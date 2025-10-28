Туск раскритиковал Орбана за "очарование Москвой" и авторитарные тенденции, - The Guardian

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что его венгерский коллега Виктор Орбан "кажется очарован Москвой" и стремится строить авторитарную модель власти по российскому образцу.

Об этом сообщает The Guardian, передает Цензор.НЕТ.

"Виктор Орбан в последнее время, кажется, очарован Москвой. Теперь он считает, что лучше строить несколько авторитарную модель по образцу России", - сказал Туск.

Он также отметил, что Венгрия была "намного впереди Польши в 1989 году", но теперь является "самой бедной страной в Европейском Союзе".

"Те, кто допустил коррупцию, в частности с европейскими фондами, отстали в большой гонке за экономический рост и благосостояние граждан", - добавил польский премьер.

Издание отмечает, что заявление Туска стало очередным проявлением растущего напряжения между польским и венгерским правительствами. Ранее между министрами иностранных дел двух стран - Радославом Сикорским и Петером Сийярто - неоднократно возникали публичные споры в сети X.

