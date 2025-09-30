УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9264 відвідувача онлайн
Новини Орбан критикує ЄС
1 930 10

Орбан різко критикує ЄС: Брюссель готується до війни

Орбан про війну: ЄС вже програв

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступив із заявою про тиск з боку ЄС, наголошуючи на виборі угорцями та словаками миру і суверенітету.

Як інформує Цензор.НЕТ, фрагмент відео власної промови Орбан розмістив на платформі X в понеділок.

"Брюссель перетворив ЄС на воєнний проєкт. Вони говорять про мир, але готуються до війни, намагаючись нав'язати всім народам свою політику. Угорці та словаки знають, що означає війна, і нас не штовхнуть на цей шлях. Ми обираємо суверенітет, силу любові та єдності над гнобленням. Ті, хто вчиться на історії, можуть захистити майбутнє", - заявив Орбан.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Угорщина не відмовиться від російської нафти та газу. РФ – наш гарант безпеки, - Орбан

Автор: 

Євросоюз (14213) Орбан Віктор (641)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
То вийди з того ЄС та НАТО, щоб тебе не зачепило!
Подивимось, скільки ти протримаєшся у владі після цього
показати весь коментар
30.09.2025 08:56 Відповісти
+5
Коли вже Мадьяр відключить йому "дружбу", щоб вже затих навіки
показати весь коментар
30.09.2025 08:35 Відповісти
+5
Кремлівська консерва вскрилася, тхне як з валізки *****
показати весь коментар
30.09.2025 08:49 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Коли вже Мадьяр відключить йому "дружбу", щоб вже затих навіки
показати весь коментар
30.09.2025 08:35 Відповісти
Щось він не вчиться на історії)
показати весь коментар
30.09.2025 08:44 Відповісти
Кремлівська консерва вскрилася, тхне як з валізки *****
показати весь коментар
30.09.2025 08:49 Відповісти
То вийди з того ЄС та НАТО, щоб тебе не зачепило!
Подивимось, скільки ти протримаєшся у владі після цього
показати весь коментар
30.09.2025 08:56 Відповісти
Вітя, нащо тобі той ЄС, вали з відти по доброму
показати весь коментар
30.09.2025 08:57 Відповісти
Гроші ху...ла це його особистих гроші, а як країна проживе без грошей ЄС
показати весь коментар
30.09.2025 10:00 Відповісти
перша світова війна, Угорщина, в складі АвстоУгорщини обрала сторону німців, програла.
друга світова війна, Угорщина, обрала сторону фашистів і нацистів, програла.
третя світова війна, Угорщина, обрала сторону рашистів.. ну.. почекаємо
хто там з історії вчиться, а, Орбан?
показати весь коментар
30.09.2025 09:38 Відповісти
Слухай, ує....бан! Так вийди з ЄС і НАТО!! І всі твої проблеми!!!
показати весь коментар
30.09.2025 09:48 Відповісти
І угорці і словаки були союзничками Гітлера!!!
показати весь коментар
30.09.2025 09:50 Відповісти
Та і сссрія теж був його союзником
показати весь коментар
30.09.2025 10:02 Відповісти
 
 