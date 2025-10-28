Использование замороженных активов РФ может стать предвестником войны между Россией и Европой, - Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что конфискация российских активов для поддержки Украины может спровоцировать прямой конфликт между Москвой и ЕС.

Орбан заявил, что во время своего последнего визита в Брюссель "воочию увидел", что все европейские лидеры думают только о войне.

Орбан заявил, что во время своего последнего визита в Брюссель "воочию увидел", что все европейские лидеры думают только о войне.

"Европа исчерпывает свои силы и деньги. Самый главный вопрос - кто будет финансировать то, что останется от Украины после войны. У кого есть на это деньги? Граждане какой страны ЕС готовы прислать миллиарды евро Украине, которая не способна себя содержать?" - написал Орбан.

По словам венгерского премьера, в Брюсселе появилось "новое чудо-оружие" - идея конфисковать и использовать замороженные валютные резервы России, которые хранятся в европейских банках.

"Это российско-европейский конфликт, который может стать предвестником войны. Только прямые переговоры между Россией и Европой могут предотвратить эскалацию конфликта. Мы настаивали на этом во время последних встреч", - добавил Орбан.

Использование замороженных активов РФ

Напомним, ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила использовать замороженные российские активы в качестве залога для предоставления Украине "репарационных кредитов". Формально подсанкционные российские активы не будут конфисковать, но Украина будет возвращать такие кредиты только после того, как Россия оплатит репарации.

По разным оценкам, "репарационный кредит" Европейского Союза для Украины, обеспеченный российскими активами, может составить 130-140 млрд евро. Окончательно его размер определят после оценки Международным валютным фондом потребностей Украины в финансировании в 2026 и 2027 годах.

Всего сейчас в Euroclear накопилось более 175 млрд евро наличности от замороженных российских активов, которая может быть использована для обеспечения нового займа. Но прежде чем ЕС согласует предоставление репарационного займа, он захочет погасить заем G7 для Украины в размере 45 млрд евро ($50 млрд), согласованный в прошлом году, который должен был бы погашаться за счет доходов от замороженных активов РФ.

