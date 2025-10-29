Трамп планирует встретиться с Орбаном 8 ноября, - Bloomberg
Президент США Дональд Трамп планирует принять премьер-министра Венгрии Виктора Орбана 8 ноября.
Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источник, передает Цензор.НЕТ.
По данным анонимного собеседника, место встречи еще не определено.
О чем будут говорить
Орбан заявил в начале этой недели, что встретится с Трампом в Вашингтоне, чтобы обсудить защиту Венгрии от влияния санкций США на российскую нефть.
Венгрия и нефть РФ
Агентство напоминает, что Венгрия зависит от Москвы в вопросах импорта нефти и газа.
В отличие от многих своих соседей из Европейского Союза, которые после полномасштабного вторжения Москвы в Украину в 2022 году работали над уменьшением зависимости от российских энергоносителей, Венгрия с тех пор увеличила объемы закупок.
Правительство Венгрии пытается убедить администрацию США, что ее статус страны, не имеющей выхода к морю, не оставляет ей другого выбора, как полагаться на российскую нефть, несмотря на наличие альтернативного нефтепровода, соединяющего Венгрию с Адриатическим морем через Хорватию.
