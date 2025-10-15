УКР
Мовна омбудсменка Івановська закликала позбавити російську особливого статусу

Мовна уповноважена просить Раду виключити російську з переліку захищених мов

Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська звернулася до депутатів із проханням ухвалити закон, який прибере російську мову з переліку тих, що мають особливий захист.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це вона написала у Facebook.

Івановська пояснила, що російська не потребує жодного захисту і її присутність у списку лише дає Кремлю можливість для маніпуляцій і пропаганди.

Йдеться про законопроєкт №14120, який оновлює перелік мов, що підтримуються відповідно до Європейської хартії регіональних або міноритарних мов.

Івановська нагадала, що через помилку в перекладі Хартії раніше виникла плутанина, і це дозволяло політикам звинувачувати Україну в нібито порушенні міжнародних домовленостей.

За її словами, Конституційний Суд ще у 2021 році зобов’язав владу виправити помилку, але це досі не зроблено.

"Настав час діяти. Ми маємо підтримувати мови національних спільнот, які справді цього потребують, а не російську", - наголосила Івановська.

Вона підкреслила, що це не лише мовне, а й питання безпеки для держави.

Нагадаємо, раніше ми писали, що протягом трьох кварталів 2025 року Секретаріат Уповноваженого із захисту державної мови зареєстрував 2227 скарг громадян щодо порушення Закону України "Про функціонування української мови як державної", що на 27% більше ніж за аналогічний період минулого року.

Найбільше звернень надійшло з Києва - 870 (39% від загальної кількості), Одеської - 339 (15%), Харківської - 286 (13%) та Дніпропетровської областей - 201 (9%).

зелені довбаки не посміють
це мова їхнього спілкування
15.10.2025 20:21
Тобто в нас Держава захищає інтереси російської федерації в Україні...зебілорусія якась...
15.10.2025 20:26
Забув, що минула влада починала? Мовний закон, який Покійний Парубій тримав в Раді над головою? Ще риги скрипіли зубами. "Армія, мова, віра" теж забув? Памʼять як у гупі, чи зебот на завданні?
показати весь коментар
15.10.2025 20:32
зелені довбаки не посміють
це мова їхнього спілкування
15.10.2025 20:21
Так і опозиції таке, це як серпом по одному місцю. Інакше вони б це зробили коли були при влад,і та коли зелені не були при владі.
15.10.2025 20:24
Все через виборців які не хочуть вчити мову країни в якій живуть.
Опозиція не зробила, бо тільки почала крокувати до того. Мовний омбудсмен не сам по собі з'явився.
15.10.2025 20:27
"Гражданских атсечь !..01.02.19
15.10.2025 20:34
Ти ж у побуті сракомовний
Що тебе смущає ? Він українську згадав швидше ніж ти.
15.10.2025 20:35
Я розумію, що вони хотіли залишити це на другий термін, зробити собі запас на майбутнє. Тому і тільки почали крокувати. Але не запасом треба жити...
15.10.2025 20:34
Зеля міг одразу рос мову вилучити. Чого ж не зробив
Та тому що тут той же самий ннн волав що утискують його право на споживання рос культуру, захищав сепарський анал інтер, аньку лорачку, тощо
15.10.2025 20:37
Граблями усеян нелегкий наш путь. Начну обьяснять упомянут мою щелепу. Поэтому прошу, сами. Посмотрите первые изменения законов в 2014-Ом году. Когда уже в Крыму были заблокированы наши (как потом оказалось не особо наши) войска. Когда на казначейском щету было 100 тысяч. Когда было неясно как к победе майдана отнесется, к примеру, Одесская или Черновицкая область.
Оценив всё это депутаты взялись за русский язык. Эт шоб донецким хороший повод дать. Ну и как? Получилось?
15.10.2025 21:15
Зеля міг, так само як і міг той "патріот" який був до Зелі.
15.10.2025 21:23
Угу - і програма "Великого будівництва доріг" була започаткована ще при Гройсмані ... але не склалося - і їм тепер доводеться перемогу у "зраду" перетворювати ...
15.10.2025 20:38
Забув, що минула влада починала? Мовний закон, який Покійний Парубій тримав в Раді над головою? Ще риги скрипіли зубами. "Армія, мова, віра" теж забув? Памʼять як у гупі, чи зебот на завданні?
15.10.2025 20:32
https://x.com/flaming_mace/status/1978413311109550189?t=5ep4dEIlUNiw-sftN_ltSQ&s=19 Я не Лох про русский язык и один народ
15.10.2025 20:26
Російською мовою кличуть російські танки
15.10.2025 20:23
нагадала, що через помилку в перекладі Хартії раніше виникла плутанина, Джерело: https://censor.net/ua/n3579912
- тобто ...?
15.10.2025 20:23
Підтримую таку пропозицію-це потрібно було зробити ще вчора...
15.10.2025 20:23
Тобто в нас Держава захищає інтереси російської федерації в Україні...зебілорусія якась...
15.10.2025 20:26
Прем'єр-міністр Австралії

