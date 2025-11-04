УКР
Орбан – Зеленському: Угорщина "нічого не винна" Україні, ми не просили про захист

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звинуватив президента України Володимира Зеленського у "невдячності" за надану Будапештом допомогу. Угорський політик вкотре відмовився підтримати членство Києва до ЄС.

Про це він написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

Про підтримку України

Так, у своєму дописі Орбан перерахував підтримку, яку Угорщина надала українцям з початку повномасштабного вторгнення РФ. Зокрема, він згадав про прийняття "понад 14 мільйонів українських біженців", відбудову трьох українських шкіл та постачання електроенергії Україні.

"Наразі ми витратили загалом 200 мільйонів євро на гуманітарну допомогу українцям. Прикро, якщо це нічого не означає для президента Зеленського", - написав він.

Орбан також зазначив, що підтримка, яку Україна отримує від ЄС, включає й угорські гроші: "Ми не раді цьому, але це факт".

Про блокування євроінтеграції України

Крім того, угорський прем'єр заперечив, що Угорщина "щось винна Україні".

"Я мушу відкинути твердження, що Угорщина щось винна Україні. Україна не захищає Угорщину від когось чи чогось. Ми не просили про таке і ніколи не будемо просити. Безпека Угорщини гарантується нашими національними оборонними можливостями та НАТО, членом якого Україна (на щастя) не є", - заявив Орбан.

Наприкінці свого допису політик сказав, що рішення про вступ країни до ЄС ухвалюється державами-членами одностайно, а Угорщина не підтримує і не підтримуватиме членство України в Євросоюзі, оскільки "це призведе до війни в Європі та виведення грошей угорців до України".

"Ми вважаємо, що Союз повинен укласти стратегічне партнерство з Україною без членства в ЄС. Це наша пропозиція. Ми будемо дотримуватися цієї позиції й в майбутньому, оскільки маємо на це повне право", - додав Орбан.

  • Нагадаємо, Володимир Зеленський під час свого виступу на саміті з питань розширення ЄС 4 листопада заявив, що блокуванням України на шляху до ЄС прем'єр Угорщини Віктор Орбан підтримує Росію.

Під@р не просив і не благав про захист? То ******* йому ще раз по дружбі.
Чего вы от Угоршины хотите? Они во Вторую Мировую воевали за Гитлера! В Третью Мировую будут воевать за путина1
орбан щоб ти розумів-ми самі в аху... від нашого наркомана. але ти гандон закрий рот на рахунок України.
04.11.2025 21:54 Відповісти
Кожну добу по 30тисяч баррелів нафти.
показати весь коментар
04.11.2025 21:56 Відповісти
завдяки зеленському. хай подякує йому
показати весь коментар
04.11.2025 21:58 Відповісти
якщо поритися в архівах новин, можна знайти, як мадяри у лютому 22гого стояли на кордоні і чекали нашої смерті...
гнида
показати весь коментар
04.11.2025 21:56 Відповісти
1956 можемо повторити 🔪🐷
показати весь коментар
04.11.2025 21:56 Відповісти
Чего вы от Угоршины хотите? Они во Вторую Мировую воевали за Гитлера! В Третью Мировую будут воевать за путина1
показати весь коментар
04.11.2025 21:58 Відповісти
Трианон-2 хочемо 😁
показати весь коментар
04.11.2025 22:11 Відповісти
А они воевали? Я не помню, чтобы где-то отметились дивизии из Венгрии.
показати весь коментар
04.11.2025 22:25 Відповісти
ну тіпа так

У квітні 1942 р. на Східний фронт було відправлено найбільш боєздатне військове об'єднання Угорщини часів Другої світової війни - 2-у угорську армію (209 тис. ос.) на чолі з генераллейтенантом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_%D0%AF%D0%BD%D1%96 Густавом Яні, яка у складі армійської групи «Б» (група армій «Південь») взяла участь в літньо-осінньому стратегічному наступі вермахту та союзників на Сталінград (операція «Блау»)https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B9_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96#cite_note-4 [4].

Під Сталінградом 2-га угорська армія була практично розгромлена: із 203 тис. у її складі залишилось 64 тис. осіб, все озброєння було кинуте на полі боюhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B9_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96#cite_note-5 [5].
показати весь коментар
04.11.2025 22:34 Відповісти
пара ешелонів з озброєними рашистами владнає проблемку.
Варто лише якось зберегти цих рашистів коли вони будуть робити подорож по території України, українці дикі і можуть їх анулювати всіх кацапів до досягнення Угорщини.
показати весь коментар
04.11.2025 22:01 Відповісти
Троянський кінь в Європі
показати весь коментар
04.11.2025 22:03 Відповісти
Поверніть гроші цьому підору, тільки нехай завалить своє завафлене їбало.
показати весь коментар
04.11.2025 22:13 Відповісти
…навпаки - баришня лягли і просють 🤮
показати весь коментар
04.11.2025 22:13 Відповісти
Угри ще за Корюківку у 2-й світовій війні не відповіли. Знищили 7000 українців.
показати весь коментар
04.11.2025 22:14 Відповісти
Як хтось казав- "я вам нічего не должен".
показати весь коментар
04.11.2025 22:19 Відповісти
Жаба зізналась, що вона в Євросоюзі тільки для того, щоб паскудити у всьому на догоду кремлю.
показати весь коментар
04.11.2025 22:21 Відповісти
цей фуфел товстозадий постійно рахує чужі гроші, прям відчувається - йому болить
показати весь коментар
04.11.2025 22:21 Відповісти
24 жовтня 1956 року СРСР придушив антисовєтскє повстання в Угорщині.
показати весь коментар
04.11.2025 22:26 Відповісти
ось так виглядає троянський кінь ЄС…всі про це знають і ради дать не можуть…
показати весь коментар
04.11.2025 22:41 Відповісти
 
 