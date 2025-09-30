Орбан різко критикує ЄС: Брюссель готується до війни

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступив із заявою про тиск з боку ЄС, наголошуючи на виборі угорцями та словаками миру і суверенітету.

Як інформує Цензор.НЕТ, фрагмент відео власної промови Орбан розмістив на платформі X в понеділок.

"Брюссель перетворив ЄС на воєнний проєкт. Вони говорять про мир, але готуються до війни, намагаючись нав'язати всім народам свою політику. Угорці та словаки знають, що означає війна, і нас не штовхнуть на цей шлях. Ми обираємо суверенітет, силу любові та єдності над гнобленням. Ті, хто вчиться на історії, можуть захистити майбутнє", - заявив Орбан.

