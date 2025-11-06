УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9367 відвідувачів онлайн
Новини Зустріч Трампа та Орбана
1 153 11

Орбан вирушив до США на зустріч із Трампом: говоритимуть про війну в Україні

Орбан зустрінеться з Трампом у США 7 листопада

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан повідомив, що їде з візитом до США, де зустрінеться з американським президентом Дональдом Трампом. Говоритимуть, зокрема, й війну РФ проти України.

Про це Орбан написав у Facebook, інформує Цензор.НЕТ

Розхвалив Трампа

За словами угорського премʼєра, після повернення Трампа в Білий дім "зʼявилися нові перспективи у відносинах" країн.

Так, він назвав перші 10 місяців його президентства першим етапом, коли "ми виправили все, що зазнала Угорщина та угорсько-американські відносини за адміністрації Байдена".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Орбан – Зеленському: Угорщина "нічого не винна" Україні, ми не просили про захист

Теми зустрічі

"Сьогодні ми їдемо до Вашингтона, щоб разом із президентом Трампом відкрити новий етап у відносинах між Угорщиною та США. Наша мета – налагодити стратегічне співробітництво, яке охоплюватиме енергетичні відносини, інвестиції, співпрацю в галузі оборони та узгодження позицій щодо світу після російсько-української війни", - заявив очільник угорського уряду.

Орбан також додав: Вашингтон і Будапешт готують угоду, яка "ґрунтуватиметься на взаємній вигоді та слугуватиме інтересам усіх угорців".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Орбан просив зробити виняток із санкцій США проти нафти РФ. Я відмовив, - Трамп

Автор: 

США (26558) Трамп Дональд (8850) Орбан Віктор (940) війна в Україні (8341)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
Як кажуть старі люди яке їхало таке здибало.
показати весь коментар
06.11.2025 16:20 Відповісти
+2
«…красномордый блондин с белыми глазами, это ничтожество, этот советский мышонок, обуянный мечтою о пальто с телячьим воротником, проявил необыкновенное оживление…»(с)
показати весь коментар
06.11.2025 16:23 Відповісти
+1
Ці говоруни наговорять - замісь балачок зброю б для України - Трамп! - нє?
показати весь коментар
06.11.2025 16:20 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Як кажуть старі люди яке їхало таке здибало.
показати весь коментар
06.11.2025 16:20 Відповісти
Знову путінська шавка поскакала в Америку виконувати директиви пуйла.
показати весь коментар
06.11.2025 17:31 Відповісти
Ці говоруни наговорять - замісь балачок зброю б для України - Трамп! - нє?
показати весь коментар
06.11.2025 16:20 Відповісти
«…красномордый блондин с белыми глазами, это ничтожество, этот советский мышонок, обуянный мечтою о пальто с телячьим воротником, проявил необыкновенное оживление…»(с)
показати весь коментар
06.11.2025 16:23 Відповісти
Не говоритимуть в кукурікатимуть. Один-байки з кремлівських методичок, а інший про 10 воєн які він зупинив.
показати весь коментар
06.11.2025 16:24 Відповісти
показати весь коментар
06.11.2025 17:00 Відповісти
А воно тут дочого?
показати весь коментар
06.11.2025 16:28 Відповісти
Коли вже в Угорщині вибори?
показати весь коментар
06.11.2025 16:28 Відповісти
от шо то за потужний гравець на політичній арені світу з'явився з неймовірними можливостями? якому навіть пікуй, як то виглядає збоку: багатощільова принцеса, яку використовують всі, кому не ліньки, аби ротом переказувала бажання гравців за столом. підкажіть хтось трампу, що нині існує безліч можливостей спілкуватись з іншими лідерами без посередників зі стійким непривабливим ароматом...
показати весь коментар
06.11.2025 16:32 Відповісти
Орбан ризикує занадто глибоко лизнути, що і Трамп не зрадіє.
показати весь коментар
06.11.2025 16:37 Відповісти
 
 