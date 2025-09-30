РУС
Новости Орбан критикует ЕС
Орбан резко критикует ЕС: Брюссель готовится к войне

Орбан о войне: ЕС уже проиграл

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с заявлением о давлении со стороны ЕС, подчеркивая выбор венграми и словаками мира и суверенитета.

Как информирует Цензор.НЕТ, фрагмент видео собственной речи Орбан разместил на платформе X в понедельник.

"Брюссель превратил ЕС в военный проект. Они говорят о мире, но готовятся к войне, пытаясь навязать всем народам свою политику. Венгры и словаки знают, что означает война, и нас не толкнут на этот путь. Мы выбираем суверенитет, силу любви и единства над угнетением. Те, кто учится на истории, могут защитить будущее", - заявил Орбан.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Венгрия не откажется от российской нефти и газа. РФ - наш гарант безопасности, - Орбан

Коли вже Мадьяр відключить йому "дружбу", щоб вже затих навіки
30.09.2025 08:35 Ответить
Щось він не вчиться на історії)
30.09.2025 08:44 Ответить
Кремлівська консерва вскрилася, тхне як з валізки *****
30.09.2025 08:49 Ответить
То вийди з того ЄС та НАТО, щоб тебе не зачепило!
Подивимось, скільки ти протримаєшся у владі після цього
30.09.2025 08:56 Ответить
Вітя, нащо тобі той ЄС, вали з відти по доброму
