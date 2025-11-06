Орбан вирушив до США на зустріч із Трампом: говоритимуть про війну в Україні
Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан повідомив, що їде з візитом до США, де зустрінеться з американським президентом Дональдом Трампом. Говоритимуть, зокрема, й війну РФ проти України.
Про це Орбан написав у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
Розхвалив Трампа
За словами угорського премʼєра, після повернення Трампа в Білий дім "зʼявилися нові перспективи у відносинах" країн.
Так, він назвав перші 10 місяців його президентства першим етапом, коли "ми виправили все, що зазнала Угорщина та угорсько-американські відносини за адміністрації Байдена".
Теми зустрічі
"Сьогодні ми їдемо до Вашингтона, щоб разом із президентом Трампом відкрити новий етап у відносинах між Угорщиною та США. Наша мета – налагодити стратегічне співробітництво, яке охоплюватиме енергетичні відносини, інвестиції, співпрацю в галузі оборони та узгодження позицій щодо світу після російсько-української війни", - заявив очільник угорського уряду.
Орбан також додав: Вашингтон і Будапешт готують угоду, яка "ґрунтуватиметься на взаємній вигоді та слугуватиме інтересам усіх угорців".
- Нагадаємо, зустріч Трампа й Орбана запланована на 7 листопада.
