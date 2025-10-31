Орбан просив зробити виняток із санкцій США проти нафти РФ. Я відмовив, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що прем'єр Угорщини Віктор Орбан попросив зробити для країни виняток із нових американських санкцій проти російської нафти.

Про це він сказав журналістам на борту літака Air Force One, передає Цензор.НЕТ.

Відповідаючи на питання щодо прохання Орбана, глава Білого дому заявив, що США не погодилися звільнити Угорщину.

"Прем'єр-міністр Угорщини Орбан попросив про виняток із санкцій проти Росії. Ми його не надали, але він попросив", - додав Трамп.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Орбан припустив, що пожежа на найбільшому НПЗ Угорщини могла бути "зовнішньою атакою"

Що передувало

Нагадаємо, зустріч Трампа й Орбана запланована на 8 листопада.

Прем'єр Угорщини та президент США обговорять співпрацю в енергетичній, військовій, економічній та фінансовій сферах. Очікується, що говоритимуть і про американські санкції проти російської нафти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп про плани Орбана обійти санкції США: "Я єдиний, хто має значення"

Угорщина і нафта РФ

Угорщина сильно залежить від імпорту російських енергоносіїв, після 2022 року вона ще більше наростила залежність від сирої нафти РФ.

Орбан раніше повідомляв, що обговорюватиме санкції проти російських компаній "Роснєфть" та "Лукойл", а також прагнутиме укласти ширшу економічну угоду зі Сполученими Штатами.

Він казав, що має переконати Вашингтон у специфічній вразливості Угорщини щодо постачання нафти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США відклали санкції проти дочірніх компаній "Роснєфті" у Німеччині на пів року