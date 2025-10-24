Трамп о планах Орбана обойти санкции США: "Я единственный, кто имеет значение"

Американский президент Дональд Трамп отреагировал на намерения Венгрии найти способ обойти санкции США, введенные против российских нефтяных компаний "Роснефть" и "Лукойл".

передает Цензор.НЕТ.

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил в пятницу, что его правительство работает над способами обхода санкций США против российских энергетических компаний.

Лидер США Трамп на саммите относительно Сектора Газа 24 октября заявил, что ему нравится Орбан, и добавил:"Я знаю, что многие люди не согласны со мной, но я единственный, кто имеет значение".

Что предшествовало?

23 октября Минфин США сообщил о введении санкций против крупных российских нефтяных компаний - "Роснефть" и "Лукойл". Причина дополнительных санкций - отсутствие серьезной готовности России к мирному процессу с целью прекращения войны в Украине.

НПЗ в Венгрии и Словакии

Как сообщает Reuters, нефтеперерабатывающие заводы MOL в Венгрии и Словакии, общая мощность которых составляет 14,2 млн тонн в год, в значительной степени зависят от российской сырой нефти, транспортируемой по трубопроводу "Дружба".

В четверг, 23 октября, словацкое подразделение MOL Slovnaft заявило, что проводит оценку возможных последствий американских санкций для своей деятельности.

В прошлом году MOL испытала трудности с поставками после того, как Украина ввела собственные санкции против "Лукойла". Для решения проблемы компания заключила соглашения о приобретении прав на нефтепродукты, которые находились на границе Украины и Беларуси.

