Языковой омбудсмен Ивановская призвала лишить русский язык особого статуса

Языковой уполномоченный просит Раду исключить русский из перечня защищенных языков

Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская обратилась к депутатам с просьбой принять закон, который уберет русский язык из перечня имеющих особую защиту.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Facebook.

Ивановская объяснила, что русский не нуждается ни в какой защите и его присутствие в списке лишь дает Кремлю возможность для манипуляций и пропаганды.

Читайте: Руководитель языковой школы в Киеве назвала "нацистами" родителей из-за просьбы говорить с детьми на украинском: реакция омбудсмена

Речь идет о законопроекте №14120, который обновляет перечень языков, поддерживаемых в соответствии с Европейской хартией региональных или миноритарных языков.

Ивановская напомнила, что из-за ошибки в переводе Хартии ранее возникла путаница, и это позволяло политикам обвинять Украину в якобы нарушении международных договоренностей.

По ее словам, Конституционный Суд еще в 2021 году обязал власти исправить ошибку, но это до сих пор не сделано.

"Пришло время действовать. Мы должны поддерживать языки национальных сообществ, которые действительно в этом нуждаются, а не русский", - отметила Ивановская.

Она подчеркнула, что это не только языковой, но и вопрос безопасности для государства.

Напомним, ранее мы писали, что в течение трех кварталов 2025 года Секретариат Уполномоченного по защите государственного языка зарегистрировал 2227 жалоб граждан о нарушении Закона Украины "О функционировании украинского языка как государственного", что на 27% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Больше всего обращений поступило из Киева - 870 (39% от общего количества), Одесской - 339 (15%), Харьковской - 286 (13%) и Днепропетровской областей - 201 (9%).

+12
зелені довбаки не посміють
це мова їхнього спілкування
15.10.2025 20:21 Ответить
+5
Російською мовою кличуть російські танки
15.10.2025 20:23 Ответить
+5
https://x.com/flaming_mace/status/1978413311109550189?t=5ep4dEIlUNiw-sftN_ltSQ&s=19 Я не Лох про русский язык и один народ
15.10.2025 20:26 Ответить
зелені довбаки не посміють
це мова їхнього спілкування
15.10.2025 20:21 Ответить
Так і опозиції таке, це як серпом по одному місцю. Інакше вони б це зробили коли були при влад,і та коли зелені не були при владі.
15.10.2025 20:24 Ответить
Все через виборців які не хочуть вчити мову країни в якій живуть.
Опозиція не зробила, бо тільки почала крокувати до того. Мовний омбудсмен не сам по собі з'явився.
15.10.2025 20:27 Ответить
"Гражданских атсечь !..01.02.19
15.10.2025 20:34 Ответить
Ти ж у побуті сракомовний
Що тебе смущає ? Він українську згадав швидше ніж ти.
15.10.2025 20:35 Ответить
Я розумію, що вони хотіли залишити це на другий термін, зробити собі запас на майбутнє. Тому і тільки почали крокувати. Але не запасом треба жити...
15.10.2025 20:34 Ответить
Зеля міг одразу рос мову вилучити. Чого ж не зробив
Та тому що тут той же самий ннн волав що утискують його право на споживання рос культуру, захищав сепарський анал інтер, аньку лорачку, тощо
15.10.2025 20:37 Ответить
Угу - і програма "Великого будівництва доріг" була започаткована ще при Гройсмані ... але не склалося - і їм тепер доводеться перемогу у "зраду" перетворювати ...
15.10.2025 20:38 Ответить
Забув, що минула влада починала? Мовний закон, який Покійний Парубій тримав в Раді над головою? Ще риги скрипіли зубами. "Армія, мова, віра" теж забув? Памʼять як у гупі, чи зебот на завданні?
15.10.2025 20:32 Ответить
https://x.com/flaming_mace/status/1978413311109550189?t=5ep4dEIlUNiw-sftN_ltSQ&s=19 Я не Лох про русский язык и один народ
15.10.2025 20:26 Ответить
Російською мовою кличуть російські танки
15.10.2025 20:23 Ответить
нагадала, що через помилку в перекладі Хартії раніше виникла плутанина, Джерело: https://censor.net/ua/n3579912
- тобто ...?
15.10.2025 20:23 Ответить
Підтримую таку пропозицію-це потрібно було зробити ще вчора...
15.10.2025 20:23 Ответить
Тобто в нас Держава захищає інтереси російської федерації в Україні...зебілорусія якась...
15.10.2025 20:26 Ответить
Прем'єр-міністр Австралії

Джулія Гіллард:
«Мусульманам, які вимагають закону шаріату, було запропоновано покинути Австралію в середу, тому що Австралія розглядає фанатичних мусульман як терористів, і кожна мечеть повинна шукати мусульман, щоб співпрацювати з нами в цьому процесі».

«Всі мусульмани, які емігрували в Австралію, повинні будуть спробувати змінити себе відповідно до нашою країною. Не чекайте, що змінюватися будемо ми, австралійці.

Якщо вони не можуть цього зробити - вони можуть покинути Австралію.

Багато австралійців побоюються, що ми можемо образити певну релігію ... але я обіцяю австралійським громадянам, що все, що зроблено, - це поліпшить Австралію і її людей.

Ми говоримо тут англійською мовою - ні на арабському, ні на урду, ні на будь-якому етнічному мовою, тому, якщо ви хочете залишитися в нашій країні - вам слід навчитися говорити по-англійськи.

