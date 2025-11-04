УКР
Водій таксі у Харкові грубо відмовився обслуговувати пасажирку українською мовою. Його оштрафували

У Харкові таксиста оштрафували за відмову обслуговувати українською

У Харкові водій таксі у грубій та зневажливій формі відмовився обслуговувати пасажирку українською мовою. Його оштрафувала мовна обмудсменка Олена Івановська.

Про це повідомили в Офісі мовного омбудсмена, інформує Цензор.НЕТ.

Яке покарання

Зазначається, що уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська наклала на таксиста штраф у розмірі 5100 гривень.

Це покарання застосували відповідно до статті 188−52 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Івановська також звернулася до Національної поліції України, Служби безпеки України та керівництва таксопарку, де працював водій.

Реакція мовної обмудсменки

Сервіс таксі повідомив, що доступ цього водія до платформи обмежили безстроково, а всі водії отримали оновлене повідомлення з вимогою обслуговувати пасажирів виключно державною мовою.

"Ми очікуємо відповіді від правоохоронних органів щодо надання правової оцінки висловлюванням водія, які можуть мати ознаки виправдовування дій держави-агресора. Особи, які зневажливо ставляться до української мови, до державних символів і до самої держави Україна, мають відповісти за законом. Ми не маємо права толерувати прояви мовної агресії, за якими стоїть ідеологічна отрута", - наголосила Івановська.

Про що йдеться у Законі

Зазначимо, що відповідно до статті 36 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" українська мова є обов’язковою для обслуговування пасажирів у всіх видах пасажирського транспорту. 

Винятком є ситуація, коли пасажир просить надати індивідуальне обслуговування іншою мовою, яка є прийнятною для обох сторін.

таксі (372) українська мова (857) Харків (5940) штраф (1933) Харківська область (1840) Івановська Олена (9)
Топ коментарі
+7
А ти коханець таксиста ?!
04.11.2025 18:37 Відповісти
+4
І це все??! Тільки штраф??!!
04.11.2025 18:36 Відповісти
+2
Таксисти точно знають де стоять вражескіє (українські) ЗРК, танки, полігони та все інше.
04.11.2025 18:39 Відповісти
це зі слів пасажирки? чи відео є?
04.11.2025 18:33 Відповісти
А ти коханець таксиста ?!
04.11.2025 18:37 Відповісти
а ти?
04.11.2025 18:38 Відповісти
Максимка один раз 69 з таксон не рахуєтся ! Катай далі .
04.11.2025 18:45 Відповісти
ти кацапєдік?
04.11.2025 18:46 Відповісти
Гадаєш, що спілкування мовою маскує? Що цапа, що манкурта видає не лише мова, а і думки зрадників. На мій погляд, таким як ти штаф за базікання проти України, а таксисту - позбавлення ліцензії та 15 діб арешту на перший раз
04.11.2025 19:10 Відповісти
ти дзьобнутий? де я щось писав проти України?
04.11.2025 19:11 Відповісти
Для таких потрібна державна програма депортації на рідну паРашу
04.11.2025 19:32 Відповісти
коханка...
04.11.2025 19:11 Відповісти
Він просто кацапський уйобок!
04.11.2025 19:24 Відповісти
Максім нєдавєрчівий.
04.11.2025 18:41 Відповісти
ти мені ще на питання не відповіла, чи ти громадянка України, чи ні?
04.11.2025 18:44 Відповісти
зелена влада бреше. ти будеш доводити інше? якщо ти напишеш, що зелена влада чесна, і не бреше, то таксист 100% винен
04.11.2025 18:47 Відповісти
що вживаєш? До чого тут квадратне и зелене???
04.11.2025 19:11 Відповісти
тобі зелена прастітутка написала що таксист розмовляв російською, доказів нема. а ти їй віриш. ти дурачок?
04.11.2025 19:13 Відповісти
ну ось воно пішло кацапське лайно. Ти її сутенер, свічку тримав? І запам'ятай проститутка це на руцькошелепном, на мові буде повія
04.11.2025 19:21 Відповісти
повія це ти, бо єрмаківських прастітуток захищаєш
04.11.2025 19:22 Відповісти
а кого захищаєш ти? Ждунів та зрадників?
04.11.2025 19:25 Відповісти
я не захищаю ждунів і зрадників.

