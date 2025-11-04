УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9755 відвідувачів онлайн
Новини Антиукраїнська позиція Орбана
1 218 10

Орбан має щось запропонувати Україні, яка захищає всю Європу від РФ, - Зеленський

Зеленський зробив заяву про Орбана, який блокує членство в ЄС

Президент Зеленський вважає, що блокуванням України на шляху до ЄС прем'єр Угорщини Орбан підтримує Росію.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це глава держави заявив під час саміту розширення ЄС.

"Я не думаю, що я маю щось запропонувати Віктору Орбану. Я думаю, що Віктор Орбан повинен запропонувати щось Україні, яка захищає всю Європу від Росії. І навіть зараз, під час цієї війни, ми не отримали від нього жодної підтримки, підтримки нашого бачення життя", - наголосив він.

За словами Зеленського, Україна не хотіла б, щоб Орбан підтримував Росію.

Також читайте: Санкції Трампа проти російської нафти - помилка, - Орбан

"Тому що блокування України в ЄС є дуже конкретною підтримкою Путіна. І це, на мою думку, точно не дуже добре", - додав глава держави.

Водночас Зеленський зазначив, що угорці підтримують українців, так само як і українці поважають будь-яку націю Європи.

"Ми як лідери не маємо права думати про себе і про наші вибори, тому що це лише одна хвилина в історії наших народів. Це ніщо порівняно з тим, що може бути зруйновано, зруйновані відносини між людьми. Найважливіше – не втратити це добросусідство", - підсумував він.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що передувало?

Видання Politico повідомляло, що Угорщина прагне об'єднатися з Чехією та Словаччиною, щоб сформувати в ЄС антиукраїнський альянс.

Віктор Орбан заявляв, що Угорщина не хоче бути в ЄС з Україною, бо її доля - бути поряд з РФ.

Також він казав, що Україна не є суверенною державою, бо її утримує ЄС.

Читайте: Орбан: Захід нібито ділить Україну, а Росія "вже перемогла"

Автор: 

Угорщина (2582) Зеленський Володимир (26065) членство в ЄС (1414) Орбан Віктор (688)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+2
В Европе больше 40 стран. Большинство тихо сидят и ничего не делают, а некоторые, как вдруг выяснилось с Болгарией, поддакивая и улыбаясь в лицо наживаются на кацапских ресурсах. Орбан обезьянка в центре арены цирка, чтобы никто не обращал внимания на других.

показати весь коментар
04.11.2025 16:28 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ну добре далі бикуй і ще на пару років відтягнеш рішення по ЕС. Дипломат від Бога
показати весь коментар
04.11.2025 16:10 Відповісти
Орбан дуже вигідний тим, хто в ЄС та НАТО хоче лише на словах.
показати весь коментар
04.11.2025 16:17 Відповісти
Орбан, ну пообіцяй щось вавє, пліззз
показати весь коментар
04.11.2025 16:16 Відповісти
А як не запропонує то шо станеться з захистом всієї Європи від РФ?)
показати весь коментар
04.11.2025 16:20 Відповісти
В Европе больше 40 стран. Большинство тихо сидят и ничего не делают, а некоторые, как вдруг выяснилось с Болгарией, поддакивая и улыбаясь в лицо наживаются на кацапских ресурсах. Орбан обезьянка в центре арены цирка, чтобы никто не обращал внимания на других.

показати весь коментар
04.11.2025 16:28 Відповісти
Запропонує, те що ху.... ло накаже
показати весь коментар
04.11.2025 16:33 Відповісти
Не впевнений що ЗЕленський не думає про вибори,особливо Єрмак зі всією ЗЕленою сворою.Орбан теж думає і Трамп би хотів,тим паче що він висловлювався.Пуйло в мордорі теж думає тільки він хотів би до 150 років дожити і вічно правити,якщо петлю на шиї не зашморгнуть.
показати весь коментар
04.11.2025 16:36 Відповісти
Жаба не має нічого пропонувати.
Жаба має просто йти *****.
показати весь коментар
04.11.2025 17:20 Відповісти
Прямий натяк на «Дружбу».
показати весь коментар
04.11.2025 17:40 Відповісти
Орбан має щось запропонувати Україні, яка захищає всю Європу від РФ, - Зеленський

Тю, та кинь йому картку монобанку, це ж все що тобі треба
показати весь коментар
04.11.2025 17:42 Відповісти
 
 