Джулія Гіллард:
«Мусульманам, які вимагають закону шаріату, було запропоновано покинути Австралію в середу, тому що Австралія розглядає фанатичних мусульман як терористів, і кожна мечеть повинна шукати мусульман, щоб співпрацювати з нами в цьому процесі».

«Всі мусульмани, які емігрували в Австралію, повинні будуть спробувати змінити себе відповідно до нашою країною. Не чекайте, що змінюватися будемо ми, австралійці.

Якщо вони не можуть цього зробити - вони можуть покинути Австралію.

Багато австралійців побоюються, що ми можемо образити певну релігію ... але я обіцяю австралійським громадянам, що все, що зроблено, - це поліпшить Австралію і її людей.

Ми говоримо тут англійською мовою - ні на арабському, ні на урду, ні на будь-якому етнічному мовою, тому, якщо ви хочете залишитися в нашій країні - вам слід навчитися говорити по-англійськи.

В Австралії ми віримо в Ісуса, що Він наш Бог, і ми віримо в Бога. Просто тому, що ми віримо і дотримуємося християнства, а не іншої релігії, і тому ви знайдете всюди образи Бога і релігійні книги.

Якщо у вас є будь-які заперечення, ви можете покинути Австралію і відправитися в будь-яку іншу точку світу.

Австралія - ​​наша країна, і наша культура.

Ми не дотримуємося вашої релігії, але ми поважаємо ваші почуття, тому, якщо ви хочете читати Коран і здійснювати намаз, будь ласка, не голосуйте використовуючи гучномовці, і не читайте вголос.

Будь ласка, не читайте Коран або не молитеся в наших школах, офісах або громадських місцях.

Ви можете зробити це у себе вдома, або в мечеті, яка нас не турбує.

Якщо у вас є проблеми з нашим національним прапором, або нашим національним гімном, або нашою релігією, або нашим стилем життя - будь ласка їдьте з Австралії в цей самий момент і ніколи не повертайтеся ».
15.10.2025 21:10
******* Австралію створила європейська цивілізація і враховуватися можуть лише інтереси корінного населення.
15.10.2025 21:20
Давно пора. У себе на кухні будьласка, в своїй компанії, свій особистий статус, а в державі, яку той рускій язік розбомбив і знищив мільйони українців, про який ще статус може йтися? Хоча можна присвоїти статус "поступово відмираючого"
15.10.2025 20:27
Ну хіба що у статусі "вмираючий мови"
15.10.2025 20:58
Коли кругом поввна срака -треба витягувати мовосрач
15.10.2025 20:33
А срака з якої причини?
15.10.2025 21:04
з 19-го року
15.10.2025 21:12
І в цьому контексті дуже корисно піти за посиланням, що його трохи вище подав Юрий Петров #225294…
15.10.2025 21:18
Особливий статус має бути в московитьської мови один-це мова якою не рекомендовано розмовляти в Україні!
15.10.2025 20:33
Так у нас президент, його сім'я та його поплічники є носіями ворожої мови!
15.10.2025 20:34
Коли вже ви вгамуетеся зі своїм "мовним питанням"?
15.10.2025 20:34
Коли на те питання буде ясна відповідь.
15.10.2025 21:06
коли треба від чогось відволікати, чи внести розбрат, завжди дістають мовне питання!
зелені дегенерати не виключення!
ніяке кегебешне іпсо не треба.
зелені гніди все зроблять самі!
15.10.2025 20:35
От де нема мовного питання, то це на окупованих територіях…
15.10.2025 21:09
Нестор Махно ставився до мови як до інструменту, який має служити народу, а не як до засобу для штучних політичних ігор. Він розкритикував вимогу розмовляти українською, оскільки вважав, що це вимога "фіктивних українців" з німецько-австро-угорського середовища, які були зацікавлені у символічному українському русі, а не у справжній свободі та незалежності трудового народу.

