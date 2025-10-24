РУС
Новости Санкции США против России
1 687 14

Трамп о планах Орбана обойти санкции США: "Я единственный, кто имеет значение"

Трамп ответил Орбану на его намерение обойти санкции США

Американский президент Дональд Трамп отреагировал на намерения Венгрии найти способ обойти санкции США, введенные против российских нефтяных компаний "Роснефть" и "Лукойл".

Его заявление приводит издание The Guardian, передает Цензор.НЕТ.

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил в пятницу, что его правительство работает над способами обхода санкций США против российских энергетических компаний.

Лидер США Трамп на саммите относительно Сектора Газа 24 октября заявил, что ему нравится Орбан, и добавил:"Я знаю, что многие люди не согласны со мной, но я единственный, кто имеет значение".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рубио значительно повлиял на внезапное изменение позиции Трампа к России, - Bloomberg

Что предшествовало?

23 октября Минфин США сообщил о введении санкций против крупных российских нефтяных компаний - "Роснефть" и "Лукойл". Причина дополнительных санкций - отсутствие серьезной готовности России к мирному процессу с целью прекращения войны в Украине.

НПЗ в Венгрии и Словакии

Как сообщает Reuters, нефтеперерабатывающие заводы MOL в Венгрии и Словакии, общая мощность которых составляет 14,2 млн тонн в год, в значительной степени зависят от российской сырой нефти, транспортируемой по трубопроводу "Дружба".

В четверг, 23 октября, словацкое подразделение MOL Slovnaft заявило, что проводит оценку возможных последствий американских санкций для своей деятельности.

В прошлом году MOL испытала трудности с поставками после того, как Украина ввела собственные санкции против "Лукойла". Для решения проблемы компания заключила соглашения о приобретении прав на нефтепродукты, которые находились на границе Украины и Беларуси.

Читайте также: Спецпредставитель Путина Дмитриев прибыл в США через несколько дней после введения санкций, - CNN

Автор: 

Венгрия (2201) нефть (2047) санкции (11960) США (28140) Трамп Дональд (6938) Орбан Виктор (574)
Топ комментарии
+2
Дурний Орбан! Він не знає, що "нарциси" не ******* конкурентів... А він "наступив на улюбленого мозоля" Трампа - на гіпертрофоване самолюбство... А він, подібного, не вибачає...
показать весь комментарий
24.10.2025 18:45 Ответить
+2
це Трамп опустив орбана сказавши шо він ніщо
показать весь комментарий
24.10.2025 18:46 Ответить
+1
І цим усе про нього сказано.
показать весь комментарий
24.10.2025 18:45 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Читай уважніше. Тромб опустив всіх кому не подобається Орбака.
показать весь комментарий
24.10.2025 18:59 Ответить
Лідер США Трамп на саміті щодо Гази 24 жовтня заявив, що йому подобається Орбан, і додав: "Я знаю, що багато людей не згодні зі мною, але я єдиний, хто має значення". Джерело: https://censor.net/ua/n3581522

Трампу подобається Орбан. Хто не згоден, йдуть ... в сад. Як ще цю фразу можна розуміти?
показать весь комментарий
24.10.2025 19:06 Ответить
А чому ніхто не цікавиться - за транзит кацапської нафти і на Україну , тепер , чекають санкції ...?
показать весь комментарий
24.10.2025 18:47 Ответить
Он прав. Трамп царь мира. Наглядный пример силы личности.
показать весь комментарий
24.10.2025 18:50 Ответить
Особливо Китаю. 😁
показать весь комментарий
24.10.2025 18:54 Ответить
Пока китайцы сидят тихо. Не лезут управлять миром. Запад контролирует весь мир.
показать весь комментарий
24.10.2025 18:57 Ответить
Ага. 😁
показать весь комментарий
24.10.2025 18:57 Ответить
Коли "царь міра" почав згортати USAID в Африці, туди "тихо" почав заходити Китай. Африка зараз майже вся де факто під впливом Китаю через фінансові програми
показать весь комментарий
24.10.2025 19:06 Ответить
показать весь комментарий
24.10.2025 19:02 Ответить
пропав трамп! тепер буде вимушений, наприклад з трибуни оон, офіційно вибачатись перед орбаном ))
показать весь комментарий
24.10.2025 18:51 Ответить
Трампон, скажи своему зелёному дружбану прикрутить "дружбан". Самые лучшие санкции.
показать весь комментарий
24.10.2025 19:00 Ответить
 
 