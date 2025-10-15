Языковой омбудсмен Ивановская призвала лишить русский язык особого статуса

Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская обратилась к депутатам с просьбой принять закон, который уберет русский язык из перечня имеющих особую защиту.

Ивановская объяснила, что русский не нуждается ни в какой защите и его присутствие в списке лишь дает Кремлю возможность для манипуляций и пропаганды.

Речь идет о законопроекте №14120, который обновляет перечень языков, поддерживаемых в соответствии с Европейской хартией региональных или миноритарных языков.

Ивановская напомнила, что из-за ошибки в переводе Хартии ранее возникла путаница, и это позволяло политикам обвинять Украину в якобы нарушении международных договоренностей.

По ее словам, Конституционный Суд еще в 2021 году обязал власти исправить ошибку, но это до сих пор не сделано.

"Пришло время действовать. Мы должны поддерживать языки национальных сообществ, которые действительно в этом нуждаются, а не русский", - отметила Ивановская.

Она подчеркнула, что это не только языковой, но и вопрос безопасности для государства.

Напомним, ранее мы писали, что в течение трех кварталов 2025 года Секретариат Уполномоченного по защите государственного языка зарегистрировал 2227 жалоб граждан о нарушении Закона Украины "О функционировании украинского языка как государственного", что на 27% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Больше всего обращений поступило из Киева - 870 (39% от общего количества), Одесской - 339 (15%), Харьковской - 286 (13%) и Днепропетровской областей - 201 (9%).

