Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказал мнение, что страны Запада поддерживают Украину в войне "чтобы не остаться в стороне ее разделения", а Россия якобы уже одержала победу.

По словам Орбана, во время разговора с президентом США Дональдом Трампом они обсуждали энергетические вопросы, в частности то, что Венгрия остается одним из немногих европейских потребителей российских энергоресурсов. Далее он перешел к теме войны в Украине.

"На Западе не хотят остаться в стороне от разделения Украины... Не ошибайтесь, они не борются с Россией. Россия забрала 20% Украины, а на Западе считают, что имеют право забрать остальное. Это типичная империалистическая война", - заявил Орбан.

Он также подчеркнул, что США, по его мнению, действуют разумнее всего, создав экономическую основу через соглашения о недрах. Орбан утверждает, что западные страны стремятся к контролю над территорией, сельским хозяйством и минеральными ресурсами Украины, а это подается как защита страны, хотя на самом деле, по его словам, речь идет о грабеже.

Премьер Венгрии отметил, что на вопрос Трампа о войне он ответил, что "в войне уже все решено, Россия победила". Орбан добавил, что вопрос лишь в том, когда будет заключено соглашение с Россией и кто его обеспечит - США или европейцы.

Он также признал, что Украина могла бы победить только при масштабной военной помощи от Запада, включая отправку военных для непосредственного участия в боях, но это, по его мнению, означало бы мировую войну, которой никто не хочет.

