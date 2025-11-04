Орбан має щось запропонувати Україні, яка захищає всю Європу від РФ, - Зеленський
Президент Зеленський вважає, що блокуванням України на шляху до ЄС прем'єр Угорщини Орбан підтримує Росію.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це глава держави заявив під час саміту розширення ЄС.
"Я не думаю, що я маю щось запропонувати Віктору Орбану. Я думаю, що Віктор Орбан повинен запропонувати щось Україні, яка захищає всю Європу від Росії. І навіть зараз, під час цієї війни, ми не отримали від нього жодної підтримки, підтримки нашого бачення життя", - наголосив він.
За словами Зеленського, Україна не хотіла б, щоб Орбан підтримував Росію.
"Тому що блокування України в ЄС є дуже конкретною підтримкою Путіна. І це, на мою думку, точно не дуже добре", - додав глава держави.
Водночас Зеленський зазначив, що угорці підтримують українців, так само як і українці поважають будь-яку націю Європи.
"Ми як лідери не маємо права думати про себе і про наші вибори, тому що це лише одна хвилина в історії наших народів. Це ніщо порівняно з тим, що може бути зруйновано, зруйновані відносини між людьми. Найважливіше – не втратити це добросусідство", - підсумував він.
Що передувало?
Видання Politico повідомляло, що Угорщина прагне об'єднатися з Чехією та Словаччиною, щоб сформувати в ЄС антиукраїнський альянс.
Віктор Орбан заявляв, що Угорщина не хоче бути в ЄС з Україною, бо її доля - бути поряд з РФ.
Також він казав, що Україна не є суверенною державою, бо її утримує ЄС.
Жаба має просто йти *****.
Тю, та кинь йому картку монобанку, це ж все що тобі треба