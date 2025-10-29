Трамп планує зустрітися з Орбаном 8 листопада, - Bloomberg

Президент США Дональд Трамп планує прийняти прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана 8 листопада.

Про це пише агентство Bloomberg із посиланням на джерело

За даними анонімного співрозмовника, місце зустрічі ще не визначено.

Про що говоритимуть

Орбан заявив на початку цього тижня, що зустрінеться з Трампом у Вашингтоні, щоб обговорити захист Угорщини від впливу санкцій США на російську нафту.

Угорщина і нафта РФ

Агентство нагадує, що Угорщина залежить від Москви в питаннях імпорту нафти й газу.

На відміну від багатьох своїх сусідів з Європейського Союзу, які після повномасштабного вторгнення Москви в Україну у 2022 році працювали над зменшенням залежності від російських енергоносіїв, Угорщина з того часу збільшила обсяги закупівель.

Уряд Угорщини намагається переконати адміністрацію США, що її статус країни, яка не має виходу до моря, не залишає їй іншого вибору, як покладатися на російську нафту, попри наявність альтернативного нафтопроводу, який з'єднує Угорщину з Адріатичним морем через Хорватію.

