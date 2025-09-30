РУС
Антиукраинская позиция Орбана
2 623 23

Орбан: Запад якобы делит Украину, а Россия "уже победила"

Венгрия поддержит санкции против РФ

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказал мнение, что страны Запада поддерживают Украину в войне "чтобы не остаться в стороне ее разделения", а Россия якобы уже одержала победу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на интервью Орбана ресурсу Harcosok Órája.

По словам Орбана, во время разговора с президентом США Дональдом Трампом они обсуждали энергетические вопросы, в частности то, что Венгрия остается одним из немногих европейских потребителей российских энергоресурсов. Далее он перешел к теме войны в Украине.

"На Западе не хотят остаться в стороне от разделения Украины... Не ошибайтесь, они не борются с Россией. Россия забрала 20% Украины, а на Западе считают, что имеют право забрать остальное. Это типичная империалистическая война", - заявил Орбан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Орбан резко критикует ЕС: Брюссель готовится к войне

Он также подчеркнул, что США, по его мнению, действуют разумнее всего, создав экономическую основу через соглашения о недрах. Орбан утверждает, что западные страны стремятся к контролю над территорией, сельским хозяйством и минеральными ресурсами Украины, а это подается как защита страны, хотя на самом деле, по его словам, речь идет о грабеже.

Премьер Венгрии отметил, что на вопрос Трампа о войне он ответил, что "в войне уже все решено, Россия победила". Орбан добавил, что вопрос лишь в том, когда будет заключено соглашение с Россией и кто его обеспечит - США или европейцы.

Он также признал, что Украина могла бы победить только при масштабной военной помощи от Запада, включая отправку военных для непосредственного участия в боях, но это, по его мнению, означало бы мировую войну, которой никто не хочет.

Орбан Виктор (546) война в Украине (6348)
Топ комментарии
+14
..
показать весь комментарий
30.09.2025 14:44 Ответить
+10
кремлевская ************
показать весь комментарий
30.09.2025 14:44 Ответить
+8
Та завали ти своє тухле ї@ало,падло.
показать весь комментарий
30.09.2025 14:45 Ответить
кремлевская ************
показать весь комментарий
30.09.2025 14:44 Ответить
До речі саме з цих слів нашим соплежуям з МЗС треба розпочати ноту протесту.
показать весь комментарий
30.09.2025 14:47 Ответить
..
показать весь комментарий
30.09.2025 14:44 Ответить
Та завали ти своє тухле ї@ало,падло.
показать весь комментарий
30.09.2025 14:45 Ответить
Ніхто не повинен вказувати Україні що їй робити з газовими і нафтовими трубами на своїй території !!
--------------------------------------------------
..
показать весь комментарий
30.09.2025 14:47 Ответить
Шмакляросії
показать весь комментарий
30.09.2025 14:47 Ответить
интересно за сколько бы дней украина размотала мадьярское недоразумение?
показать весь комментарий
30.09.2025 14:47 Ответить
7-8 - максимум - 9!!!
показать весь комментарий
30.09.2025 14:56 Ответить
у цигана з балатону істерика.
бо, на виборах пролітає. руйнується вся його фейкова імперія, бо українці вперлися і зламали всі плани. на закарпаття в тому числі.
мабуть і в кремлі попередили про зустріч з петровим та бошировим. в будапешті такі красиві шпілі!
показать весь комментарий
30.09.2025 14:48 Ответить
Цей циган женився на жидівці і більшість дітей у цього подружжя мають жидівські імена.
показать весь комментарий
30.09.2025 14:52 Ответить
Який же він гарний і в середині, і зовні, просто король Жаб...
показать весь комментарий
30.09.2025 14:49 Ответить
Фантастичний дов…*** ))))
показать весь комментарий
30.09.2025 14:50 Ответить
А давай уявимо неймовірне-ймовірне. Ми домовляємось з рашкою, і разом ******* угрів, щоб в клинитись в НАТу. Якщо ти, уйобок, свої збочені фантазії видаєш за правду, то чому наші збочені фантазії не можуть теж бути правдою? ЄВРОПО - одумайся!!! І зроби адекватні і логічні висновки, бо буде біда.
показать весь комментарий
30.09.2025 14:55 Ответить
От про що воно **** мріє. Поділити Україну. Притому ще з самого початку війни воно накинуло своїм жаб'ячим оком західну Україну. Але диму без вогню не буває. Щось там ці пацюки таки мріють. Ось вам і відповідь тим хто постійно скавчить що потрібно підписати так звану мирну угоду яку Тампон з ****** підсовують.
показать весь комментарий
30.09.2025 14:56 Ответить
Орбан така ж мерзота, як путін і лукашенко !
показать весь комментарий
30.09.2025 14:58 Ответить
орбан - спадковий імперіаліст, х-уйло - також., пацакська підстилка, бульбофюрер - не має суб'єктності, ставити їх в один ряд... мабуть, ви краще розумієтеся в сортах лайна, хоч усі вони злочинці, попри те, що за мадяром у Європі визнається легітимність
показать весь комментарий
30.09.2025 15:09 Ответить
Дайте йому сільодку.
показать весь комментарий
30.09.2025 15:05 Ответить
Ідіот.
показать весь комментарий
30.09.2025 15:06 Ответить
Боже,яке кончене.Що воно плете?Скільки воно отримує від Пуйла?Нормальний європейський політик такого не скаже?Явно на ставці у кремля .Як його угорці терплять?
показать весь комментарий
30.09.2025 15:09 Ответить
У всьому винна доброта наших предків, які свого часу пропустили племя угрів через наші землі і тепер нащадки мають з цим клопіт. Якби тоді не пустили, їв би зараз Орбан ягель та й нахвалював.
показать весь комментарий
30.09.2025 15:17 Ответить
После президентских выборах в Венгрии на моЦкве появится ещё один недобиток типа фёдорыча и Асада...
показать весь комментарий
30.09.2025 15:18 Ответить
Венгры должны как минимум посадить этого предателя ,ведь в первую очередь он унижает Венгров , он печется о своей семье и ему совершенно наплевать на Венгров, если только Путин захочет он отдаст ему всю территорию Венгрий, поэтому он так отзываться про Украину,он знает что давно продался Путину .
показать весь комментарий
30.09.2025 15:28 Ответить
***********! Ой,*********** цей кацапський кнур!
показать весь комментарий
30.09.2025 15:42 Ответить
 
 