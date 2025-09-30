1 930 10
Орбан різко критикує ЄС: Брюссель готується до війни
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступив із заявою про тиск з боку ЄС, наголошуючи на виборі угорцями та словаками миру і суверенітету.
Як інформує Цензор.НЕТ, фрагмент відео власної промови Орбан розмістив на платформі X в понеділок.
"Брюссель перетворив ЄС на воєнний проєкт. Вони говорять про мир, але готуються до війни, намагаючись нав'язати всім народам свою політику. Угорці та словаки знають, що означає війна, і нас не штовхнуть на цей шлях. Ми обираємо суверенітет, силу любові та єдності над гнобленням. Ті, хто вчиться на історії, можуть захистити майбутнє", - заявив Орбан.
Подивимось, скільки ти протримаєшся у владі після цього
друга світова війна, Угорщина, обрала сторону фашистів і нацистів, програла.
третя світова війна, Угорщина, обрала сторону рашистів.. ну.. почекаємо
хто там з історії вчиться, а, Орбан?