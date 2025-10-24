Трамп про плани Орбана обійти санкції США: "Я єдиний, хто має значення"

Американський президент Дональд Трамп відреагував на наміри Угорщини знайти спосіб обійти санкції США, запроваджені проти російських нафтових компаній "Роснєфть" і "Лукойл".

Його заяву наводить видання The Guardian, передає Цензор.НЕТ.

Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан заявив у п'ятницю, що його уряд працює над способами обходу санкцій США проти російських енергетичних компаній.

Лідер США Трамп на саміті щодо Гази 24 жовтня заявив, що йому подобається Орбан, і додав: "Я знаю, що багато людей не згодні зі мною, але я єдиний, хто має значення".

Що передувало?

23 жовтня Мінфін США повідомив про запровадження санкцій проти великих російських нафтових компаній –– "Роснєфть" та "Лукойл". Причина додаткових санкцій –– відсутність серйозної готовності Росії до мирного процесу з метою припинення війни в Україні.

НПЗ в Угорщині та Словаччині

Як повідомляє Reuters, нафтопереробні заводи MOL в Угорщині та Словаччині, загальна потужність яких становить 14,2 млн тонн на рік, значною мірою залежать від російської сирої нафти, що транспортується трубопроводом "Дружба".

У четвер, 23 жовтня, словацький підрозділ MOL Slovnaft заявив, що проводить оцінку можливих наслідків американських санкцій для своєї діяльності.

Торік MOL зазнала труднощів із постачаннями після того, як Україна ввела власні санкції проти "Лукойлу". Для розв'язання проблеми компанія уклала угоди про придбання прав на нафтопродукти, що знаходились на кордоні України та Білорусі.

