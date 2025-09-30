УКР
Орбан: Захід нібито ділить Україну, а Росія "вже перемогла"

Угорщина підтримає санкції проти РФ

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан висловив думку, що країни Заходу підтримують Україну у війні "щоб не лишитися осторонь її поділу", а Росія нібито вже здобула перемогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на інтерв’ю Орбана ресурсу Harcosok Órája.

За словами Орбана, під час розмови з президентом США Дональдом Трампом вони обговорювали енергетичні питання, зокрема те, що Угорщина лишається одним із небагатьох європейських споживачів російських енергоресурсів. Далі він перейшов до теми війни в Україні.

"На Заході не хочуть залишитися осторонь поділу України… Не помиляйтеся, вони не борються з Росією. Росія забрала 20% України, а на Заході вважають, що мають право забрати решту. Це типова імперіалістична війна", - заявив Орбан.

Він також підкреслив, що США, на його думку, діють найрозумніше, створивши економічне підґрунтя через угоди про надра. Орбан стверджує, що західні країни прагнуть контролю над територією, сільським господарством і мінеральними ресурсами України, а це подається як захист країни, хоча насправді, за його словами, йдеться про грабунок.

Прем’єр Угорщини зазначив, що на запитання Трампа щодо війни він відповів, що "у війні вже все вирішено, Росія перемогла". Орбан додав, що питання лише в тому, коли буде укладена угода з Росією та хто її забезпечить - США чи європейці.

Він також визнав, що Україна могла б перемогти лише за масштабної військової допомоги від Заходу, включно з відправкою військових для безпосередньої участі у боях, але це, на його думку, означало б світову війну, якої ніхто не хоче.

