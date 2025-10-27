Санкции Трампа против российской нефти - ошибка, - Орбан
Премьер-министр Виктор Орбан заявил, что американские санкции против крупных российских нефтедобывающих компаний были ошибочными, поскольку Венгрия сильно зависит от поставок энергоносителей из РФ.
Об этом он сказал в интервью La Reppubblica, сообщает Цензор.НЕТ.
Орбан отметил, что вскоре поедет в Вашингтон, где обсудит вопрос санкций с президентом США Дональдом Трампом. По его словам, Венгрия ищет способы сохранить стабильность своей экономики.
"Мы размышляем над тем, как построить устойчивую систему для экономики моей страны, потому что Венгрия очень зависит от российской нефти и газа. Без них цены на энергоносители взлетят до небес, что повлечет дефицит наших запасов", - сказал Орбан.
Отвечая на вопрос, не был ли Трамп слишком жестким в своей политике, венгерский премьер отметил: "С венгерской точки зрения - да. Поэтому мы попытаемся найти выход, особенно для Венгрии".
Что предшествовало?
Напомним, ранее глава Минфина США Скотт Бессент заявлял, что США собираются объявить о значительном усилении санкций против России 23 или 24 октября.
Впоследствии Минфин США сообщил о введении санкций против крупных российских нефтяных компаний - "Роснефть" и "Лукойл". Причина дополнительных санкций - отсутствие серьезной готовности России к мирному процессу с целью прекращения войны в Украине.
Глава Минфина США Бессент считает, что новые санкции Трампа уменьшат нефтяные доходы России на 30%.
і як тільки ти знову відкриєш свого рота до трампа що той неправий - то угорщина стане зайвим членом нато
Це, що Торбан зараз звинуватив Трампа і прямо каже, що той помилився?! Цей торбан не.багато на себе взяв щоб вчиняти перевірку дій Трампа і публічно звинувачивати його, піддаюсі сумніву заяву самого Трампа, де він прямо сказав «Я ніколи не помиляюся!».
Торбан, це ти не завилику на себе роль взяв? Дивись щоб тобі в торбу Трамп не насуляв підсрачників, за публічне його приниження.
У Орбана, "на носі", зустріч з Трампом, стосовно поставок нафти, до Угорщини - а він на Трампа "ногу задирає"...