Третина експорту під загрозою: Грецькі танкери відмовляються перевозити російську нафту через нові санкції Трампа

Грецькі танкерні компанії, які, за оцінками Інституту Брукінгса, перевозять третину російської нафти на експорт із західних портів, почали відмовлятися від роботи з російськими нафтовиками через нові санкції США.

Танкери грецьких судновласників вивозили на експорт від 10 до 20 млн барелів російської нафти щомісяця, але наприкінці жовтня цей показник зменшився до мінімуму, передає The Moscow Times

За даними Reuters, зараз перевезеннями нафти сорту Urals займаються переважно танкери "тіньового флоту".

При цьому ставки фрахту після запровадження нових санкцій США помітно зросли: вартість перевезення однієї партії Urals з російських портів на Балтійському морі до Індії перевищила $8 млн, порівняно із $7 млн ​​на початку місяця. А окремі перевізники підняли ціни до $10 млн за рейс.

"Тіньовий флот" перевозить приблизно половину російської нафти. Решту возять танкери, які належать власникам із країн G7, або застраховані західними країнами, свідчать підрахунки фінського центру CREA.

Насамперед це грецькі судна, які охоче возять російську нафту, якщо відправник дотримується принципу "цінової стелі", зазначає головний директор з енергетичного напрямку російського інституту ІЕФ Олексій Громов. Нині цей ліміт становить $47,6 за барель.

Президент США Дональд Трамп минулої середи запровадив блокуючі санкції проти "Роснєфті" та "Лукойлу" – двох найбільших нафтових компаній Росії, на які припадає половина видобутку та експорт російської нафти. Водночас Євросоюз у рамках 19-го пакету санкцій вніс до "чорних списків" ще 117 танкерів тіньового флоту, збільшивши їхню загальну кількість до 558.

Через санкції "Роснєфті" та "Лукойлу" фактично забороняється здійснювати взаєморозрахунки в доларах США, і це основна проблема, вказує Громов.

"Основний удар припадає на Індію, тому що з Китаєм ми давно торгуємо в національних валютах – юанях і рублях, а з Індією ми досі не змогли знайти валюти. Нас не влаштовують умови індійської сторони щодо оплати рупіями, тому ми торгуємо в основному в доларах США та дирхамах ОАЕ", – пояснив російський експерт.

Він нагадав, що під аналогічні санкції США раніше потрапили дві інші великі російські компанії – "Газпром нєфть" та "Сургутнєфтєгаз". Після цього вони майже повністю переорієнтувалися на експорт нафти до Китаю.

Як повідомлялося, минулого тижня адміністрація президента США Дональда Трампа вперше з часу його вступу на посаду у січні 2025 року запровадила санкції проти Росії "через відсутність серйозної відданості Росії мирному процесу для припинення війни в Україні". Під них потрапили найбільші російські нафтові компанії "Роснєфть" та "Лукойл".

Також стало відомо, що індійські нафтопереробники готуються різко зменшити закупівлі російської нафти після нових санкцій США проти "Роснєфті" та "Лукойлу".

Раніше Трамп погрожував Індії "масштабними" митами, якщо та не зупинить імпорт нафти з РФ. Водночас він заявляв, що прем’єр Індії Нарендра Моді запевнив його у намірі припинити закупівлі російської нафти.