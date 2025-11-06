Орбан отправился в США на встречу с Трампом: будут говорить о войне в Украине
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что едет с визитом в США, где встретится с американским президентом Дональдом Трампом. Будут обсуждать, в частности, и войну РФ против Украины.
Об этом Орбан написал в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
Похвалил Трампа
По словам венгерского премьера, после возвращения Трампа в Белый дом "появились новые перспективы в отношениях" стран.
Так, он назвал первые 10 месяцев его президентства первым этапом, когда "мы исправили все, что пережила Венгрия и венгерско-американские отношения при администрации Байдена".
Темы встречи
"Сегодня мы едем в Вашингтон, чтобы вместе с президентом Трампом открыть новый этап в отношениях между Венгрией и США. Наша цель – наладить стратегическое сотрудничество, которое будет охватывать энергетические отношения, инвестиции, сотрудничество в области обороны и согласование позиций по миру после российско-украинской войны", – заявил глава венгерского правительства.
Орбан также добавил: Вашингтон и Будапешт готовят соглашение, которое "будет основано на взаимной выгоде и будет служить интересам всех венгров".
- Напомним, встреча Трампа и Орбана запланирована на 7 ноября.
