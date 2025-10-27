Орбан и Трамп встретятся в Вашингтоне для обсуждения санкций США против нефти РФ, - Сийярто

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент США Дональд Трамп проведут встречу на следующей неделе, чтобы обсудить влияние американских санкций против российских нефтяных компаний.

Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

Как отмечается, на этой неделе Будапешт оценивает "юридическое и физическое влияние" новых ограничений, которые на прошлой неделе ввела администрация Трампа.

"При необходимости премьер-министр сможет лично обсудить этот вопрос на следующей неделе в Вашингтоне", - сказал Сийярто во время общения с журналистами 27 октября в Будапеште.

По его словам, встреча Орбана и Трампа запланирована на вторую половину следующей недели, однако точная дата еще не определена.

Что предшествовало?

Напомним, ранее глава Минфина США Скотт Бессент заявлял, что США собираются объявить о значительном усилении санкций против России 23 или 24 октября.

Впоследствии Минфин США сообщил о введении санкций против крупных российских нефтяных компаний - "Роснефть" и "Лукойл". Причина дополнительных санкций - отсутствие серьезной готовности России к мирному процессу с целью прекращения войны в Украине.

Глава Минфина США Бессент считает, что новые санкции Трампа уменьшат нефтяные доходы России на 30%.

