Мовна омбудсменка Івановська закликала позбавити російську особливого статусу
Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська звернулася до депутатів із проханням ухвалити закон, який прибере російську мову з переліку тих, що мають особливий захист.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це вона написала у Facebook.
Івановська пояснила, що російська не потребує жодного захисту і її присутність у списку лише дає Кремлю можливість для маніпуляцій і пропаганди.
Йдеться про законопроєкт №14120, який оновлює перелік мов, що підтримуються відповідно до Європейської хартії регіональних або міноритарних мов.
Івановська нагадала, що через помилку в перекладі Хартії раніше виникла плутанина, і це дозволяло політикам звинувачувати Україну в нібито порушенні міжнародних домовленостей.
За її словами, Конституційний Суд ще у 2021 році зобов’язав владу виправити помилку, але це досі не зроблено.
"Настав час діяти. Ми маємо підтримувати мови національних спільнот, які справді цього потребують, а не російську", - наголосила Івановська.
Вона підкреслила, що це не лише мовне, а й питання безпеки для держави.
Нагадаємо, раніше ми писали, що протягом трьох кварталів 2025 року Секретаріат Уповноваженого із захисту державної мови зареєстрував 2227 скарг громадян щодо порушення Закону України "Про функціонування української мови як державної", що на 27% більше ніж за аналогічний період минулого року.
Найбільше звернень надійшло з Києва - 870 (39% від загальної кількості), Одеської - 339 (15%), Харківської - 286 (13%) та Дніпропетровської областей - 201 (9%).
це мова їхнього спілкування
Опозиція не зробила, бо тільки почала крокувати до того. Мовний омбудсмен не сам по собі з'явився.
Що тебе смущає ? Він українську згадав швидше ніж ти.
Та тому що тут той же самий ннн волав що утискують його право на споживання рос культуру, захищав сепарський анал інтер, аньку лорачку, тощо
Оценив всё это депутаты взялись за русский язык. Эт шоб донецким хороший повод дать. Ну и как? Получилось?
- тобто ...?
Махно бачив суперечність між вимогами "фіктивних українців" та справжньою боротьбою за свободу. Він наголошував, що свобода України сумісна лише зі свободою трудового народу, а мова була для його противників засобом для досягнення політичних цілей, а не для досягнення справжньої незалежності.
побудувати в Україні "прєкрасную росію будующєго" не получиться - тоді який сенс розмовляти російською? по-прівичкє ? ну, пройшло 34 роки, це одне покоління плюс, то вже пора обирати якою мовою розмовлятиме наступне покоління : 50 років після Незалежності ніби пристойний термін для того, щоб онуки розмовляли українською, навіть якщо діди розмовляли російською; чому люди пручаються?
коли кажуть, що от мовляв американці не перейшли на іншу мову після здобуття своєї Незалежності - так ви просто не знаєте з кого складалися тодішні американці, 40% були німцями, які якраз і перейшли з німецької на англійську - те ж саме прийдеться зробити етнічним русскім в Україні
то в чому полягає "мовне питання"?
Як же ж вони жили весь час ?
в Кубані та Білгородщині вивіски українською зникли після Голодомору - ось про це і подумай
а в Україні навіть досі є вивіски російською
мова - лише інструмент, головне - культура, а з культурою в народа-агресора "нє заладілось" інакше не напав би був