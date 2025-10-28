Туск розкритикував Орбана за "зачарування Москвою" та авторитарні тенденції, - The Guardian

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що його угорський колега Віктор Орбан "здається зачарований Москвою" і прагне будувати авторитарну модель влади за російським зразком.

"Віктор Орбан останнім часом, здається, зачарований Москвою. Тепер він вважає, що краще будувати дещо авторитарну модель за зразком Росії", - сказав Туск.

Він також зауважив, що Угорщина була "набагато попереду Польщі у 1989 році", але тепер є "найбіднішою країною в Європейському Союзі".

"Ті, хто допустив корупцію, зокрема з європейськими фондами, відстали у великій гонці за економічне зростання та добробут громадян", - додав польський прем’єр.

Видання зазначає, що заява Туска стала черговим проявом зростаючої напруги між польським та угорським урядами. Раніше між міністрами закордонних справ двох країн - Радославом Сікорським і Петером Сійярто - неодноразово виникали публічні суперечки у мережі X.

