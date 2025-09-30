Орбан: Запад якобы делит Украину, а Россия "уже победила"
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказал мнение, что страны Запада поддерживают Украину в войне "чтобы не остаться в стороне ее разделения", а Россия якобы уже одержала победу.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на интервью Орбана ресурсу Harcosok Órája.
По словам Орбана, во время разговора с президентом США Дональдом Трампом они обсуждали энергетические вопросы, в частности то, что Венгрия остается одним из немногих европейских потребителей российских энергоресурсов. Далее он перешел к теме войны в Украине.
"На Западе не хотят остаться в стороне от разделения Украины... Не ошибайтесь, они не борются с Россией. Россия забрала 20% Украины, а на Западе считают, что имеют право забрать остальное. Это типичная империалистическая война", - заявил Орбан.
Он также подчеркнул, что США, по его мнению, действуют разумнее всего, создав экономическую основу через соглашения о недрах. Орбан утверждает, что западные страны стремятся к контролю над территорией, сельским хозяйством и минеральными ресурсами Украины, а это подается как защита страны, хотя на самом деле, по его словам, речь идет о грабеже.
Премьер Венгрии отметил, что на вопрос Трампа о войне он ответил, что "в войне уже все решено, Россия победила". Орбан добавил, что вопрос лишь в том, когда будет заключено соглашение с Россией и кто его обеспечит - США или европейцы.
Он также признал, что Украина могла бы победить только при масштабной военной помощи от Запада, включая отправку военных для непосредственного участия в боях, но это, по его мнению, означало бы мировую войну, которой никто не хочет.
бо, на виборах пролітає. руйнується вся його фейкова імперія, бо українці вперлися і зламали всі плани. на закарпаття в тому числі.
мабуть і в кремлі попередили про зустріч з петровим та бошировим. в будапешті такі красиві шпілі!