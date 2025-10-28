УКР
Туск розкритикував Орбана за "зачарування Москвою" та авторитарні тенденції, - The Guardian

Туск про загрозу РФ для Заходу

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що його угорський колега Віктор Орбан "здається зачарований Москвою" і прагне будувати авторитарну модель влади за російським зразком.

Про це повідомляє The Guardian, передає Цензор.НЕТ.

"Віктор Орбан останнім часом, здається, зачарований Москвою. Тепер він вважає, що краще будувати дещо авторитарну модель за зразком Росії", - сказав Туск.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Використання заморожених активів РФ може стати передвісником війни між Росією та Європою, - Орбан

Він також зауважив, що Угорщина була "набагато попереду Польщі у 1989 році", але тепер є "найбіднішою країною в Європейському Союзі".

"Ті, хто допустив корупцію, зокрема з європейськими фондами, відстали у великій гонці за економічне зростання та добробут громадян", - додав польський прем’єр.

Видання зазначає, що заява Туска стала черговим проявом зростаючої напруги між польським та угорським урядами. Раніше між міністрами закордонних справ двох країн - Радославом Сікорським і Петером Сійярто - неодноразово виникали публічні суперечки у мережі X.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Угоду між Україною та РФ мають підписати у Будапешті. США вирішуватимуть майбутнє України, - Орбан

Цю зрадливу угросрань треба не критикувати, а нещадно виганяти з НАТО і ЄС.
28.10.2025 17:56 Відповісти
Гагарін долітався. Орбан до3.14диться.
28.10.2025 17:57 Відповісти
Яке ще зачарування? Не сміши Туск. Дірявий вітьок просто куплений кацапами з усіма бебехами. Він може і радий увімкнути задню,але дороги назад немає.
28.10.2025 17:59 Відповісти
Уйоббіку залишилось рівно півроку . Тому він і біситься ..
28.10.2025 18:07 Відповісти
Йорбан головного мозку не лікується!
28.10.2025 18:31 Відповісти
 
 