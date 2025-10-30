РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10445 посетителей онлайн
Новости Пожар на НПЗ в Венгрии
891 12

Орбан предположил, что пожар на крупнейшем НПЗ Венгрии мог быть "внешней атакой"

угорщина

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не исключил, что пожар на крупнейшем нефтеперерабатывающем заводе страны в городе Сазхаломбатта мог быть результатом "внешней атаки".

Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

По словам Орбана, министр внутренних дел доложил ему о ходе расследования инцидента, однако пока не установлено, произошел ли пожар из-за несчастного случая, технической неисправности или внешнего вмешательства.

Премьер также намекнул на возможную украинскую причастность, упомянув заявление министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, который в свое время "посоветовал украинцам подорвать нефтепровод "Дружба"".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп планирует встретиться с Орбаном 8 ноября, - Bloomberg

"Будем надеяться, что это не так", - написал Орбан.

Он добавил, что "цены на бензин уже подскочили", поэтому поручил министру экономики Мартону Надю провести переговоры с руководством энергетической компании MOL и подчеркнуть, что компания "не может компенсировать потерю прибыли за счет покупателей, повышая цены на топливо".

Что предшествовало?

21 октября на Дунайском НПЗ в городе Сазхаломбатта, принадлежащем компании MOL и получающем сырую нефть из России, произошел взрыв и масштабный пожар. Огонь локализован, жертв нет, причины аварии выясняются.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Автор: 

Венгрия (2209) НПЗ (343) Орбан Виктор (586)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
кацапи розважаються, а орбан, звісно, буде шукати "український слід" 🤔
показать весь комментарий
30.10.2025 12:31 Ответить
+4
Так... а де візитки яроша, які по всій території НПЗ знайшли мадярські поліцаї?!!!
показать весь комментарий
30.10.2025 12:31 Ответить
+2
І до ворожки не ходи - Зеля підпалив
показать весь комментарий
30.10.2025 12:29 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
І до ворожки не ходи - Зеля підпалив
показать весь комментарий
30.10.2025 12:29 Ответить
кацапи розважаються, а орбан, звісно, буде шукати "український слід" 🤔
показать весь комментарий
30.10.2025 12:31 Ответить
Так... а де візитки яроша, які по всій території НПЗ знайшли мадярські поліцаї?!!!
показать весь комментарий
30.10.2025 12:31 Ответить
ЧМОрбан таки звалить все на нас..
показать весь комментарий
30.10.2025 12:35 Ответить
а опущений орбан все припускає та припускає )
показать весь комментарий
30.10.2025 12:37 Ответить
Хто всрався - невістка! Менше курити треба, аюо подякуйте кацапським агентам. Українцям це ні до чого, адже хтось заробляв грошики на прокачці по нафтопроводу!
показать весь комментарий
30.10.2025 12:37 Ответить
то фламінги
показать весь комментарий
30.10.2025 12:39 Ответить
Нафта кацапська..то було диверсійне самознищення)))
показать весь комментарий
30.10.2025 12:43 Ответить
Непопалок прилетів аткуда нє ждалі!
показать весь комментарий
30.10.2025 12:46 Ответить
Це внутряшньо політична криза внаслідок правління Орбана. Україна пропонує провести переговори в Покровську для вирішення кризи в Вугорщині
показать весь комментарий
30.10.2025 12:53 Ответить
Аякже, візитки Яроша потрібно було десь подіти, a тут така нагода... от і пішли на розпал🤔🧐😁 Євроциганчуки ще трішки покопаються на згарищі і обов'язково знайдуть обгорілі залишки візиток 😝😝😝😝😝😝😜🤪
показать весь комментарий
30.10.2025 13:09 Ответить
 
 