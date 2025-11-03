Лідер угорської опозиційної партії "Тиса" Мадяр відкинув причетність України до кібератаки
Лідер найбільшої опозиційної партії Угорщини "Тиса" Петер Мадяр відкинув звинувачення прем'єра Віктора Орбана у причетності України до кібератаки на мобільний додаток політичної сили.
Про це він сказав в ефірі угорського телеканалу ATV, передає Цензор.НЕТ.
Реакція Мадяра
Угорський політик іронічно прокоментував звинувачення Орбана про те, що кібератаку на додаток "Тиси" могли скоїти за участю осіб з України.
"Чи хтось в Угорщині серйозно вірить, що в Україні, де йде війна, українці розробляють додаток, а потім зламують власний додаток?" - наголосив Мадяр.
За кібератакою може стояти Росія
"Схема цих атак абсолютно очевидна, не тільки стосовно нашого додатка, але й стосовно нашої ІТ-системи, яка майже рік перебуває під постійними атаками, більшу частину яких ми відбили", – сказав опозиціонер Угорщини.
Петер Мадяр також пообіцяв у разі приходу до влади створити Міністерство цифровізації та кібербезпеки, "яке посилить кібербезпеку Угорщини".
Що передувало
Видання Index раніше повідомило, що українська компанія PettersonApps могла брати участь у створенні застосунку "Тиси", через що в мережу потрапили дані близько 18 тисяч користувачів.
Однак у партії "Тиса" це звинувачення спростували й заявили, що додаток створили угорські спеціалісти.
У партії зазначили наступне:
-
частина даних у витеклій базі дійсно належить "Тисі";
-
джерело походження даних невідоме;
-
жодних іноземних компаній до розробки застосунку не залучали.
