Новости Использование замороженных активов РФ
1 114 18

Использование замороженных активов РФ может стать предвестником войны между Россией и Европой, - Орбан

орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что конфискация российских активов для поддержки Украины может спровоцировать прямой конфликт между Москвой и ЕС.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава венгерского правительства заявил на своей фейсбук-странице.

Орбан заявил, что во время своего последнего визита в Брюссель "воочию увидел", что все европейские лидеры думают только о войне.

"Европа исчерпывает свои силы и деньги. Самый главный вопрос - кто будет финансировать то, что останется от Украины после войны. У кого есть на это деньги? Граждане какой страны ЕС готовы прислать миллиарды евро Украине, которая не способна себя содержать?" - написал Орбан.

По словам венгерского премьера, в Брюсселе появилось "новое чудо-оружие" - идея конфисковать и использовать замороженные валютные резервы России, которые хранятся в европейских банках.

"Это российско-европейский конфликт, который может стать предвестником войны. Только прямые переговоры между Россией и Европой могут предотвратить эскалацию конфликта. Мы настаивали на этом во время последних встреч", - добавил Орбан.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Еврокомиссия усиливает давление на страны ЕС, чтобы заставить их использовать активы РФ в пользу Украины, - Politico

Использование замороженных активов РФ

Напомним, ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила использовать замороженные российские активы в качестве залога для предоставления Украине "репарационных кредитов". Формально подсанкционные российские активы не будут конфисковать, но Украина будет возвращать такие кредиты только после того, как Россия оплатит репарации.

По разным оценкам, "репарационный кредит" Европейского Союза для Украины, обеспеченный российскими активами, может составить 130-140 млрд евро. Окончательно его размер определят после оценки Международным валютным фондом потребностей Украины в финансировании в 2026 и 2027 годах.

Всего сейчас в Euroclear накопилось более 175 млрд евро наличности от замороженных российских активов, которая может быть использована для обеспечения нового займа. Но прежде чем ЕС согласует предоставление репарационного займа, он захочет погасить заем G7 для Украины в размере 45 млрд евро ($50 млрд), согласованный в прошлом году, который должен был бы погашаться за счет доходов от замороженных активов РФ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вадефуль: Решение об использовании замороженных активов РФ для поддержки Украины может быть принято в декабре

Топ комментарии
+10
А тобі свиня що до того. Вам не привикати. У Другу світову воювали за німецьких нацистів, у 1956 році отримали тризди від совєтів, а зараз лижете дупу кремлівському окурку. Згадали падлюки як багато століть тому ваш князь Іштван вивів з передгір'я Уралу і оселив на родючих землях Дунаю. То пізд@йте усім стадом до братушок, під@раси.
28.10.2025 13:20
+4
Рука ***** в сраці цієї мерзоти вже такі кульбіти викручує, що його брудна ротяка просто не закривається. І цей потік свідомості буде тільки збільшуватися доки тема, на рахунок якої воно гавкає не стане реальністю. Потім гавкіт перейде на іншу тему. Тобто,чим швидше заморожені активи кацапів будуть передані для потреб України,тим швидше цей у#бан заткнеться і забуде про це.
28.10.2025 13:21
+3
Сучій адвокат кацапії.
28.10.2025 13:19
Дупою відчуваю - Орбан
28.10.2025 13:05
На словах всі диктатури - за мир, безпеку, свободу та рівність.
28.10.2025 13:07
А імперії боряться з імперіалізмом - ну як совок боровся і як КНР і США колись також .
28.10.2025 13:10
І хто ж на кого нападе, - як він гадає?
28.10.2025 13:11
рашка конечно!! их ВЫНУДЯТ напасть
28.10.2025 13:13
"Невикористання" призведе також... Кацапам "срать" на все ... Головне - їх "хотєлки"...
28.10.2025 13:14
Сучій адвокат кацапії.
28.10.2025 13:19
А тобі свиня що до того. Вам не привикати. У Другу світову воювали за німецьких нацистів, у 1956 році отримали тризди від совєтів, а зараз лижете дупу кремлівському окурку. Згадали падлюки як багато століть тому ваш князь Іштван вивів з передгір'я Уралу і оселив на родючих землях Дунаю. То пізд@йте усім стадом до братушок, під@раси.
28.10.2025 13:20
Рука ***** в сраці цієї мерзоти вже такі кульбіти викручує, що його брудна ротяка просто не закривається. І цей потік свідомості буде тільки збільшуватися доки тема, на рахунок якої воно гавкає не стане реальністю. Потім гавкіт перейде на іншу тему. Тобто,чим швидше заморожені активи кацапів будуть передані для потреб України,тим швидше цей у#бан заткнеться і забуде про це.
28.10.2025 13:21
Эй пупсик приготовься для Трампа,очень скоро он тебя натянет,не забудь смазочную жидкость она тебе понадобиться
28.10.2025 13:30
росія вже розпочала війну проти Європи - просто зараз ця війна йде переважно на території України, і давно б вже пішла далі, якби не запеклий супротив українців.
28.10.2025 13:32
Коли ця жаба вже перестане квакати?
28.10.2025 13:42
Жаби корисні холоднокровні, бо вони контролюють популяції шкідників, є частиною харчових ланцюгів та допомагають підтримувати екосистему. Вони харчуються шкідливими комахами та молюсками, є їжею для інших тварин, а їхні пуголовки очищають воду, знищуючи водорості.
А торбан це величезна купа смердючого лайна.
28.10.2025 13:56
Та щоб ти **** отримував до кінця свого життя те що ми на наші голови падає
28.10.2025 13:44
Хотілось би подивитися, як цей свинособачий прихвостень утримуватиме власну країну без регулярної допомоги від ЄС.
28.10.2025 13:50
Витя, идя на х@й.
28.10.2025 13:51
Этот свинюк получил новую методичку. Скоро создаст конкуренцию соловьеву и скабеевой.
28.10.2025 14:04
орбан недооцінює себе, його смоктання пуцину зупинить буль яку війну
28.10.2025 14:47
 
 