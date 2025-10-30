УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10419 відвідувачів онлайн
Новини Пожежа на НПЗ в Угорщині
1 482 15

Орбан припустив, що пожежа на найбільшому НПЗ Угорщини могла бути "зовнішньою атакою"

угорщина

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан не виключив, що пожежа на найбільшому нафтопереробному заводі країни в місті Сазхаломбатта могла бути результатом "зовнішньої атаки".

Про це він повідомив у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

За словами Орбана, міністр внутрішніх справ доповів йому про перебіг розслідування інциденту, однак поки що не встановлено, чи сталася пожежа через нещасний випадок, технічну несправність чи зовнішнє втручання.

Прем’єр також натякнув на можливу українську причетність, згадавши заяву міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського, який свого часу "порадив українцям підірвати нафтовий трубопровід "Дружба"".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп планує зустрітися з Орбаном 8 листопада, - Bloomberg

"Будемо сподіватися, що це не так", - написав Орбан.

Він додав, що "ціни на бензин уже підскочили", тому доручив міністру економіки Мартону Надю провести переговори з керівництвом енергетичної компанії MOL і наголосити, що компанія "не може компенсувати втрату прибутку за рахунок покупців, підвищуючи ціни на паливо".

Що передувало?

21 жовтня на Дунайському НПЗ у місті Сазхаломбатта, що належить компанії MOL і отримує сиру нафту з Росії, стався вибух і масштабна пожежа. Вогонь локалізовано, жертв немає, причини аварії з’ясовують.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Автор: 

Угорщина (2572) НПЗ (778) Орбан Віктор (684)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
кацапи розважаються, а орбан, звісно, буде шукати "український слід" 🤔
показати весь коментар
30.10.2025 12:31 Відповісти
+4
Так... а де візитки яроша, які по всій території НПЗ знайшли мадярські поліцаї?!!!
показати весь коментар
30.10.2025 12:31 Відповісти
+3
І до ворожки не ходи - Зеля підпалив
показати весь коментар
30.10.2025 12:29 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
І до ворожки не ходи - Зеля підпалив
показати весь коментар
30.10.2025 12:29 Відповісти
кацапи розважаються, а орбан, звісно, буде шукати "український слід" 🤔
показати весь коментар
30.10.2025 12:31 Відповісти
набодяжили чогось у нафту, ось воно й рвануло.
показати весь коментар
30.10.2025 13:33 Відповісти
Так... а де візитки яроша, які по всій території НПЗ знайшли мадярські поліцаї?!!!
показати весь коментар
30.10.2025 12:31 Відповісти
ЧМОрбан таки звалить все на нас..
показати весь коментар
30.10.2025 12:35 Відповісти
а опущений орбан все припускає та припускає )
показати весь коментар
30.10.2025 12:37 Відповісти
Хто всрався - невістка! Менше курити треба, аюо подякуйте кацапським агентам. Українцям це ні до чого, адже хтось заробляв грошики на прокачці по нафтопроводу!
показати весь коментар
30.10.2025 12:37 Відповісти
то фламінги
показати весь коментар
30.10.2025 12:39 Відповісти
Нафта кацапська..то було диверсійне самознищення)))
показати весь коментар
30.10.2025 12:43 Відповісти
Непопалок прилетів аткуда нє ждалі!
показати весь коментар
30.10.2025 12:46 Відповісти
Це внутряшньо політична криза внаслідок правління Орбана. Україна пропонує провести переговори в Покровську для вирішення кризи в Вугорщині
показати весь коментар
30.10.2025 12:53 Відповісти
Аякже, візитки Яроша потрібно було десь подіти, a тут така нагода... от і пішли на розпал🤔🧐😁 Євроциганчуки ще трішки покопаються на згарищі і обов'язково знайдуть обгорілі залишки візиток 😝😝😝😝😝😝😜🤪
показати весь коментар
30.10.2025 13:09 Відповісти
Тебя, жирного 3.14дораса, предупредили. Потом не обижайся.
показати весь коментар
30.10.2025 13:42 Відповісти
Орбане, це Буданов з Малюком ще не починали!
показати весь коментар
30.10.2025 13:44 Відповісти
 
 