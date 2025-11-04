Водій таксі у Харкові грубо відмовився обслуговувати пасажирку українською мовою. Його оштрафували

У Харкові водій таксі у грубій та зневажливій формі відмовився обслуговувати пасажирку українською мовою. Його оштрафувала мовна обмудсменка Олена Івановська.

Про це повідомили в Офісі мовного омбудсмена, інформує Цензор.НЕТ.

Яке покарання

Зазначається, що уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська наклала на таксиста штраф у розмірі 5100 гривень.

Це покарання застосували відповідно до статті 188−52 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Мовна омбудсменка Івановська закликала позбавити російську особливого статусу

Івановська також звернулася до Національної поліції України, Служби безпеки України та керівництва таксопарку, де працював водій.

Реакція мовної обмудсменки

Сервіс таксі повідомив, що доступ цього водія до платформи обмежили безстроково, а всі водії отримали оновлене повідомлення з вимогою обслуговувати пасажирів виключно державною мовою.

"Ми очікуємо відповіді від правоохоронних органів щодо надання правової оцінки висловлюванням водія, які можуть мати ознаки виправдовування дій держави-агресора. Особи, які зневажливо ставляться до української мови, до державних символів і до самої держави Україна, мають відповісти за законом. Ми не маємо права толерувати прояви мовної агресії, за якими стоїть ідеологічна отрута", - наголосила Івановська.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Про що йдеться у Законі

Зазначимо, що відповідно до статті 36 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" українська мова є обов’язковою для обслуговування пасажирів у всіх видах пасажирського транспорту.

Винятком є ситуація, коли пасажир просить надати індивідуальне обслуговування іншою мовою, яка є прийнятною для обох сторін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Керівниця мовної школи в Києві назвала "нацистами" батьків через прохання говорити з дітьми українською: реакція омбудсменки