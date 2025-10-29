Трамп планирует встретиться с Орбаном 8 ноября, - Bloomberg

Президент США Дональд Трамп планирует принять премьер-министра Венгрии Виктора Орбана 8 ноября.

Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источник, передает Цензор.НЕТ.

По данным анонимного собеседника, место встречи еще не определено.

О чем будут говорить

Орбан заявил в начале этой недели, что встретится с Трампом в Вашингтоне, чтобы обсудить защиту Венгрии от влияния санкций США на российскую нефть.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Туск раскритиковал Орбана за "очарование Москвой" и авторитарные тенденции, - The Guardian

Венгрия и нефть РФ

Агентство напоминает, что Венгрия зависит от Москвы в вопросах импорта нефти и газа.

В отличие от многих своих соседей из Европейского Союза, которые после полномасштабного вторжения Москвы в Украину в 2022 году работали над уменьшением зависимости от российских энергоносителей, Венгрия с тех пор увеличила объемы закупок.

Правительство Венгрии пытается убедить администрацию США, что ее статус страны, не имеющей выхода к морю, не оставляет ей другого выбора, как полагаться на российскую нефть, несмотря на наличие альтернативного нефтепровода, соединяющего Венгрию с Адриатическим морем через Хорватию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Санкции Трампа против российской нефти - ошибка, - Орбан