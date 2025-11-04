Орбан – Зеленському: Угорщина "нічого не винна" Україні, ми не просили про захист

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звинуватив президента України Володимира Зеленського у "невдячності" за надану Будапештом допомогу. Угорський політик вкотре відмовився підтримати членство Києва до ЄС.

Про це він написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

Про підтримку України

Так, у своєму дописі Орбан перерахував підтримку, яку Угорщина надала українцям з початку повномасштабного вторгнення РФ. Зокрема, він згадав про прийняття "понад 14 мільйонів українських біженців", відбудову трьох українських шкіл та постачання електроенергії Україні.

"Наразі ми витратили загалом 200 мільйонів євро на гуманітарну допомогу українцям. Прикро, якщо це нічого не означає для президента Зеленського", - написав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Лідер угорської опозиційної партії "Тиса" Мадяр відкинув причетність України до кібератаки

Орбан також зазначив, що підтримка, яку Україна отримує від ЄС, включає й угорські гроші: "Ми не раді цьому, але це факт".

Про блокування євроінтеграції України

Крім того, угорський прем'єр заперечив, що Угорщина "щось винна Україні".

"Я мушу відкинути твердження, що Угорщина щось винна Україні. Україна не захищає Угорщину від когось чи чогось. Ми не просили про таке і ніколи не будемо просити. Безпека Угорщини гарантується нашими національними оборонними можливостями та НАТО, членом якого Україна (на щастя) не є", - заявив Орбан.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Наприкінці свого допису політик сказав, що рішення про вступ країни до ЄС ухвалюється державами-членами одностайно, а Угорщина не підтримує і не підтримуватиме членство України в Євросоюзі, оскільки "це призведе до війни в Європі та виведення грошей угорців до України".

"Ми вважаємо, що Союз повинен укласти стратегічне партнерство з Україною без членства в ЄС. Це наша пропозиція. Ми будемо дотримуватися цієї позиції й в майбутньому, оскільки маємо на це повне право", - додав Орбан.

Також читайте: МЗС відповіло на заяви Орбана про те, що українська розвідка "проникла" у смартфони угорців: Абсурдність звинувачень зростає