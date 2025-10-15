Мовна омбудсменка Івановська закликала позбавити російську особливого статусу

Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська звернулася до депутатів із проханням ухвалити закон, який прибере російську мову з переліку тих, що мають особливий захист.

Івановська пояснила, що російська не потребує жодного захисту і її присутність у списку лише дає Кремлю можливість для маніпуляцій і пропаганди.

Йдеться про законопроєкт №14120, який оновлює перелік мов, що підтримуються відповідно до Європейської хартії регіональних або міноритарних мов.

Івановська нагадала, що через помилку в перекладі Хартії раніше виникла плутанина, і це дозволяло політикам звинувачувати Україну в нібито порушенні міжнародних домовленостей.

За її словами, Конституційний Суд ще у 2021 році зобов’язав владу виправити помилку, але це досі не зроблено.

"Настав час діяти. Ми маємо підтримувати мови національних спільнот, які справді цього потребують, а не російську", - наголосила Івановська.

Вона підкреслила, що це не лише мовне, а й питання безпеки для держави.

Нагадаємо, раніше ми писали, що протягом трьох кварталів 2025 року Секретаріат Уповноваженого із захисту державної мови зареєстрував 2227 скарг громадян щодо порушення Закону України "Про функціонування української мови як державної", що на 27% більше ніж за аналогічний період минулого року.

Найбільше звернень надійшло з Києва - 870 (39% від загальної кількості), Одеської - 339 (15%), Харківської - 286 (13%) та Дніпропетровської областей - 201 (9%).

