Новини Використання заморожених активів РФ
1 298 18

Використання заморожених активів РФ може стати передвісником війни між Росією та Європою, - Орбан

орбан

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що конфіскація російських активів для підтримки України може спровокувати прямий конфлікт між Москвою та ЄС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це очільник угорського уряду заявив на своїй фейсбук-сторінці.

Орбан заявив, що під час свого останнього візиту до Брюсселя "на власні очі побачив", що всі європейські лідери думають лише про війну.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Європа вичерпує свої сили і гроші. Найголовніше питання - хто фінансуватиме те, що залишиться від України після війни. Хто має на це гроші? Громадяни якої країни ЄС готові надіслати мільярди євро Україні, яка не здатна себе утримувати?"  -  написав Орбан.

За словами угорського прем’єра, у Брюсселі з’явилася "нова чудо-зброя" - ідея конфіскувати та використати заморожені валютні резерви Росії, які зберігаються в європейських банках.

"Це російсько-європейський конфлікт, який може стати передвісником війни. Тільки прямі переговори між Росією та Європою можуть запобігти ескалації конфлікту. Ми наполягали на цьому під час останніх зустрічей", – додав Орбан.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Єврокомісія посилює тиск на країни ЄС, щоб змусити їх використати активи РФ на користь України, - Politico

Використання заморожених активів РФ

Нагадаємо, раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала використати заморожені російські активи у якості застави для надання Україні "репараційних кредитів". Формально підсанкційні російські активи не конфіскуватимуть, але Україна повертатиме такі кредити лише після того, як Росія сплатить репарації.

За різними оцінками, "репараційний кредит" Європейського Союзу для України, забезпечений російськими активами, може становити 130-140 млрд євро. Остаточно його розмір визначать після оцінки Міжнародним валютним фондом потреб України у фінансуванні у 2026 та 2027 роках.

Загалом наразі в Euroclear накопичилось понад 175 млрд євро готівки від заморожених російських активів, яка може бути використана для забезпечення нової позики. Але перш ніж ЄС погодить надання репараційної позики, він захоче погасити позику G7 для України у розмірі 45 млрд євро ($50 мільярдів), узгоджену минулого року, яка мала б погашатися за рахунок прибутків від заморожених активів РФ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вадефуль: Рішення про використання заморожених активів РФ для підтримки України може бути ухвалене в грудні

Автор: 

Європа (2109) Орбан Віктор (678) заморожені активи (706)
Топ коментарі
+12
А тобі свиня що до того. Вам не привикати. У Другу світову воювали за німецьких нацистів, у 1956 році отримали тризди від совєтів, а зараз лижете дупу кремлівському окурку. Згадали падлюки як багато століть тому ваш князь Іштван вивів з передгір'я Уралу і оселив на родючих землях Дунаю. То пізд@йте усім стадом до братушок, під@раси.
28.10.2025 13:20 Відповісти
+6
Рука ***** в сраці цієї мерзоти вже такі кульбіти викручує, що його брудна ротяка просто не закривається. І цей потік свідомості буде тільки збільшуватися доки тема, на рахунок якої воно гавкає не стане реальністю. Потім гавкіт перейде на іншу тему. Тобто,чим швидше заморожені активи кацапів будуть передані для потреб України,тим швидше цей у#бан заткнеться і забуде про це.
28.10.2025 13:21 Відповісти
+4
Сучій адвокат кацапії.
28.10.2025 13:19 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дупою відчуваю - Орбан
28.10.2025 13:05 Відповісти
На словах всі диктатури - за мир, безпеку, свободу та рівність.
28.10.2025 13:07 Відповісти
А імперії боряться з імперіалізмом - ну як совок боровся і як КНР і США колись також .
28.10.2025 13:10 Відповісти
І хто ж на кого нападе, - як він гадає?
28.10.2025 13:11 Відповісти
рашка конечно!! их ВЫНУДЯТ напасть
28.10.2025 13:13 Відповісти
"Невикористання" призведе також... Кацапам "срать" на все ... Головне - їх "хотєлки"...
28.10.2025 13:14 Відповісти
Сучій адвокат кацапії.
28.10.2025 13:19 Відповісти
А тобі свиня що до того. Вам не привикати. У Другу світову воювали за німецьких нацистів, у 1956 році отримали тризди від совєтів, а зараз лижете дупу кремлівському окурку. Згадали падлюки як багато століть тому ваш князь Іштван вивів з передгір'я Уралу і оселив на родючих землях Дунаю. То пізд@йте усім стадом до братушок, під@раси.
28.10.2025 13:20 Відповісти
Рука ***** в сраці цієї мерзоти вже такі кульбіти викручує, що його брудна ротяка просто не закривається. І цей потік свідомості буде тільки збільшуватися доки тема, на рахунок якої воно гавкає не стане реальністю. Потім гавкіт перейде на іншу тему. Тобто,чим швидше заморожені активи кацапів будуть передані для потреб України,тим швидше цей у#бан заткнеться і забуде про це.
28.10.2025 13:21 Відповісти
Эй пупсик приготовься для Трампа,очень скоро он тебя натянет,не забудь смазочную жидкость она тебе понадобиться
28.10.2025 13:30 Відповісти
росія вже розпочала війну проти Європи - просто зараз ця війна йде переважно на території України, і давно б вже пішла далі, якби не запеклий супротив українців.
28.10.2025 13:32 Відповісти
Коли ця жаба вже перестане квакати?
28.10.2025 13:42 Відповісти
Жаби корисні холоднокровні, бо вони контролюють популяції шкідників, є частиною харчових ланцюгів та допомагають підтримувати екосистему. Вони харчуються шкідливими комахами та молюсками, є їжею для інших тварин, а їхні пуголовки очищають воду, знищуючи водорості.
А торбан це величезна купа смердючого лайна.
28.10.2025 13:56 Відповісти
Та щоб ти **** отримував до кінця свого життя те що ми на наші голови падає
28.10.2025 13:44 Відповісти
Хотілось би подивитися, як цей свинособачий прихвостень утримуватиме власну країну без регулярної допомоги від ЄС.
28.10.2025 13:50 Відповісти
Витя, идя на х@й.
28.10.2025 13:51 Відповісти
Этот свинюк получил новую методичку. Скоро создаст конкуренцию соловьеву и скабеевой.
28.10.2025 14:04 Відповісти
орбан недооцінює себе, його смоктання пуцину зупинить буль яку війну
28.10.2025 14:47 Відповісти
 
 