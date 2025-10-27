Орбан і Трамп зустрінуться у Вашингтоні для обговорення санкцій США проти нафти РФ, - Сійярто

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан та президент США Дональд Трамп проведуть зустріч наступного тижня, щоб обговорити вплив американських санкцій проти російських нафтових компаній.

Про це повідомив глава МЗС Угорщини Петер Сійярто, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

Як зазначається, цього тижня Будапешт оцінює "юридичний і фізичний вплив" нових обмежень, які минулого тижня запровадила адміністрація Трампа.

"За необхідності прем'єр-міністр зможе особисто обговорити це питання наступного тижня у Вашингтоні", - сказав Сійярто під час спілкування з журналістами 27 жовтня у Будапешті.

За його словами, зустріч Орбана і Трампа запланована на другу половину наступного тижня, однак точну дату ще не визначено.

Що передувало?

Нагадаємо, раніше глава Мінфіну США Скотт Бессент заявляв, що США збираються оголосити про значне посилення санкцій проти Росії 23 або 24 жовтня.

Згодом Мінфін США повідомив про запровадження санкцій проти великих російських нафтових компаній - "Роснєфть" та "Лукойл". Причина додаткових санкцій - відсутність серйозної готовності Росії до мирного процесу з метою припинення війни в Україні.

Глава Мінфіну США Бессент вважає, що нові санкції Трампа зменшать нафтові доходи Росії на 30%.

