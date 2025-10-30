Орбан предположил, что пожар на крупнейшем НПЗ Венгрии мог быть "внешней атакой"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не исключил, что пожар на крупнейшем нефтеперерабатывающем заводе страны в городе Сазхаломбатта мог быть результатом "внешней атаки".

Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

По словам Орбана, министр внутренних дел доложил ему о ходе расследования инцидента, однако пока не установлено, произошел ли пожар из-за несчастного случая, технической неисправности или внешнего вмешательства.

Премьер также намекнул на возможную украинскую причастность, упомянув заявление министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, который в свое время "посоветовал украинцам подорвать нефтепровод "Дружба"".

"Будем надеяться, что это не так", - написал Орбан.

Он добавил, что "цены на бензин уже подскочили", поэтому поручил министру экономики Мартону Надю провести переговоры с руководством энергетической компании MOL и подчеркнуть, что компания "не может компенсировать потерю прибыли за счет покупателей, повышая цены на топливо".

Что предшествовало?

21 октября на Дунайском НПЗ в городе Сазхаломбатта, принадлежащем компании MOL и получающем сырую нефть из России, произошел взрыв и масштабный пожар. Огонь локализован, жертв нет, причины аварии выясняются.

