РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9770 посетителей онлайн
Новости Санкции США против России Экспорт нефти РФ
2 476 20

Орбан просил сделать исключение из санкций США против нефти РФ. Я отказал, - Трамп

Трамп отказал Орбану в исключении Венгрии из санкций США

Президент США Дональд Трамп заявил, что премьер Венгрии Виктор Орбан попросил сделать для страны исключение из новых американских санкций против российской нефти.

Об этом он сказал журналистам на борту самолета Air Force One, передает Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос о просьбе Орбана, глава Белого дома заявил, что США не согласились освободить Венгрию.

"Премьер-министр Венгрии Орбан попросил об исключении из санкций против России. Мы его не предоставили, но он попросил", - добавил Трамп.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Орбан предположил, что пожар на крупнейшем НПЗ Венгрии мог быть "внешней атакой"

Что предшествовало

  • Напомним, встреча Трампа и Орбана запланирована на 8 ноября.
  • Премьер Венгрии и президент США обсудят сотрудничество в энергетической, военной, экономической и финансовой сферах. Ожидается, что будут говорить и об американских санкциях против российской нефти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп о планах Орбана обойти санкции США: "Я единственный, кто имеет значение"

Венгрия и нефть РФ

Венгрия сильно зависит от импорта российских энергоносителей, после 2022 года она еще больше увеличила зависимость от сырой нефти РФ.

Орбан ранее сообщал, что будет обсуждать санкции против российских компаний "Роснефть" и "Лукойл", а также будет стремиться заключить более широкое экономическое соглашение с Соединенными Штатами.

Он говорил, что должен убедить Вашингтон в специфической уязвимости Венгрии в отношении поставок нефти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США отложили санкции против дочерних компаний "Роснефти" в Германии на полгода

Автор: 

Венгрия (2212) нефть (2059) Трамп Дональд (6997) Орбан Виктор (587)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+16
Нігуя собі - Орбан аж заквакав
показать весь комментарий
31.10.2025 20:36 Ответить
+10
удар в псіну
показать весь комментарий
31.10.2025 20:35 Ответить
+9
Ну нарешті цьому байстрюку хтось вказав його місце.
показать весь комментарий
31.10.2025 20:38 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
удар в псіну
показать весь комментарий
31.10.2025 20:35 Ответить
Нігуя собі - Орбан аж заквакав
показать весь комментарий
31.10.2025 20:36 Ответить
Вітя-***** і підмивався і духався, а трампон його нє удовлєтворіл...
показать весь комментарий
31.10.2025 20:48 Ответить
Трамп в ударі))
показать весь комментарий
31.10.2025 20:37 Ответить
Схоже в рудого Донні з'явились яйця.
показать весь комментарий
31.10.2025 20:57 Ответить
Або пуйло його зневажливо прийняв)) й Доні образився..
показать весь комментарий
31.10.2025 21:01 Ответить
Ну нарешті цьому байстрюку хтось вказав його місце.
показать весь комментарий
31.10.2025 20:38 Ответить
Боюся, що він бреше.
показать весь комментарий
31.10.2025 20:39 Ответить
Зараз русакам і китайцам побіжить жалітися
показать весь комментарий
31.10.2025 20:40 Ответить
Орбану поводили по губах))
показать весь комментарий
31.10.2025 20:42 Ответить
А потужний Лідор не відмовив
показать весь комментарий
31.10.2025 20:44 Ответить
Його потужність закінчується на останній клавіші піаніни.
показать весь комментарий
31.10.2025 20:49 Ответить
Ну.., хоч щось з паршивої вівці..., якщо не передумає...
показать весь комментарий
31.10.2025 20:49 Ответить
А вітьок думав що він крутий перець та дружбан трампона. Вітьок занадто в себе повірив. Адже вітьок просто шльондра.
показать весь комментарий
31.10.2025 20:50 Ответить
Не просто шльондра, а статусная
показать весь комментарий
31.10.2025 21:03 Ответить
Просто на Орбана за межами Угорщини всім *****. Він ніхто.
показать весь комментарий
31.10.2025 20:52 Ответить
А як він зараз у ху...ла гроші отримувати буде, провалився повністю, завдання не виконав.
показать весь комментарий
31.10.2025 21:01 Ответить
і це є добре, але трамп ще той ......
показать весь комментарий
31.10.2025 21:11 Ответить
Поки що...
Але Мадяру конче потрібно провести власну санкцію на Унечу!
показать весь комментарий
31.10.2025 21:12 Ответить
Простіший варіант - перекрити краник з нашої сторони.
показать весь комментарий
31.10.2025 21:27 Ответить
 
 