Орбан припустив, що пожежа на найбільшому НПЗ Угорщини могла бути "зовнішньою атакою"

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан не виключив, що пожежа на найбільшому нафтопереробному заводі країни в місті Сазхаломбатта могла бути результатом "зовнішньої атаки".

За словами Орбана, міністр внутрішніх справ доповів йому про перебіг розслідування інциденту, однак поки що не встановлено, чи сталася пожежа через нещасний випадок, технічну несправність чи зовнішнє втручання.

Прем’єр також натякнув на можливу українську причетність, згадавши заяву міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського, який свого часу "порадив українцям підірвати нафтовий трубопровід "Дружба"".

"Будемо сподіватися, що це не так", - написав Орбан.

Він додав, що "ціни на бензин уже підскочили", тому доручив міністру економіки Мартону Надю провести переговори з керівництвом енергетичної компанії MOL і наголосити, що компанія "не може компенсувати втрату прибутку за рахунок покупців, підвищуючи ціни на паливо".

Що передувало?

21 жовтня на Дунайському НПЗ у місті Сазхаломбатта, що належить компанії MOL і отримує сиру нафту з Росії, стався вибух і масштабна пожежа. Вогонь локалізовано, жертв немає, причини аварії з’ясовують.