Махно бачив суперечність між вимогами "фіктивних українців" та справжньою боротьбою за свободу. Він наголошував, що свобода України сумісна лише зі свободою трудового народу, а мова була для його противників засобом для досягнення політичних цілей, а не для досягнення справжньої незалежності.
15.10.2025 20:41
Бо анархізм - явище апріорі інтернаціональне !
15.10.2025 20:44
Трудовий народ уже в 19 свободно вибрав
15.10.2025 21:06
І чим Нестор Махно в підсумку закінчив?
15.10.2025 21:07
Можно я угадаю? Тем же чем Петлюра и Грушевский. Не-а?
15.10.2025 21:25
я чесно кажучи не розумію чому все це називається "мовним питанням"?

побудувати в Україні "прєкрасную росію будующєго" не получиться - тоді який сенс розмовляти російською? по-прівичкє ? ну, пройшло 34 роки, це одне покоління плюс, то вже пора обирати якою мовою розмовлятиме наступне покоління : 50 років після Незалежності ніби пристойний термін для того, щоб онуки розмовляли українською, навіть якщо діди розмовляли російською; чому люди пручаються?

коли кажуть, що от мовляв американці не перейшли на іншу мову після здобуття своєї Незалежності - так ви просто не знаєте з кого складалися тодішні американці, 40% були німцями, які якраз і перейшли з німецької на англійську - те ж саме прийдеться зробити етнічним русскім в Україні

то в чому полягає "мовне питання"?
15.10.2025 20:48
- можливо в тому , що в США офіційної державної мови , з самого початку , взагалі не було ...?
Як же ж вони жили весь час ?
15.10.2025 20:55
Совок, не уродствуй і не змішуй мух з котлетами
15.10.2025 21:08
зараз всі вивіски в публічних місцях, там де я живу, пишуться двома мовами, англійською і іспанською, при цьому іспанська не має жодного статусу

в Кубані та Білгородщині вивіски українською зникли після Голодомору - ось про це і подумай
а в Україні навіть досі є вивіски російською

мова - лише інструмент, головне - культура, а з культурою в народа-агресора "нє заладілось" інакше не напав би був
15.10.2025 21:14
Мовна омбудсменка собі політичних балів вирішила набити, чи думає що кругом ідіоти? Той самий захист прописаний в Конституції, яку під час воєнного стану змінити неможливо. Політичні піарники...
15.10.2025 20:49
Не, не примут. Реального выхлопа от этого толком никто не заметит, а вот мусолить мовний срач с высоких трибун это ж милое дело, особенно когда абсер по всем фронтам. Мовний срач это завсегда верняк при любой власти.
15.10.2025 20:50
Люди любой национальности с рождения говорящие на английском становятся приверженцами английской/американской культуры, забывают родной язык. Нельзя относится к этому легкомысленно. Кацапы зомбируют через язык.
15.10.2025 20:55
Помилка в перекладі кажете? Це просто смішно. Чомусь всі помилки завжди робляться на користь або злочинців або ворогів. Чи хочете сказати що країною керують ті хто не може перекласти з іноземного?
15.10.2025 20:52
Давно пора! Обома руками за!
15.10.2025 21:09
Розділяй та володарюй. Народу мову, владі всі багатства!
15.10.2025 21:19
Миллионы, если не десятки выехали заграницу, в том числе и русскоговорящие, страна в упадке, нужно вернуть украинскую кровь и молодежь, всех тех кто выехал обратно для восстановления страны, иначе навезут индусов и мигрантов. Так они вместо консолидации общества, раздувают языковой вопрос. Это явно первоочередная задача на данный момент. Сумасшедшая коррупция, блат, решалово, тотальная некомпетентность и отсутствие видения и стратегии развития государства - явно не на часи. Впрочем, чего еще ожидать если у нас актер и четырежды уклонист является верховным главнокомандующим и раздаёт высшие гос награды, попутно протаскивая на должности своих корешей на высшие гос должности которые вчера в ларьках торговали. Главное, поднять больше шума вокруг языка и сделать очередное фрик шоу, это зеленые клоуны умеют прекрасно
15.10.2025 21:25
 
 