повторю останній раз. зелена єрмаківська прастітутка без доказів звинуватила людину, і ти їй повірив и вже вирішив що людина зрадник. в тебе проблеми з головою.
04.11.2025 19:27 Відповісти
Водій таксі заробляє - а гроші не пахнуть...
А тут щось запахло, тхне прямо!!!
04.11.2025 18:36 Відповісти
І це все??! Тільки штраф??!!
04.11.2025 18:36 Відповісти
Він його ще й оскаржить - і взагалі платити не буде
04.11.2025 19:03 Відповісти
Розстріл?
04.11.2025 19:04 Відповісти
МАЛО
04.11.2025 18:37 Відповісти
Таксисти точно знають де стоять вражескіє (українські) ЗРК, танки, полігони та все інше.
04.11.2025 18:39 Відповісти
У грубій та зневажливій формі.. От якби в культурній та поважній - це інша справа.
04.11.2025 18:42 Відповісти
город готов к приему пуйла
04.11.2025 18:45 Відповісти
Під час війни з росією це однозначно терористична діяльність. В Україні всі зобов'язані знати і всі знають українську мову і тому своєю російськомовністю він обгрунтовує приналежність України російській федерації. (чекаю на захисників підеромовності з їх русскаязичьнимі пєрєдкамі).
04.11.2025 18:45 Відповісти
якщо є докази порушення закону.
04.11.2025 18:49 Відповісти
Захищаєш...
04.11.2025 18:50 Відповісти
а хто кого обвинувачує?
не вірю зеленій владі...
04.11.2025 18:51 Відповісти
ну, реально, якщо нема доказів, то цей вкид направлений на розкол всередині нашого народу.
якщо так впиратись в мову, то може тоді й всіх кацапомовних ЗСУшників треба демобілізувати?
04.11.2025 18:54 Відповісти
Свідок російськомовного передка об'явився...путін любіт тєбя.
04.11.2025 19:02 Відповісти
щось маєш проти російськомовних ЗСУшників?
04.11.2025 19:02 Відповісти
Не ******** наших воїнів, чмо ватне - вони воюють не за панування мови окупанта в Україні.
04.11.2025 19:09 Відповісти
ого, ботва атакує!

