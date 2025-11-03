Орбан звинуватив українців у кібератаці на опозиційну партію "Тиса"

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан доручив провести розслідування кібератаки на головну опозиційну партію "Тиса", стверджуючи, що до неї нібито причетні українці.



Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він заявив у відеозверненні на Facebook.

Орбан назвав атаку на мобільний додаток партії "скандалом, який сколихнув угорське суспільство". За його словами, під час аналізу бази даних було встановлено, що "в обробці даних брали участь також особи з України".

Прем’єр Угорщини повідомив, що передав доручення спецслужбам "негайно розслідувати обставини справи", адже "потрапляння персональних даних угорців до рук українців становить серйозну загрозу національній безпеці".

"Українці у вашому смартфоні": нові звинувачення Орбана

Раніше Орбан вже звинувачував українську розвідку в тому, що вона нібито отримала доступ до смартфонів угорців через партію "Тиса".

За словами угорського прем'єра, українські спецслужби "проникли в суспільне життя і політику", надаючи "технологічну допомогу своїм союзникам в країні".

"Колись ми казали: "Росіяни вже в коморі", тепер мусимо сказати: "Українці вже у вашому смартфоні". Ми не дозволимо цього!", – заявив Орбан.

Видання Index раніше повідомило, що українська компанія PettersonApps могла брати участь у створенні застосунку "Тиси", через що в мережу потрапили дані близько 18 тисяч користувачів.

Однак у партії "Тиса" це звинувачення спростували й заявили, що додаток створили угорські спеціалісти.

У партії зазначили наступне:

частина даних у витеклій базі дійсно належить "Тисі";

джерело походження даних невідоме;

жодних іноземних компаній до розробки застосунку не залучали.

Угорський уряд звинуватив Зеленського в "агітації за опозицію"

А ще раніше в уряді Угорщини заявили, що президент України Володимир Зеленський нібито веде відкриту агітацію за опозиційну партію "Тиса".

Речник уряду Угорщини Золтан Ковач прокоментував інтерв’ю українського президента, де той заявив, що Орбан використовує тему війни проти України у власних політичних інтересах.

"Зеленський відкрито агітує в Угорщині за партію "Тиса", звинувачуючи Орбана в антиєвропейськості... Як для лідера країни, що не є членом ЄС, це дуже багато", – заявив Ковач.

Ковач також наголосив, що Орбан "завжди відстоюватиме інтереси Угорщини, а не України", і заявив, що членство України в ЄС "не входить до стратегічних інтересів Будапешта".

До слова, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що його угорський колега Віктор Орбан "здається зачарований Москвою" і прагне будувати авторитарну модель влади за російським зразком.

