Лидер венгерской оппозиционной партии "Тиса" Мадяр отверг причастность Украины к кибератаке

Лидер крупнейшей оппозиционной партии Венгрии "Тиса" Петер Мадяр отверг обвинения премьера Виктора Орбана в причастности Украины к кибератаке на мобильное приложение политической силы.

Об этом он сказал в эфире венгерского телеканала ATV, передает Цензор.НЕТ.

Реакция Мадяра

Венгерский политик иронично прокомментировал обвинения Орбана о том, что кибератаку на приложение "Тисы" могли совершить с участием лиц из Украины.

"Кто-то в Венгрии серьезно верит, что в Украине, где идет война, украинцы разрабатывают приложение, а затем взламывают собственное приложение?" - подчеркнул Мадяр.

За кибератакой может стоять Россия

"Схема этих атак абсолютно очевидна, не только в отношении нашего приложения, но и в отношении нашей IТ-системы, которая почти год находится под постоянными атаками, большую часть которых мы отразили", - сказал оппозиционер Венгрии.

Петер Мадяр также пообещал в случае прихода к власти создать Министерство цифровизации и кибербезопасности, "которое усилит кибербезопасность Венгрии".

Что предшествовало

Издание Index ранее сообщило, что украинская компания PettersonApps могла участвовать в создании приложения "Тисы", из-за чего в сеть попали данные около 18 тысяч пользователей.

Однако в партии "Тиса" это обвинение опровергли и заявили, что приложение создали венгерские специалисты.

В партии отметили следующее:

часть данных в утечке действительно принадлежит "Тисе";

источник происхождения данных неизвестен;

никакие иностранные компании к разработке приложения не привлекались.

