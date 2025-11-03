РУС
Новости Антиукраинская позиция Орбана
1 351 11

Орбан обвинил украинцев в кибератаке на оппозиционную партию "Тиса"

Орбан обвинил Киев в разломе партии Тиса

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поручил провести расследование кибератаки на главную оппозиционную партию "Тиса", утверждая, что к ней якобы причастны украинцы.


Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в видеообращении на Facebook.

Орбан назвал атаку на мобильное приложение партии "скандалом, который всколыхнул венгерское общество". По его словам, при анализе базы данных было установлено, что "в обработке данных участвовали также лица из Украины".

Читайте также: Орбан просил сделать исключение из санкций США против нефти РФ. Я отказал, - Трамп

Премьер Венгрии сообщил, что передал поручение спецслужбам "немедленно расследовать обстоятельства дела", ведь "попадание персональных данных венгров в руки украинцев представляет серьезную угрозу национальной безопасности".

"Украинцы в вашем смартфоне": новые обвинения Орбана

Читайте также: Христианская мораль обязывает Венгрию помочь Украине заключить мир, - Орбан

Ранее Орбан уже обвинял украинскую разведку в том, что она якобы получила доступ к смартфонам венгров через партию "Тиса".

По словам венгерского премьера, украинские спецслужбы "проникли в общественную жизнь и политику", оказывая "технологическую помощь своим союзникам в стране".

"Когда-то мы говорили: "Россияне уже в кладовой", теперь должны сказать: "Украинцы уже в вашем смартфоне". Мы не позволим этого!" - заявил Орбан.

Издание Index ранее сообщило, что украинская компания PettersonApps могла участвовать в создании приложения "Тисы", из-за чего в сеть попали данные около 18 тысяч пользователей.

Однако в партии "Тиса" это обвинение опровергли и заявили, что приложение создали венгерские специалисты.

В партии отметили следующее:

  • часть данных в утечке действительно принадлежит "Тисе";

  • источник происхождения данных неизвестен;

  • никакие иностранные компании к разработке приложения не привлекались.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Санкции Трампа против российской нефти - ошибка, - Орбан

Венгерское правительство обвинило Зеленского в "агитации за оппозицию"

А еще ранее в правительстве Венгрии заявили, что президент Украины Владимир Зеленский якобы ведет открытую агитацию за оппозиционную партию "Тиса".

Спикер правительства Венгрии Золтан Ковач прокомментировал интервью украинского президента, в котором тот заявил, что Орбан использует тему войны против Украины в своих политических интересах.

"Зеленский открыто агитирует в Венгрии за партию "Тиса", обвиняя Орбана в антиевропейскости... Как для лидера страны, которая не является членом ЕС, это очень много", – заявил Ковач.

Ковач также подчеркнул, что Орбан "всегда будет отстаивать интересы Венгрии, а не Украины", и заявил, что членство Украины в ЕС "не входит в стратегические интересы Будапешта".

К слову, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что его венгерский коллега Виктор Орбан "кажется очарованным Москвой" и стремится строить авторитарную модель власти по российскому образцу.

Читайте: Будапешт формирует антиукраинский альянс в ЕС, привлекая Словакию и Чехию, - Politico

Автор: 

Венгрия (2213) Украина (45191) Орбан Виктор (588) кибератака (197)
Топ комментарии
+15
Україна і її народ ,від початку війни ,без обробки даних добре знає.що орбан прокуйловський холуй і ворог України...
показать весь комментарий
03.11.2025 18:56 Ответить
+8
Нафтопровід працює цілодобово , а все інше - розмови для дурників !
показать весь комментарий
03.11.2025 18:57 Ответить
+7
Якщо все буде добре, то ти Вітьок в 2026 році підеш на кукан.
Хоч я і не вживаю алкоголь, але з цього приводу келих вина вип'ю.
показать весь комментарий
03.11.2025 19:02 Ответить
ква-ква
показать весь комментарий
03.11.2025 19:21 Ответить
Задворки Европы кроме Будапешта. Ну какая там политическая борьба в курятнике? Среди курей да! Или индюков. И кому засратые всрались? 1 место в ЕС по суицидам и давно кстати, во всех борделях ЕС венгерки и румынки по количеству впереди остальных. Провинция бедно выглядит, иногда заброшено даже. Забери Будапешт и о. Балатон---так выселки!
показать весь комментарий
03.11.2025 19:27 Ответить
А чи не час Україні об'явити цього уї#ана в міжнародний розшук як посібника тероризму?
показать весь комментарий
03.11.2025 19:41 Ответить
Я выражаю озабоченность.
показать весь комментарий
03.11.2025 19:45 Ответить
Які твої докази, під@расе валізковий? На злодієві і шапка очі коле.
показать весь комментарий
03.11.2025 19:46 Ответить
Спочатку він казав що ми створили ту партію)) тепер що її атакуємо. Орбан іди на.....
показать весь комментарий
03.11.2025 19:50 Ответить
Хто голосніше за всіх волає "Тримайте злодія"?
показать весь комментарий
03.11.2025 19:53 Ответить
Так наші дружать з "Тисою". Щось менш ідіотське він придумати не міг?
показать весь комментарий
03.11.2025 19:53 Ответить
 
 