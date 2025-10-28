РУС
Антиукраинская позиция Орбана
883 5

Туск раскритиковал Орбана за "очарование Москвой" и авторитарные тенденции, - The Guardian

Туск об угрозе РФ для Запада

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что его венгерский коллега Виктор Орбан "кажется очарован Москвой" и стремится строить авторитарную модель власти по российскому образцу.

Об этом сообщает The Guardian, передает Цензор.НЕТ.

"Виктор Орбан в последнее время, кажется, очарован Москвой. Теперь он считает, что лучше строить несколько авторитарную модель по образцу России", - сказал Туск.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Использование замороженных активов РФ может стать предвестником войны между Россией и Европой, - Орбан

Он также отметил, что Венгрия была "намного впереди Польши в 1989 году", но теперь является "самой бедной страной в Европейском Союзе".

"Те, кто допустил коррупцию, в частности с европейскими фондами, отстали в большой гонке за экономический рост и благосостояние граждан", - добавил польский премьер.

Издание отмечает, что заявление Туска стало очередным проявлением растущего напряжения между польским и венгерским правительствами. Ранее между министрами иностранных дел двух стран - Радославом Сикорским и Петером Сийярто - неоднократно возникали публичные споры в сети X.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Соглашение между Украиной и РФ должны подписать в Будапеште. США будут решать будущее Украины, - Орбан

Автор: 

россия (97842) Туск Дональд (826) Орбан Виктор (580)
Цю зрадливу угросрань треба не критикувати, а нещадно виганяти з НАТО і ЄС.
показать весь комментарий
28.10.2025 17:56 Ответить
Гагарін долітався. Орбан до3.14диться.
показать весь комментарий
28.10.2025 17:57 Ответить
Яке ще зачарування? Не сміши Туск. Дірявий вітьок просто куплений кацапами з усіма бебехами. Він може і радий увімкнути задню,але дороги назад немає.
показать весь комментарий
28.10.2025 17:59 Ответить
Уйоббіку залишилось рівно півроку . Тому він і біситься ..
показать весь комментарий
28.10.2025 18:07 Ответить
Йорбан головного мозку не лікується!
показать весь комментарий
28.10.2025 18:31 Ответить
 
 