УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9770 відвідувачів онлайн
Новини Санкції США проти Росії Експорт нафти РФ
2 529 20

Орбан просив зробити виняток із санкцій США проти нафти РФ. Я відмовив, - Трамп

Трамп відмовив Орбану у винятку Угорщини з санкцій США

Президент США Дональд Трамп заявив, що прем'єр Угорщини Віктор Орбан попросив зробити для країни виняток із нових американських санкцій проти російської нафти.

Про це він сказав журналістам на борту літака Air Force One, передає Цензор.НЕТ.

Відповідаючи на питання щодо прохання Орбана, глава Білого дому заявив, що США не погодилися звільнити Угорщину.

"Прем'єр-міністр Угорщини Орбан попросив про виняток із санкцій проти Росії. Ми його не надали, але він попросив", - додав Трамп.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Орбан припустив, що пожежа на найбільшому НПЗ Угорщини могла бути "зовнішньою атакою"

Що передувало

  • Нагадаємо, зустріч Трампа й Орбана запланована на 8 листопада.
  • Прем'єр Угорщини та президент США обговорять співпрацю в енергетичній, військовій, економічній та фінансовій сферах. Очікується, що говоритимуть і про американські санкції проти російської нафти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп про плани Орбана обійти санкції США: "Я єдиний, хто має значення"

Угорщина і нафта РФ

Угорщина сильно залежить від імпорту російських енергоносіїв, після 2022 року вона ще більше наростила залежність від сирої нафти РФ.

Орбан раніше повідомляв, що обговорюватиме санкції проти російських компаній "Роснєфть" та "Лукойл", а також прагнутиме укласти ширшу економічну угоду зі Сполученими Штатами.

Він казав, що має переконати Вашингтон у специфічній вразливості Угорщини щодо постачання нафти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США відклали санкції проти дочірніх компаній "Роснєфті" у Німеччині на пів року

Автор: 

Угорщина (2573) нафта (6015) Трамп Дональд (7572) Орбан Віктор (685)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+17
Нігуя собі - Орбан аж заквакав
показати весь коментар
31.10.2025 20:36 Відповісти
+11
удар в псіну
показати весь коментар
31.10.2025 20:35 Відповісти
+10
Ну нарешті цьому байстрюку хтось вказав його місце.
показати весь коментар
31.10.2025 20:38 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
удар в псіну
показати весь коментар
31.10.2025 20:35 Відповісти
Нігуя собі - Орбан аж заквакав
показати весь коментар
31.10.2025 20:36 Відповісти
Вітя-***** і підмивався і духався, а трампон його нє удовлєтворіл...
показати весь коментар
31.10.2025 20:48 Відповісти
Трамп в ударі))
показати весь коментар
31.10.2025 20:37 Відповісти
Схоже в рудого Донні з'явились яйця.
показати весь коментар
31.10.2025 20:57 Відповісти
Або пуйло його зневажливо прийняв)) й Доні образився..
показати весь коментар
31.10.2025 21:01 Відповісти
Ну нарешті цьому байстрюку хтось вказав його місце.
показати весь коментар
31.10.2025 20:38 Відповісти
Боюся, що він бреше.
показати весь коментар
31.10.2025 20:39 Відповісти
Зараз русакам і китайцам побіжить жалітися
показати весь коментар
31.10.2025 20:40 Відповісти
Орбану поводили по губах))
показати весь коментар
31.10.2025 20:42 Відповісти
А потужний Лідор не відмовив
показати весь коментар
31.10.2025 20:44 Відповісти
Його потужність закінчується на останній клавіші піаніни.
показати весь коментар
31.10.2025 20:49 Відповісти
Ну.., хоч щось з паршивої вівці..., якщо не передумає...
показати весь коментар
31.10.2025 20:49 Відповісти
А вітьок думав що він крутий перець та дружбан трампона. Вітьок занадто в себе повірив. Адже вітьок просто шльондра.
показати весь коментар
31.10.2025 20:50 Відповісти
Не просто шльондра, а статусная
показати весь коментар
31.10.2025 21:03 Відповісти
Просто на Орбана за межами Угорщини всім *****. Він ніхто.
показати весь коментар
31.10.2025 20:52 Відповісти
А як він зараз у ху...ла гроші отримувати буде, провалився повністю, завдання не виконав.
показати весь коментар
31.10.2025 21:01 Відповісти
і це є добре, але трамп ще той ......
показати весь коментар
31.10.2025 21:11 Відповісти
Поки що...
Але Мадяру конче потрібно провести власну санкцію на Унечу!
показати весь коментар
31.10.2025 21:12 Відповісти
Простіший варіант - перекрити краник з нашої сторони.
показати весь коментар
31.10.2025 21:27 Відповісти
 
 