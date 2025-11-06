РУС
Новости Встреча Трампа и Орбана
Орбан отправился в США на встречу с Трампом: будут говорить о войне в Украине

Орбан встретится с Трампом в США 7 ноября

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что едет с визитом в США, где встретится с американским президентом Дональдом Трампом. Будут обсуждать, в частности, и войну РФ против Украины.

Об этом Орбан написал в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Похвалил Трампа

По словам венгерского премьера, после возвращения Трампа в Белый дом "появились новые перспективы в отношениях" стран.

Так, он назвал первые 10 месяцев его президентства первым этапом, когда "мы исправили все, что пережила Венгрия и венгерско-американские отношения при администрации Байдена".

Темы встречи

"Сегодня мы едем в Вашингтон, чтобы вместе с президентом Трампом открыть новый этап в отношениях между Венгрией и США. Наша цель – наладить стратегическое сотрудничество, которое будет охватывать энергетические отношения, инвестиции, сотрудничество в области обороны и согласование позиций по миру после российско-украинской войны", – заявил глава венгерского правительства.

Орбан также добавил: Вашингтон и Будапешт готовят соглашение, которое "будет основано на взаимной выгоде и будет служить интересам всех венгров".

Як кажуть старі люди яке їхало таке здибало.
показать весь комментарий
06.11.2025 16:20 Ответить
показать весь комментарий
06.11.2025 16:41 Ответить
Ці говоруни наговорять - замісь балачок зброю б для України - Трамп! - нє?
показать весь комментарий
06.11.2025 16:20 Ответить
«…красномордый блондин с белыми глазами, это ничтожество, этот советский мышонок, обуянный мечтою о пальто с телячьим воротником, проявил необыкновенное оживление…»(с)
показать весь комментарий
06.11.2025 16:23 Ответить
Не говоритимуть в кукурікатимуть. Один-байки з кремлівських методичок, а інший про 10 воєн які він зупинив.
показать весь комментарий
06.11.2025 16:24 Ответить
А воно тут дочого?
показать весь комментарий
06.11.2025 16:28 Ответить
Коли вже в Угорщині вибори?
показать весь комментарий
06.11.2025 16:28 Ответить
от шо то за потужний гравець на політичній арені світу з'явився з неймовірними можливостями? якому навіть пікуй, як то виглядає збоку: багатощільова принцеса, яку використовують всі, кому не ліньки, аби ротом переказувала бажання гравців за столом. підкажіть хтось трампу, що нині існує безліч можливостей спілкуватись з іншими лідерами без посередників зі стійким непривабливим ароматом...
показать весь комментарий
06.11.2025 16:32 Ответить
Орбан ризикує занадто глибоко лизнути, що і Трамп не зрадіє.
показать весь комментарий
06.11.2025 16:37 Ответить
 
 