В Австралії ми віримо в Ісуса, що Він наш Бог, і ми віримо в Бога. Просто тому, що ми віримо і дотримуємося християнства, а не іншої релігії, і тому ви знайдете всюди образи Бога і релігійні книги.

Якщо у вас є будь-які заперечення, ви можете покинути Австралію і відправитися в будь-яку іншу точку світу.

Австралія - ​​наша країна, і наша культура.

Ми не дотримуємося вашої релігії, але ми поважаємо ваші почуття, тому, якщо ви хочете читати Коран і здійснювати намаз, будь ласка, не голосуйте використовуючи гучномовці, і не читайте вголос.

Будь ласка, не читайте Коран або не молитеся в наших школах, офісах або громадських місцях.

Ви можете зробити це у себе вдома, або в мечеті, яка нас не турбує.

Якщо у вас є проблеми з нашим національним прапором, або нашим національним гімном, або нашою релігією, або нашим стилем життя - будь ласка їдьте з Австралії в цей самий момент і ніколи не повертайтеся ».
15.10.2025 21:10 Ответить
Давно пора. У себе на кухні будьласка, в своїй компанії, свій особистий статус, а в державі, яку той рускій язік розбомбив і знищив мільйони українців, про який ще статус може йтися? Хоча можна присвоїти статус "поступово відмираючого"
15.10.2025 20:27 Ответить
Ну хіба що у статусі "вмираючий мови"
15.10.2025 20:58 Ответить
Коли кругом поввна срака -треба витягувати мовосрач
15.10.2025 20:33 Ответить
А срака з якої причини?
15.10.2025 21:04 Ответить
Особливий статус має бути в московитьської мови один-це мова якою не рекомендовано розмовляти в Україні!
15.10.2025 20:33 Ответить
Так у нас президент, його сім'я та його поплічники є носіями ворожої мови!
15.10.2025 20:34 Ответить
Коли вже ви вгамуетеся зі своїм "мовним питанням"?
15.10.2025 20:34 Ответить
Коли на те питання буде ясна відповідь.
15.10.2025 21:06 Ответить
коли треба від чогось відволікати, чи внести розбрат, завжди дістають мовне питання!
зелені дегенерати не виключення!
ніяке кегебешне іпсо не треба.
зелені гніди все зроблять самі!
15.10.2025 20:35 Ответить
От де нема мовного питання, то це на окупованих територіях…
15.10.2025 21:09 Ответить
Нестор Махно ставився до мови як до інструменту, який має служити народу, а не як до засобу для штучних політичних ігор. Він розкритикував вимогу розмовляти українською, оскільки вважав, що це вимога "фіктивних українців" з німецько-австро-угорського середовища, які були зацікавлені у символічному українському русі, а не у справжній свободі та незалежності трудового народу.

Махно бачив суперечність між вимогами "фіктивних українців" та справжньою боротьбою за свободу. Він наголошував, що свобода України сумісна лише зі свободою трудового народу, а мова була для його противників засобом для досягнення політичних цілей, а не для досягнення справжньої незалежності.
15.10.2025 20:41 Ответить
Бо анархізм - явище апріорі інтернаціональне !
15.10.2025 20:44 Ответить
Трудовий народ уже в 19 свободно вибрав
15.10.2025 21:06 Ответить
І чим Нестор Махно в підсумку закінчив?
15.10.2025 21:07 Ответить
я чесно кажучи не розумію чому все це називається "мовним питанням"?

побудувати в Україні "прєкрасную росію будующєго" не получиться - тоді який сенс розмовляти російською? по-прівичкє ? ну, пройшло 34 роки, це одне покоління плюс, то вже пора обирати якою мовою розмовлятиме наступне покоління : 50 років після Незалежності ніби пристойний термін для того, щоб онуки розмовляли українською, навіть якщо діди розмовляли російською; чому люди пручаються?

коли кажуть, що от мовляв американці не перейшли на іншу мову після здобуття своєї Незалежності - так ви просто не знаєте з кого складалися тодішні американці, 40% були німцями, які якраз і перейшли з німецької на англійську - те ж саме прийдеться зробити етнічним русскім в Україні

то в чому полягає "мовне питання"?
15.10.2025 20:48 Ответить
- можливо в тому , що в США офіційної державної мови , з самого початку , взагалі не було ...?
Як же ж вони жили весь час ?
15.10.2025 20:55 Ответить
Совок, не уродствуй і не змішуй мух з котлетами
15.10.2025 21:08 Ответить
Мовна омбудсменка собі політичних балів вирішила набити, чи думає що кругом ідіоти? Той самий захист прописаний в Конституції, яку під час воєнного стану змінити неможливо. Політичні піарники...
15.10.2025 20:49 Ответить
Не, не примут. Реального выхлопа от этого толком никто не заметит, а вот мусолить мовний срач с высоких трибун это ж милое дело, особенно когда абсер по всем фронтам. Мовний срач это завсегда верняк при любой власти.
15.10.2025 20:50 Ответить
Люди любой национальности с рождения говорящие на английском становятся приверженцами английской/американской культуры, забывают родной язык. Нельзя относится к этому легкомысленно. Кацапы зомбируют через язык.
15.10.2025 20:55 Ответить
Помилка в перекладі кажете? Це просто смішно. Чомусь всі помилки завжди робляться на користь або злочинців або ворогів. Чи хочете сказати що країною керують ті хто не може перекласти з іноземного?
15.10.2025 20:52 Ответить
Давно пора! Обома руками за!
15.10.2025 21:09 Ответить
 
 