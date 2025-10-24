УКР
Трамп про плани Орбана обійти санкції США: "Я єдиний, хто має значення"

Трамп відповів Орбану на його намір обійти санкції США

Американський президент Дональд Трамп відреагував на наміри Угорщини знайти спосіб обійти санкції США, запроваджені проти російських нафтових компаній "Роснєфть" і "Лукойл".

Його заяву наводить видання The Guardian, передає Цензор.НЕТ.

Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан заявив у п'ятницю, що його уряд працює над способами обходу санкцій США проти російських енергетичних компаній.

Лідер США Трамп на саміті щодо Гази 24 жовтня заявив, що йому подобається Орбан, і додав: "Я знаю, що багато людей не згодні зі мною, але я єдиний, хто має значення".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рубіо значно вплинув на раптову зміну позиції Трампа до Росії, - Bloomberg

Що передувало?

23 жовтня Мінфін США повідомив про запровадження санкцій проти великих російських нафтових компаній –– "Роснєфть" та "Лукойл". Причина додаткових санкцій –– відсутність серйозної готовності Росії до мирного процесу з метою припинення війни в Україні.

НПЗ в Угорщині та Словаччині

Як повідомляє Reuters, нафтопереробні заводи MOL в Угорщині та Словаччині, загальна потужність яких становить 14,2 млн тонн на рік, значною мірою залежать від російської сирої нафти, що транспортується трубопроводом "Дружба".

У четвер, 23 жовтня, словацький підрозділ MOL Slovnaft заявив, що проводить оцінку можливих наслідків американських санкцій для своєї діяльності.

Торік MOL зазнала труднощів із постачаннями після того, як Україна ввела власні санкції проти "Лукойлу". Для розв'язання проблеми компанія уклала угоди про придбання прав на нафтопродукти, що знаходились на кордоні України та Білорусі.

Читайте також: Спецпредставник Путіна Дмитрієв прибув до США за кілька днів після запровадження санкцій, - CNN

Угорщина (2562) нафта (5987) санкції (12890) США (24611) Трамп Дональд (7494) Орбан Віктор (672)
+10
Дурний Орбан! Він не знає, що "нарциси" не ******* конкурентів... А він "наступив на улюбленого мозоля" Трампа - на гіпертрофоване самолюбство... А він, подібного, не вибачає...
24.10.2025 18:45 Відповісти
+6
це Трамп опустив орбана сказавши шо він ніщо
24.10.2025 18:46 Відповісти
+5
24.10.2025 19:02 Відповісти
І цим усе про нього сказано.
24.10.2025 18:45 Відповісти
Читай уважніше. Тромб опустив всіх кому не подобається Орбака.
24.10.2025 18:59 Відповісти
Лідер США Трамп на саміті щодо Гази 24 жовтня заявив, що йому подобається Орбан, і додав: "Я знаю, що багато людей не згодні зі мною, але я єдиний, хто має значення". Джерело: https://censor.net/ua/n3581522

Трампу подобається Орбан. Хто не згоден, йдуть ... в сад. Як ще цю фразу можна розуміти?
24.10.2025 19:06 Відповісти
А чому ніхто не цікавиться - за транзит кацапської нафти і на Україну , тепер , чекають санкції ...?
24.10.2025 18:47 Відповісти
Он прав. Трамп царь мира. Наглядный пример силы личности.
24.10.2025 18:50 Відповісти
Особливо Китаю. 😁
24.10.2025 18:54 Відповісти
Пока китайцы сидят тихо. Не лезут управлять миром. Запад контролирует весь мир.
24.10.2025 18:57 Відповісти
Ага. 😁
24.10.2025 18:57 Відповісти
Коли "царь міра" почав згортати USAID в Африці, туди "тихо" почав заходити Китай. Африка зараз майже вся де факто під впливом Китаю через фінансові програми
24.10.2025 19:06 Відповісти
Китай , в Африці , вже дуже давно ...
24.10.2025 19:10 Відповісти
А після зариття USIAD ще в більшому масштабі, і не тільки там https://zaxid.media/news/10016934
24.10.2025 19:11 Відповісти
24.10.2025 19:02 Відповісти
Дід знову загубив таблетки
24.10.2025 20:20 Відповісти
пропав трамп! тепер буде вимушений, наприклад з трибуни оон, офіційно вибачатись перед орбаном ))
24.10.2025 18:51 Відповісти
Трампон, скажи своему зелёному дружбану прикрутить "дружбан". Самые лучшие санкции.
24.10.2025 19:00 Відповісти
Дурень Орбан повірив у слова Трампа про дружбу. У Трампа лише два друзі - це родина та пан Долар. Вітя Орбан до друзів Трампа не належить.
24.10.2025 19:10 Відповісти
А колись й терпіння до путіна увірветься. Манія величі і реальна могутність в одному лиці - дуже небезпечна
24.10.2025 19:23 Відповісти
 
 