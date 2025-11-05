В Угорщині вважають, що Європарламент "політично мотивовано атакує" через позицію щодо війни в Україні

Євродепутатка від партії "Фідес" Кінга Гал заявила, що ухвалення звіту Європарламентом про порушення Угорщиною європейських цінностей є "політично мотивованою атакою" через позицію Будапешта щодо війни в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву Гал у соцмережі Х.

"Сьогодні комітет Європарламенту проголосував за звіт щодо процедури за статтею 7 проти Угорщини. Це ще один ганебний крок у серії політично мотивованих атак проти Угорщини, що тривають вже багато років", - написала євродепутатка.

Представниця партії прем’єр-міністра Віктора Орбана також заявила, що політична група "Патріоти за Європу", до якої входить "Фідес", готує поправки до звіту. За її словами, Угорщина "зазнає атак через відмову надсилати зброю в Україну, недопущення нелегальних мігрантів до країни та небажання впроваджувати гендерну ідеологію в школи".

"Безпідставна, нескінченна процедура за статтею 7 проти Угорщини назавжди залишиться плямою на сторінках історії ЄС", – підкреслила Гал.

Що передувало?

  • Нагадаємо, Володимир Зеленський під час свого виступу на саміті з питань розширення ЄС 4 листопада заявив, що блокуванням України на шляху до ЄС прем'єр Угорщини Віктор Орбан підтримує Росію.

  • У відповідь Орбан звинуватив Зеленського у "невдячності" за надану Будапештом допомогу. Угорський політик вкотре відмовився підтримати членство Києва до ЄС.

Тріанон-2 вже близько. Make hungary small again
05.11.2025 17:15 Відповісти
Нехай на знак протесту вийдуть зі складу ЄС.
05.11.2025 17:18 Відповісти
Так лідер цієї партії вєктор набрО. Що вона ще могла сказати, щоб після сказаного своїми зубам бутерброди з ненародженими дітьми осєтрових рьібов жувати.
05.11.2025 17:26 Відповісти
І вступить в таможний союз з рашкою)
05.11.2025 18:08 Відповісти
Не вийдуть *******, де ж вони тоді кормитися будуть бо і пуйло пошле на .уй.
05.11.2025 18:55 Відповісти
Аль Капоне посадили за несплату податків, а не за тазики з цементом. Отже, під×уйловській мадярській онучі краще вчасно зробити висновки, аніж вар'ята вмикати.
05.11.2025 17:30 Відповісти
Кінець близько
05.11.2025 17:46 Відповісти
Це не Європарламент "політично атакує", а Угорщина, в особі Орбана, та його оточення, "політично сере" на всю Європу...
05.11.2025 17:54 Відповісти
 
 