий
27.10.2025 17:29 Ответить
А что это за страна Венгрия ?
показать весь комментарий
27.10.2025 18:37 Ответить
 
 