Лідер угорської опозиційної партії "Тиса" Мадяр відкинув причетність України до кібератаки

Лідер найбільшої опозиційної партії Угорщини "Тиса" Петер Мадяр відкинув звинувачення прем'єра Віктора Орбана у причетності України до кібератаки на мобільний додаток політичної сили.

Про це він сказав в ефірі угорського телеканалу ATV, передає Цензор.НЕТ.

Реакція Мадяра

Угорський політик іронічно прокоментував звинувачення Орбана про те, що кібератаку на додаток "Тиси" могли скоїти за участю осіб з України.

"Чи хтось в Угорщині серйозно вірить, що в Україні, де йде війна, українці розробляють додаток, а потім зламують власний додаток?" - наголосив Мадяр.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Орбан просив зробити виняток із санкцій США проти нафти РФ. Я відмовив, - Трамп

За кібератакою може стояти Росія

"Схема цих атак абсолютно очевидна, не тільки стосовно нашого додатка, але й стосовно нашої ІТ-системи, яка майже рік перебуває під постійними атаками, більшу частину яких ми відбили", – сказав опозиціонер Угорщини.

Петер Мадяр також пообіцяв у разі приходу до влади створити Міністерство цифровізації та кібербезпеки, "яке посилить кібербезпеку Угорщини".

Читайте також: Туск розкритикував Орбана за "зачарування Москвою" та авторитарні тенденції, - The Guardian

Що передувало

Видання Index раніше повідомило, що українська компанія PettersonApps могла брати участь у створенні застосунку "Тиси", через що в мережу потрапили дані близько 18 тисяч користувачів.

Однак у партії "Тиса" це звинувачення спростували й заявили, що додаток створили угорські спеціалісти.

У партії зазначили наступне:

частина даних у витеклій базі дійсно належить "Тисі";

джерело походження даних невідоме;

жодних іноземних компаній до розробки застосунку не залучали.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