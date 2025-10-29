США відклали санкції проти дочірніх компаній "Роснєфті" у Німеччині на пів року

Управління контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США звільнило від санкцій дочірні компанії "Роснєфті" у Німеччині, які перебувають в управлінні уряду ФРН.

Відповідна генеральна ліцензія №129 передбачає звільнення до 29 квітня 2026 року операцій за участю компаній Rosneft Deutschland GmbH та RN Refining & Marketing GmbH, повідомляється на сайті OFAC.

Загалом Rosneft Deutschland належать частки у кількох нафтопереробних заводах у Німеччині: найбільшому в країні НПЗ у місті Карлсруе (частка "Роснєфті" – 24%), заводі PCK Raffinerie у Шведті (54,17%) та BayernOil Raffineriegesellschaft у місті Нойштадт-ан-дер-Донау (28,57%).

Завод у Шведті забезпечує нафтопродуктами більшу частину східної частини Німеччини, включно з аеропортом Берліна. Його потужність – 11,6 млн тонн на рік. Завод пов'язаний із трубопровідною системою "Дружба", якою раніше постачалася російська нафта до Німеччини.

Уряд Німеччини передав активи "Роснєфті" у тимчасове управління після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році. Хоча компанія й вела перемовини про продаж німецьких підрозділів, але угода із суверенним Інвестиційним фондом Катару (Qatar Investment Authority, QIA) зірвалася, оскільки сторони не змогли домовитися про ціну. Катарському суверенному фонду QIA вже належить 19,5% акцій "Роснєфті", які були придбані в рамках приватизації переважно за кошти російського держбанку ВТБ. Раніше повідомлялося, що Міністерство економіки Німеччини вивчає можливість націоналізувати німецьку дочку "Роснєфті" – компанію Rosneft Deutschland.

Як повідомлялося, адміністрація президента США Дональда Трампа минулого тижня вперше з часу його вступу на посаду у січні 2025 року запровадила санкції проти Росії "через відсутність серйозної відданості Росії мирному процесу для припинення війни в Україні". Під них потрапили російські нафтові гіганти "Роснєфть" та "ЛукОйл", а також всі їхні дочірні компанії. OFAC встановило крайній термін до 21 листопада для компаній, щоб згорнути свій бізнес за кордоном.

Найбільша приватна нафтогазова російська компанія "ЛукОйл" вже оголосила про намір продати всі свої іноземні активи через санкції.