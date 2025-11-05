РУС
В Венгрии считают, что Европарламент "политически мотивированно атакует" из-за позиции относительно войны в Украине

Евродепутат от партии "Фидес" Кинга Гал заявила, что принятие Европарламентом отчета о нарушении Венгрией европейских ценностей является "политически мотивированной атакой" из-за позиции Будапешта относительно войны в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление Гал в соцсети Х.

"Сегодня комитет Европарламента проголосовал за отчет о процедуре по статье 7 против Венгрии. Это еще один позорный шаг в серии политически мотивированных атак против Венгрии, которые продолжаются уже много лет", - написала евродепутат.

Представительница партии премьер-министра Виктора Орбана также заявила, что политическая группа "Патриоты за Европу", в которую входит "Фидес", готовит поправки к отчету. По ее словам, Венгрия "подвергается атакам из-за отказа поставлять оружие в Украину, недопущения нелегальных мигрантов в страну и нежелания внедрять гендерную идеологию в школы".

"Безосновательная, бесконечная процедура по статье 7 против Венгрии навсегда останется пятном на страницах истории ЕС", - подчеркнула Гал.

Что предшествовало?

  • Напомним, Владимир Зеленский во время своего выступления на саммите по вопросам расширения ЕС 4 ноября заявил, что блокированием Украины на пути в ЕС премьер Венгрии Виктор Орбан поддерживает Россию.

  • В ответ Орбан обвинил Зеленского в "неблагодарности" за предоставленную Будапештом помощь. Венгерский политик в очередной раз отказался поддержать членство Киева в ЕС.

Тріанон-2 вже близько. Make hungary small again
05.11.2025 17:15 Ответить
Нехай на знак протесту вийдуть зі складу ЄС.
05.11.2025 17:18 Ответить
Так лідер цієї партії вєктор набрО. Що вона ще могла сказати, щоб після сказаного своїми зубам бутерброди з ненародженими дітьми осєтрових рьібов жувати.
05.11.2025 17:26 Ответить
Аль Капоне посадили за несплату податків, а не за тазики з цементом. Отже, під×уйловській мадярській онучі краще вчасно зробити висновки, аніж вар'ята вмикати.
05.11.2025 17:30 Ответить
 
 