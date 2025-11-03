Лидер венгерской оппозиционной партии "Тиса" Мадяр отверг причастность Украины к кибератаке
Лидер крупнейшей оппозиционной партии Венгрии "Тиса" Петер Мадяр отверг обвинения премьера Виктора Орбана в причастности Украины к кибератаке на мобильное приложение политической силы.
Об этом он сказал в эфире венгерского телеканала ATV, передает Цензор.НЕТ.
Реакция Мадяра
Венгерский политик иронично прокомментировал обвинения Орбана о том, что кибератаку на приложение "Тисы" могли совершить с участием лиц из Украины.
"Кто-то в Венгрии серьезно верит, что в Украине, где идет война, украинцы разрабатывают приложение, а затем взламывают собственное приложение?" - подчеркнул Мадяр.
За кибератакой может стоять Россия
"Схема этих атак абсолютно очевидна, не только в отношении нашего приложения, но и в отношении нашей IТ-системы, которая почти год находится под постоянными атаками, большую часть которых мы отразили", - сказал оппозиционер Венгрии.
Петер Мадяр также пообещал в случае прихода к власти создать Министерство цифровизации и кибербезопасности, "которое усилит кибербезопасность Венгрии".
Что предшествовало
Издание Index ранее сообщило, что украинская компания PettersonApps могла участвовать в создании приложения "Тисы", из-за чего в сеть попали данные около 18 тысяч пользователей.
Однако в партии "Тиса" это обвинение опровергли и заявили, что приложение создали венгерские специалисты.
В партии отметили следующее:
-
часть данных в утечке действительно принадлежит "Тисе";
-
источник происхождения данных неизвестен;
-
никакие иностранные компании к разработке приложения не привлекались.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль