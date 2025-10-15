Языковой омбудсмен Ивановская призвала лишить русский язык особого статуса
Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская обратилась к депутатам с просьбой принять закон, который уберет русский язык из перечня имеющих особую защиту.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Facebook.
Ивановская объяснила, что русский не нуждается ни в какой защите и его присутствие в списке лишь дает Кремлю возможность для манипуляций и пропаганды.
Речь идет о законопроекте №14120, который обновляет перечень языков, поддерживаемых в соответствии с Европейской хартией региональных или миноритарных языков.
Ивановская напомнила, что из-за ошибки в переводе Хартии ранее возникла путаница, и это позволяло политикам обвинять Украину в якобы нарушении международных договоренностей.
По ее словам, Конституционный Суд еще в 2021 году обязал власти исправить ошибку, но это до сих пор не сделано.
"Пришло время действовать. Мы должны поддерживать языки национальных сообществ, которые действительно в этом нуждаются, а не русский", - отметила Ивановская.
Она подчеркнула, что это не только языковой, но и вопрос безопасности для государства.
Напомним, ранее мы писали, что в течение трех кварталов 2025 года Секретариат Уполномоченного по защите государственного языка зарегистрировал 2227 жалоб граждан о нарушении Закона Украины "О функционировании украинского языка как государственного", что на 27% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Больше всего обращений поступило из Киева - 870 (39% от общего количества), Одесской - 339 (15%), Харьковской - 286 (13%) и Днепропетровской областей - 201 (9%).
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
це мова їхнього спілкування
Опозиція не зробила, бо тільки почала крокувати до того. Мовний омбудсмен не сам по собі з'явився.
Що тебе смущає ? Він українську згадав швидше ніж ти.
Та тому що тут той же самий ннн волав що утискують його право на споживання рос культуру, захищав сепарський анал інтер, аньку лорачку, тощо
- тобто ...?
Джулія Гіллард:
«Мусульманам, які вимагають закону шаріату, було запропоновано покинути Австралію в середу, тому що Австралія розглядає фанатичних мусульман як терористів, і кожна мечеть повинна шукати мусульман, щоб співпрацювати з нами в цьому процесі».
«Всі мусульмани, які емігрували в Австралію, повинні будуть спробувати змінити себе відповідно до нашою країною. Не чекайте, що змінюватися будемо ми, австралійці.
Якщо вони не можуть цього зробити - вони можуть покинути Австралію.
Багато австралійців побоюються, що ми можемо образити певну релігію ... але я обіцяю австралійським громадянам, що все, що зроблено, - це поліпшить Австралію і її людей.
Ми говоримо тут англійською мовою - ні на арабському, ні на урду, ні на будь-якому етнічному мовою, тому, якщо ви хочете залишитися в нашій країні - вам слід навчитися говорити по-англійськи.
В Австралії ми віримо в Ісуса, що Він наш Бог, і ми віримо в Бога. Просто тому, що ми віримо і дотримуємося християнства, а не іншої релігії, і тому ви знайдете всюди образи Бога і релігійні книги.
Якщо у вас є будь-які заперечення, ви можете покинути Австралію і відправитися в будь-яку іншу точку світу.
Австралія - наша країна, і наша культура.
Ми не дотримуємося вашої релігії, але ми поважаємо ваші почуття, тому, якщо ви хочете читати Коран і здійснювати намаз, будь ласка, не голосуйте використовуючи гучномовці, і не читайте вголос.
Будь ласка, не читайте Коран або не молитеся в наших школах, офісах або громадських місцях.
Ви можете зробити це у себе вдома, або в мечеті, яка нас не турбує.
Якщо у вас є проблеми з нашим національним прапором, або нашим національним гімном, або нашою релігією, або нашим стилем життя - будь ласка їдьте з Австралії в цей самий момент і ніколи не повертайтеся ».
зелені дегенерати не виключення!
ніяке кегебешне іпсо не треба.
зелені гніди все зроблять самі!
Махно бачив суперечність між вимогами "фіктивних українців" та справжньою боротьбою за свободу. Він наголошував, що свобода України сумісна лише зі свободою трудового народу, а мова була для його противників засобом для досягнення політичних цілей, а не для досягнення справжньої незалежності.
побудувати в Україні "прєкрасную росію будующєго" не получиться - тоді який сенс розмовляти російською? по-прівичкє ? ну, пройшло 34 роки, це одне покоління плюс, то вже пора обирати якою мовою розмовлятиме наступне покоління : 50 років після Незалежності ніби пристойний термін для того, щоб онуки розмовляли українською, навіть якщо діди розмовляли російською; чому люди пручаються?
коли кажуть, що от мовляв американці не перейшли на іншу мову після здобуття своєї Незалежності - так ви просто не знаєте з кого складалися тодішні американці, 40% були німцями, які якраз і перейшли з німецької на англійську - те ж саме прийдеться зробити етнічним русскім в Україні
то в чому полягає "мовне питання"?
Як же ж вони жили весь час ?