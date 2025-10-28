Використання заморожених активів РФ може стати передвісником війни між Росією та Європою, - Орбан

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що конфіскація російських активів для підтримки України може спровокувати прямий конфлікт між Москвою та ЄС.

про це очільник угорського уряду заявив на своїй фейсбук-сторінці.

Орбан заявив, що під час свого останнього візиту до Брюсселя "на власні очі побачив", що всі європейські лідери думають лише про війну.

"Європа вичерпує свої сили і гроші. Найголовніше питання - хто фінансуватиме те, що залишиться від України після війни. Хто має на це гроші? Громадяни якої країни ЄС готові надіслати мільярди євро Україні, яка не здатна себе утримувати?" - написав Орбан.

За словами угорського прем’єра, у Брюсселі з’явилася "нова чудо-зброя" - ідея конфіскувати та використати заморожені валютні резерви Росії, які зберігаються в європейських банках.

"Це російсько-європейський конфлікт, який може стати передвісником війни. Тільки прямі переговори між Росією та Європою можуть запобігти ескалації конфлікту. Ми наполягали на цьому під час останніх зустрічей", – додав Орбан.

Використання заморожених активів РФ

Нагадаємо, раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала використати заморожені російські активи у якості застави для надання Україні "репараційних кредитів". Формально підсанкційні російські активи не конфіскуватимуть, але Україна повертатиме такі кредити лише після того, як Росія сплатить репарації.

За різними оцінками, "репараційний кредит" Європейського Союзу для України, забезпечений російськими активами, може становити 130-140 млрд євро. Остаточно його розмір визначать після оцінки Міжнародним валютним фондом потреб України у фінансуванні у 2026 та 2027 роках.

Загалом наразі в Euroclear накопичилось понад 175 млрд євро готівки від заморожених російських активів, яка може бути використана для забезпечення нової позики. Але перш ніж ЄС погодить надання репараційної позики, він захоче погасити позику G7 для України у розмірі 45 млрд євро ($50 мільярдів), узгоджену минулого року, яка мала б погашатися за рахунок прибутків від заморожених активів РФ.