це ти чмо ватне. де я хоча б щось погане про ЗСУшників написав
04.11.2025 19:12 Відповісти
Алярм! Під×уйловського чмошника атакували у його власному сортирі на вулиці за захист свинособачої. ))
04.11.2025 19:28 Відповісти
Нема ніяких російськомовних ЗСУшників...державною мовою в Україні є українська. У Збройних Силах застосування державної мови російської федерації є не просто незаконним та неприйнятним, а також небезпечним, бо миттєво стріляють, як почують російську мову. Хочеш, щоб в нас перестріляли один одного?
04.11.2025 19:15 Відповісти
оце крінжатінка. жесть. шо ти мелеш?
04.11.2025 19:15 Відповісти
За що ти любиш русскій язикъ?
04.11.2025 19:20 Відповісти
я не користуюсь кацапською мовою і не люблю її.
я просто не вірю зеленій владі. а ти собака, щось дуже сильно топиш за зелену падаль.
04.11.2025 19:23 Відповісти
А може ти підеш подивишся де там русскій карабль забарився!?
04.11.2025 19:04 Відповісти
сам сходи
04.11.2025 19:05 Відповісти
Масяня, очко не болить ?!
04.11.2025 19:30 Відповісти
Не здіймай хвилю, телепень -З 16 січня 2021 року набула чинності стаття 30 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», яка стосується сфери обслуговування. Це означає, що за замовчуванням обслуговування клієнтів у магазинах, кафе, банку, інтернет-магазинах та інших суб'єктах господарювання має здійснюватися українською мовою
04.11.2025 19:16 Відповісти
добре, я згоден, є такий закон.
а тепер перечитай мій комент, дурік.
я тобі писав, що тобі зелена прастітутка написала що таксист розмовляв російською, доказів нема. а ти їй віриш
04.11.2025 19:17 Відповісти
Назвати "зеленою проституткою" людину, що захищає уураїнську мову здатен лише зелений під@рас на побігеньках.
04.11.2025 19:34 Відповісти
Може все простіше, заважала спілкуватися з куратором фсб
04.11.2025 19:02 Відповісти
тобто якогось асимільованого підараса оштрафовує аж мовний омбудсмен? Трясця да це клоунада, будь який поліцейський патрульний по виклику особи і за наявності доказів повинен всипати 15 палиць привселюдно а потім виписати виродку штраф 17000 тисяч, повторно 30 дубінок і 34000 штрафу!
ми так толерантно з москворотими дебілами будем боротись доскінчення а вони будуть нас ********* скрізь
04.11.2025 19:13 Відповісти
Абсолютно згоден! Всипати по 15 палиць всім російськомовним захисникам і з ганьбою вигнати з війська! Недостойні вони захищати Україну.
04.11.2025 19:16 Відповісти
Їх дуже мало по факту відсотків 10-12 не більше від усього числа сил оборони, коли повернуться після війни в єдине монолітне суспільство одразу перелаштуються. Так то тим хто захищає Україну звісно є певні виключення. І не треба в підарському стилі маніпулювати як гнида.
ну а хто принциповий любитель матрйошок і балалайок , ну не думаю що хтось заборонятиме емігрувати в тайожний саюз , все дуже просто
04.11.2025 19:27 Відповісти
Хто тобі сказав, що мало? І про яке монолітне суспільство ти гундосиш? Піди проспись.
04.11.2025 19:30 Відповісти
Монолітне суспільство це таке де немає підарів типу тебе, а питання чій Крим не викликає пауз , дійшло баране?
04.11.2025 19:33 Відповісти
"Його оштрафувала мовна обмудсменка Олена Івановська."

А в Україні вже будь-який чиновник має право штрафувати чорноробів?
04.11.2025 19:13 Відповісти
Не плутай чорноробів з п.дарасами.
04.11.2025 19:18 Відповісти
прокинься, ця омбудсменка розпалює ненависть по мовній ознаці. докаців, що таксист взагалі розмовляв - нема.
04.11.2025 19:21 Відповісти
Взагалі не зрозуміло, як таксист мав ОБСЛУГОВУВАТИ пасажирку на якійсь мові. Його справа, взагалі то, мовчки довезти її до пункту призначення. Будь-яка розмова з ним абсолютно ніяк не відноситься до ОБСЛУГОВУВАННЯ. Він не екскурсовод і не продавець-консультант і абсолютно не зобов"язаний про щось розмовляти з пасажирами і щось їм пояснювати.
04.11.2025 19:37 Відповісти
Сам хто? Вже на фронті? Чи, як завжди, з дивана патріотствуєш? А російськомовні, як ти вважаєш,"п.дараси" в цей час захищають твою обдристану сраку.
04.11.2025 19:23 Відповісти
На фронті росіян називають підарами. Відповідно й мова їх підарська. Що не так?
04.11.2025 19:30 Відповісти
А що так? Чому сам не на фронті, патріот обісраний, ще раз питаю? Закон про контракт 60+ давно прийнятий.
04.11.2025 19:31 Відповісти
Останній аргумент російського агента впливу...мабуть ти все про мене знаєш...давай розкажи...
04.11.2025 19:39 Відповісти
кого захоче - може оштрафувати, без доказів.
04.11.2025 19:19 Відповісти
Оборзілих ватяних лінгво-інвалідів пора вже бити не лише по гаманцю.
04.11.2025 19:14 Відповісти
Певна прикмета: як читаєш "ти з фронту пишеш" та "російськомовні ЗСУшники" - маєш справу з москалячою аґентуроюю
04.11.2025 19:31 Відповісти
При чому з доволі тупою агентурою, бо цим застарілим кремлівським методичкам вже понад 10 років.
04.11.2025 19:38 Відповісти
Звісно, всі, хто задає "невдобні" питання і тикає вас, диванних патріотів, у ваше ж лайно, - москалячі агенти. Хто б сумнівався.
04.11.2025 19:39 Відповісти
 
 