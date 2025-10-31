Орбан просил сделать исключение из санкций США против нефти РФ. Я отказал, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что премьер Венгрии Виктор Орбан попросил сделать для страны исключение из новых американских санкций против российской нефти.

передает Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос о просьбе Орбана, глава Белого дома заявил, что США не согласились освободить Венгрию.

"Премьер-министр Венгрии Орбан попросил об исключении из санкций против России. Мы его не предоставили, но он попросил", - добавил Трамп.

Что предшествовало

Напомним, встреча Трампа и Орбана запланирована на 8 ноября.

Премьер Венгрии и президент США обсудят сотрудничество в энергетической, военной, экономической и финансовой сферах. Ожидается, что будут говорить и об американских санкциях против российской нефти.

Венгрия и нефть РФ

Венгрия сильно зависит от импорта российских энергоносителей, после 2022 года она еще больше увеличила зависимость от сырой нефти РФ.

Орбан ранее сообщал, что будет обсуждать санкции против российских компаний "Роснефть" и "Лукойл", а также будет стремиться заключить более широкое экономическое соглашение с Соединенными Штатами.

Он говорил, что должен убедить Вашингтон в специфической уязвимости Венгрии в отношении поставок нефти.

