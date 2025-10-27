РУС
Новости Санкции США против России
Санкции Трампа против российской нефти - ошибка, - Орбан

Премьер-министр Виктор Орбан заявил, что американские санкции против крупных российских нефтедобывающих компаний были ошибочными, поскольку Венгрия сильно зависит от поставок энергоносителей из РФ.

Об этом он сказал в интервью La Reppubblica, сообщает Цензор.НЕТ.

Орбан отметил, что вскоре поедет в Вашингтон, где обсудит вопрос санкций с президентом США Дональдом Трампом. По его словам, Венгрия ищет способы сохранить стабильность своей экономики.

"Мы размышляем над тем, как построить устойчивую систему для экономики моей страны, потому что Венгрия очень зависит от российской нефти и газа. Без них цены на энергоносители взлетят до небес, что повлечет дефицит наших запасов", - сказал Орбан.

Отвечая на вопрос, не был ли Трамп слишком жестким в своей политике, венгерский премьер отметил: "С венгерской точки зрения - да. Поэтому мы попытаемся найти выход, особенно для Венгрии".

Что предшествовало?

Напомним, ранее глава Минфина США Скотт Бессент заявлял, что США собираются объявить о значительном усилении санкций против России 23 или 24 октября.

Впоследствии Минфин США сообщил о введении санкций против крупных российских нефтяных компаний - "Роснефть" и "Лукойл". Причина дополнительных санкций - отсутствие серьезной готовности России к мирному процессу с целью прекращения войны в Украине.

Глава Минфина США Бессент считает, что новые санкции Трампа уменьшат нефтяные доходы России на 30%.

нефть (2052) россия (97824) Трамп Дональд (6960) Орбан Виктор (577)
+15
Потрібно було більше санкцій, такі слабкі санкції це дійсно помилка.
27.10.2025 17:27 Ответить
+10
Яке ж воно огидне і брехливе.
27.10.2025 17:26 Ответить
+9
Сам ти помилка. Зайва дірочка в перезервативі радянських часів.
27.10.2025 17:27 Ответить
Яке ж воно огидне і брехливе.
27.10.2025 17:26 Ответить
Потрібно було більше санкцій, такі слабкі санкції це дійсно помилка.
27.10.2025 17:27 Ответить
дурний мадяр так і не зрозумів - санкції для того щоб ти, угорський лошара, купував нафту у американців. та їх союзників - арабів)
і як тільки ти знову відкриєш свого рота до трампа що той неправий - то угорщина стане зайвим членом нато
27.10.2025 17:27 Ответить
Ні..орбан стане зайвим в угорщині..американці вміють купляьи кого треба..і хтось із заступників "різко не погодиться з курсом орбана"..а далі справа техніки
27.10.2025 17:58 Ответить
Сам ти помилка. Зайва дірочка в перезервативі радянських часів.
27.10.2025 17:27 Ответить
"Санкції проти росії це помилка" - сказала найбільша помилка Європи...
27.10.2025 17:29 Ответить
Те шо ти коптиш небо - теж помилка
27.10.2025 17:32 Ответить
Ти на чий млин воду ллєш?Трамп же може і на тебе не тільки санкції але і хєр покласти.
27.10.2025 17:33 Ответить
Торбан взагалі гальма втратив?😯
Це, що Торбан зараз звинуватив Трампа і прямо каже, що той помилився?! Цей торбан не.багато на себе взяв щоб вчиняти перевірку дій Трампа і публічно звинувачивати його, піддаюсі сумніву заяву самого Трампа, де він прямо сказав «Я ніколи не помиляюся!».
Торбан, це ти не завилику на себе роль взяв? Дивись щоб тобі в торбу Трамп не насуляв підсрачників, за публічне його приниження.
27.10.2025 17:45 Ответить
Якби на країну цього підара щодня летіли сотні кацапських ракет та важких ударних бпла-подивився б я, як воно б також казало що санкції проти кацапії помилка. Гнида ******. Дуже хотілося б, що воно закінчило як чаушеску.
27.10.2025 17:50 Ответить
Сказано в "Святому писанні" - "Коли Господь хоче когось покарать - позбавляє його розуму...".
У Орбана, "на носі", зустріч з Трампом, стосовно поставок нафти, до Угорщини - а він на Трампа "ногу задирає"...
27.10.2025 17:54 Ответить
"Орбан зазначив, що невдовзі поїде до Вашингтона, де обговорить питання санкцій із президентом США Дональдом Трампом" - одному єздуну (Дмітрієву) вже популярно пояснили, куди йти за "рускім корабльом". Ну, а вітьок(ще один?) явно напрошується бути другим в тій черзі.
27.10.2025 17:54 Ответить
Вопрос в том когда Украина помножит на ноль нефтепровод по которому Орбан нефть получает и это вопрос БОЛЬШОЙ и ещё больший вопрос, почему он до сих пор не уничтожен.
27.10.2025 18:03 Ответить
праізошла чюдовіщная ашібка ! - вітя орбан
27.10.2025 18:08 Ответить
Дивно що цей уйобок забув про Україну щось згадати!!! Боїться рудого більше ніж кого!!!
27.10.2025 18:18 Ответить
раньше сша таких помилок не допускало, раздавили кремлевские танки соседей орбана в 56м, а президенту сша наплевать было на венгрию, срать он хотел на трупы в будапеште, на трупы женщин детей мужчин безоружных, и не допустил никакой ошибки в виде санкций на кремль. а орбан понял, что трупы венгерских детей под танками кремля это желание мира и на всю жизнь запомнил, что кремлю нужно сосать, глубоко и часто и вопрос глотать или выплевывать у орбана даже не возникает
27.10.2025 18:22 Ответить
Вітьок дуже ризикує - сумніватися в правильності дій великого Донні може йому дорого вартувати
27.10.2025 18:32 Ответить
И собака знает, кто её кормит.
27.10.2025 18:33 Ответить
 
 