В Угорщині вважають, що Європарламент "політично мотивовано атакує" через позицію щодо війни в Україні

Євродепутатка від партії "Фідес" Кінга Гал заявила, що ухвалення звіту Європарламентом про порушення Угорщиною європейських цінностей є "політично мотивованою атакою" через позицію Будапешта щодо війни в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву Гал у соцмережі Х.

"Сьогодні комітет Європарламенту проголосував за звіт щодо процедури за статтею 7 проти Угорщини. Це ще один ганебний крок у серії політично мотивованих атак проти Угорщини, що тривають вже багато років", - написала євродепутатка.

Представниця партії прем’єр-міністра Віктора Орбана також заявила, що політична група "Патріоти за Європу", до якої входить "Фідес", готує поправки до звіту. За її словами, Угорщина "зазнає атак через відмову надсилати зброю в Україну, недопущення нелегальних мігрантів до країни та небажання впроваджувати гендерну ідеологію в школи".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна може стати членом ЄС навіть із частково окупованими територіями, - Європарламент

"Безпідставна, нескінченна процедура за статтею 7 проти Угорщини назавжди залишиться плямою на сторінках історії ЄС", – підкреслила Гал.

Що передувало?

Нагадаємо, Володимир Зеленський під час свого виступу на саміті з питань розширення ЄС 4 листопада заявив, що блокуванням України на шляху до ЄС прем'єр Угорщини Віктор Орбан підтримує Росію.

У відповідь Орбан звинуватив Зеленського у "невдячності" за надану Будапештом допомогу. Угорський політик вкотре відмовився підтримати членство Києва до ЄС.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