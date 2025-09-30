1 200 5
Орбан резко критикует ЕС: Брюссель готовится к войне
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с заявлением о давлении со стороны ЕС, подчеркивая выбор венграми и словаками мира и суверенитета.
Как информирует Цензор.НЕТ, фрагмент видео собственной речи Орбан разместил на платформе X в понедельник.
"Брюссель превратил ЕС в военный проект. Они говорят о мире, но готовятся к войне, пытаясь навязать всем народам свою политику. Венгры и словаки знают, что означает война, и нас не толкнут на этот путь. Мы выбираем суверенитет, силу любви и единства над угнетением. Те, кто учится на истории, могут защитить будущее", - заявил Орбан.
Подивимось, скільки ти протримаєшся у владі після цього